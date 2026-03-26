Vicepreședintele SUA, JD Vance, vizită la Budapesta în perioada 7-8 aprilie, dar planul se poate schimba din cauza războiului din Iran

Trump Hosts a Bilateral Lunce with PM Orban of Hungary
Prim-ministrul Ungariei, Viktor Orban (dreapta), alături de vicepreședintele Statelor Unite, JD Vance (stânga), discută cu președintele american Donald J. Trump în timpul unui prânz bilateral în Sala Cabinetului de la Casa Albă din Washington, DC, SUA, vineri, 7 noiembrie 2025. Foto: Profimedia

Vicepreşedintele SUA, JD Vance, are programată o vizită în Ungaria în perioada 7-8 aprilie, au declarat miercuri pentru Reuters două surse familiarizate cu planul, înaintea a ceea ce ar putea fi cel mai dificil test electoral al prim-ministrului de dreapta Viktor Orban de la preluarea puterii în 2010, în urma unei victorii zdrobitoare în faţa unor forţe de stânga slăbite de un scandal şi care de atunci nu şi-au mai revenit.

Viktor Orban este susţinut de preşedintele SUA, Donald Trump, iar vizita lui Vance este menită să fie o demonstraţie de sprijin, pentru că, potrivit majorităţii sondajelor, el se află în urma contracandidatului său de centru-dreapta înaintea alegerilor din 12 aprilie, notează News.ro.

Planul vizitei lui Vance s-ar putea schimba însă din cauza evoluţiilor legate de războiul SUA-Israel împotriva Iranului, a avertizat una dintre surse, vorbind sub condiţia anonimatului.

Vizita vicepreşedintelui american ar urma vizitei secretarului de stat Marco Rubio la Budapesta din februarie, menită, la fel, să-l susţină public pe Orban, care se confruntă cu o economie slabă, un şoc al preţurilor la energie şi un rival considerat o alternativă viabilă.

Orban, unul dintre cei mai apropiaţi aliaţi ai lui Trump în Europa, se află de mult timp în conflict cu UE pe o serie de teme, inclusiv Ucraina. Sfidând Bruxelles-ul, el a menţinut relaţii cordiale cu Moscova, refuză să trimită arme în Ucraina şi spune că Kievul nu se poate alătura niciodată Uniunii Europene.

Trump l-a susţinut luna trecută, numindu-l „un lider cu adevărat puternic şi influent” într-o postare pe reţelele sociale. Marţi, Trump a publicat o altă declaraţie de susţinere pe Truth Social, îndemnând maghiarii: „IEŞIŢI LA VOT ŞI VOTAŢI PENTRU VIKTOR ORBAN”.

Top Citite
botgros
1
Dirijorul Nicolae Botgros și-a dat demisia din funcția de deputat în Parlamentul...
oameni in ploaie mergând pe strada
2
Meteorologii au emis o informare de ploi, vânt puternic și ninsori. Care sunt zonele...
Aur
3
Pentru prima dată, după aproape 25 de ani, Rusia își vinde aurul pentru a acoperi...
Petrolier
4
„Va începe o panică în toată regula”. Prețul barilului de petrol produs în Orientul...
original_fostering_the_future_together_ii_(1)
5
Mirabela Grădinaru, partenera lui Nicușor Dan, întâlnire la Washington cu conducerea...
Căpitanul Turciei a "cedat"! Ce a spus despre soția lui, după ce a acuzat-o că i-a făcut un copil cu alt bărbat
Digi Sport
Căpitanul Turciei a "cedat"! Ce a spus despre soția lui, după ce a acuzat-o că i-a făcut un copil cu alt bărbat
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
militari sauditi
Ce este „cvartetul de fier”, care ar putea înclina balanța războiului în Iran. Cristian Diaconescu: Au o armată de un milion de soldați
Conducta Drujba.
Ungaria anunță că va bloca livrările de gaz în Ucraina. Viktor Orban: „Vom stoca gazul care rămâne la noi”
profimedia-1058235145
SUA și-au dat acceptul ca grupul ungar MOL să cumpere rafinăria NIS, singura din Serbia, deținută de rușii de la Gazprom
Peter Magyar
Alegeri în Ungaria. Un agent din serviciile secrete ar fi încercat să se infiltreze în opoziție: „Mai grav decât scandalul Watergate”
Donald Trump Kim Jong Un Vladimir Putin
Kim Jong Un promite Rusiei un sprijin „de neclintit”, în timp ce Donald şi-a exprimat susținerea pentru „prietenul” său, Viktor Orban
Recomandările redacţiei
WhatsApp-Image-2026-03-26-at-08.10.35-3
Noi atacuri ale rușilor în Ucraina, la graniţa cu România. Dronă...
profimedia-1028277936
Raport îngrijorător despre soldații regelui Charles: Armata britanică...
mirabela gradinaru
Mirabela Grădinaru, după summitul din SUA: Primele-doamne sunt reale...
Iranian Parliament Shows Support For The IRGC
Ascensiunea lui Mohammad Ghalibaf, fostul comandant devenit...
Ultimele știri
Control al Gărzii de Mediu la PMB, după valorile ridicate de poluare a aerului. Materialul antiderapant, printre posibile cauze
Atac iranian cu rachete, lângă Tel Aviv: armata israeliană anunță mai multe zone lovite. Șase persoane au fost rănite în Kafr Qasim
Turcia-România, barajul pentru CM 2026. Generația de Aur a calificat ultima oară România la mondiale. „28 de ani de frustrări”
Citește mai multe
