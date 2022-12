Vicepreşedintele CE, Margaritis Schinas se apără în scandalul de corupție: Am primit în Qatar doar o minge, ciocolată şi suveniruri

Vicepreşedintele Comisiei Europene pentru Promovarea Stilului de Viaţă European, Margaritis Schinas, a asigurat marţi că a participat la ceremonia de deschidere a Cupei Mondiale din Qatar în numele Comisiei şi că a primit din partea acestei ţări doar o minge de fotbal, bomboane de ciocolată şi suveniruri ale evenimentului sportiv, informează EFE.

În cadrul unei conferinţe de presă la Strasbourg pentru a prezenta diverse iniţiative legislative în domeniul securităţii, comisarul grec a primit întrebări care au vizat în principal prezenţa sa la această ceremonie şi mesajele sale de laudă pentru reformele din domeniul muncii din Qatar postate în ultimele luni pe reţelele de socializare, puse sub semnul întrebării în ultimele zile în contextul scandalului de corupţie din Parlamentul European.

„Am fost la ceremonia de deschidere a Cupei Mondiale în calitate de reprezentant al Comisiei. A fost primul eveniment sportiv global post-pandemie şi Europa nu putea lipsi de la această ocazie. Cu toată transparenţa, am avut întâlniri cu liderii federaţiilor europene, am apărat modelul nostru sportiv european”, a asigurat vicepreşedintele Margaritis Schinas.

Schinas a susţinut că toate declaraţiile sale publice despre Qatar sunt „100% compatibile cu politica Comisiei”, pe care a reprodus-o „cu minuţiozitate şi scrupulozitate”.

„Am postat şi voi continua să postez pe Twitter pentru transparenţă. Şi să vă spun ceva: bine că am scris pe Twitter. Imaginaţi-vă ce fel de critici aş fi primit dacă nu aş fi postat pe Twitter. Tot ce am spus, tot ce am făcut, la lumina zilei”, s-a apărat vicepreşedintele Comisiei Europene.

Întrebat dacă a primit vreodată cadouri din partea Qatarului, comisarul grec a dat asigurări că i-au fost dăruite „o minge de fotbal, o cutie cu ciocolată (pe care a dăruit-o şoferului) şi diverse suveniruri ale Cupei Mondiale”, toate acestea având o valoarea bănească sub nivelul impus pentru a fi declarat Comisiei.

La rândul lui, a continuat Schinas, a dăruit autorităţilor qatareze cadourile tipice de protocol ale executivului european: o lumânare şi un prespapier.

Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a cerut luni ca instituţiile europene să fie guvernate după „standarde înalte de independenţă şi integritate”, după scandalul de presupusă corupţie din Parlamentul European legat de Qatar. Von der Leyen a evitat să se refere la vizita lui Schinas în Qatar şi s-a limitat la a observa că toate întâlnirile comisarilor sunt făcute publice în registrul de transparenţă, potrivit EFE, citată de Agerpres.

Margaritis Schinas şi-a exprimat, de asemenea, dorinţa ca Parlamentul European, zdruncinat de arestarea fostei vicepreşedinte Eva Kaili şi a mai multor membri ai personalului său implicaţi în povestea presupusei mite din partea Qatarului, „să continue să fie un bastion al democraţiei europene, ceva cu care să se poată mândri toţi europenii”.

„Săptămâna aceasta nu am fost mândru. A existat indignare şi frustrare. Şi sincer, toate acestea sunt justificate. Sunt mulţumit că Parlamentul a luat deja măsuri împotriva celor care sunt investigaţi şi lucrează din greu pentru a recâştiga încrederea pierdută”, a declarat Schinas.

Editor : Liviu Cojan