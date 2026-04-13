Video Vicepreședintele Parlamentului European Nicu Ștefănuță, apel la Peter Magyar: Trebuie urgent să deblocheze fondurile UE

EP-184287C_Plenary_5_EIB
Nicu Ștefănuță, europarlamentar român.

Primul pas pe care ar trebui să îl facă viitorul premier al Ungariei, Peter Magyar, după câștigarea alegerilor parlamentare, ar fi deblocarea fondurilor europene, a declarat vicepreședintele Parlamentului European Nicu Ștefănuță, la Digi24.

„S-a născut azi un lider european și a murit unul euro-asiatic, unul care voia să ne ducă înspre Rusia, unul care făcea legături cu tot felul de popoare și dictaturi de departe. 

Ungaria are 30 de miliarde de euro bani blocați de la UE, pentru că Viktor Orban a încălcat legile justiției, legile presei. 

Pentru domnul Magyar este absolut urgent să deblocheze acele fonduri. Are nevoie de Parlament. Are o majoritate constituțională, adică mai mare de două treimi. Din poziția aceasta poate face schimbări importante în ceea ce privește justiția. Spre exemplu, să se alăture Parchetului European, condus de Laura Codruța Kovesi, așa încât fodnurile europene să nu mai poată fi dosite în Ungaria”, afirmă europarlamentarul Nicu Ștefănuță. 

Câștigătorul alegerilor din Ungaria, liderul partidului TISZA, Peter Magyar, care va fi următorul premier al țării, a anunțat, într-o conferință de presă internațională organizată luni, că intenționează modificarea Constituției. Astfel, potrivit modificării, un premier nu va mai putea exercita funcția decât preț de două mandate. 

El a spus că va continua negocierile, deoarece una dintre cele mai importante sarcini ale guvernului Tisza este aducerea acasă a fondurilor europene în valoare de 8.000 de miliarde, iar la acest lucru vor lucra.

Citește și: Schimbarea de putere care ar aduce miliarde în Ungaria. Cum ar arăta economia țării fără Orbán 

