Live TV

Video Victimele inundațiilor catastrofale din Valencia, comemorate. 229 de oameni au murit anul trecut în urma revărsării apelor

Data publicării:
Devasting Scenes From The Paiporta Flood, Spain - 07 Nov 2024
Prăpădul lăsat în urmă de inundațiile din regiunea Valencia. Foto: Profimedia Images
Din articol
Traume pentru cei rămași Localnicii cer răspunsuri

O comemorare impresionantă a avut loc miercuri, în Spania, la un an după inundațiile catastrofale, un eveniment trist din istoria țării pentru care localnicii dau vina pe autorități, acuzându-le că au gestionat prost situația. Cele mai grave inundații pe care Spania le-a cunoscut în ultimele decenii au provocat moartea a 229 de persoane în Valencia, iar alte opt persoane au murit în Castilla-La Mancha și Andaluzia, anunță BBC.

Ultima dată când Toni Garcia și-a văzut soțul, Miguel, și fiica de 24 de ani, Sara - singurul lor copil - a fost în urmă cu un an, când inundațiile fulgerătoare au lovit orașul lor natal, Benetusser.

Miguel și Sara s-au dus în garajul din subsolul casei lor pentru a-și muta mașina. Dar apa a pătruns în garaj și ei nu au mai putut scăpa.

„Scafandrii militari care au găsit cadavrele soțului și fiicei mele au spus că au reușit să iasă din mașină și că erau împreună, îmbrățișați”, spune Toni, cu lacrimi în ochi.

Asta s-a întâmplat pe 29 octombrie 2024, o dată care acum este gravată în memoria locuitorilor din Benetusser și din multe alte orașe din regiunea Valencia, în estul Spaniei.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

„Nu au ajuns la ușa garajului, pentru că era prea multă apă, la câțiva metri adâncime. Apă și noroi”, își amintește Toni.

„Știu că au avut timp să-și dea seama că vor muri”, adaugă ea. „Asta mă doare cel mai mult - modul tragic în care au murit.”

La un an după, Valencia încă jelește. Miercuri a avut loc o slujbă memorială de stat în complexul Orașul Artelor și Științelor, la care au participat regele Felipe al VI-lea și prim-ministrul Pedro Sánchez.

Traume pentru cei rămași

Chiar și pentru mulți dintre cei care nu au suferit pierderi personale, amprenta tragediei persistă. Jennifer Arango Bonilla și familia ei au privit inundațiile din siguranța apartamentului lor de la primul etaj din Benetússer, dar pentru fiul ei de nouă ani, Emmanuel, trauma este greu de uitat.

„De fiecare dată când plouă, este foarte speriat și crede că totul se va repeta”, spune Jennifer, adăugând că evenimentul i-a afectat comportamentul. „Înainte, era un băiat care vorbea mai mult, se juca mai mult și interacționa mai mult cu alți copii. Acum este mai tăcut.”

Alarma a fost declanșată abia după ora 20:00, pe 29 octombrie, moment în care inundațiile provocaseră deja ravagii și cauzaseră zeci de victime.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Acțiunile și mișcările președintelui regional Carlos Mazón din acea zi au fost, de asemenea, criticate, în special având în vedere aparentele neconcordanțe din propria sa versiune a evenimentelor.

Noélia Donat, o studentă care a participat la proteste contra guvernării regionale, a declarat că Mazón „are sânge pe mâini și trebuie să răspundă în fața justiției pentru faptele sale”.

Opresiunea a făcut ca Mazón să fie frecvent huiduit la aparițiile publice, iar prezența sa la ceremonia memorială de miercuri a fost pusă sub semnul întrebării din cauza obiecțiilor rudelor victimelor.

Localnicii cer răspunsuri

Un sondaj recent a arătat că 83% dintre locuitorii regiunii consideră că Mazón ar trebui să demisioneze.

Cu toate acestea, el refuză să demisioneze și pare să fie în siguranță, deocamdată, datorită sprijinului partidului de extremă dreapta Vox. Guvernul regional nu a răspuns solicitărilor BBC de a intervieva un reprezentant.

Mazón afirmă că vina pentru tragedie revine guvernului central condus de socialiști și instituțiilor statului, precum agenția națională de meteorologie, pentru că nu ar fi furnizat administrației sale informații și sprijin suficiente pe 29 octombrie.

El a insistat că ar trebui să fie judecat pe baza reconstrucției regiunii și, în septembrie, a declarat că guvernul său a depus „un efort titanic și epuizant” pentru a „asigura normalitatea drumurilor și transportului public și pentru a face un pas uriaș în recuperarea economică și socială a regiunii Valencia”.

Cu toate acestea, este în curs o anchetă judiciară privind o posibilă neglijență.

Judecătorul de instrucție a semnalat deja utilizarea „deosebit de tardivă” a alarmei telefonice și a subliniat „evitabilitatea numărului copleșitor de decese”.

Editor : C.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Cum își pot verifica românii vechimea în muncă. Foto Getty Images
1
Cum își pot verifica românii vechimea în muncă. Reprezentanții Casei de Pensii: „Nu se...
Ștefania Szabo
2
Cum a fost găsită Ștefania Szabo, doctorița care a murit în camera de gardă a spitalului...
soldati americani mihail kogalniceanu
3
MApN: SUA au anunțat România că retrag soldați americani de la baza Mihail Kogălniceanu
Perioade necontributive recunoscute ca vechime în muncă. Foto Getty Images
4
Românii pot ieși mai devreme la pensie, fără penalizări. Ce perioade necontributive sunt...
Moment de reculegere la Spitalul Județean Buzău, după moartea directorului medical Ștefania Szabo.
5
Colegii doctoriței care a murit în camera de gardă: „Plângea și o simțeam că nu mai...
Cum l-a numit Gigi Becali pe președintele Nicușor Dan, după ce au dat ”nas în nas” la sfințirea Catedralei! ”Să știi ceva”
Digi Sport
Cum l-a numit Gigi Becali pe președintele Nicușor Dan, după ce au dat ”nas în nas” la sfințirea Catedralei! ”Să știi ceva”
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
sondat american steag SUA mihail kogalniceanu
Congresul SUA se opune deciziei de retragere a brigăzii rotative din...
Former NASA astronaut Buzz Aldrin makes his entrance with girlfriend Anca Faur at an Apollo 11 anniversary celebration dinner
Soția lui Buzz Aldrin, românca Anca Faur, a murit la vârsta de 66...
trupe sua romania mihail kogalniceanu
Fost șef al Armatei Române: Reducerea prezenței militare americane ar...
oana gheorghiu asociatia daruieste viata
Oana Gheorghiu va fi vicepremier. Nicușor Dan a semnat decretul...
Ultimele știri
Sorin Grindeanu critică Guvernul privind comunicarea pe subiectul retragerii trupelor SUA și face din nou referire la Oana Gheorghiu
Dominic Fritz: „Prea profund suntem în rahat, să ne putem scoate în câteva luni”. Liderul USR spune că reformele sunt o luptă de uzură
Pentagonul vrea să formeze „forțe de reacție rapidă” pentru controlul revoltelor: „O încercare de a normaliza o forță militarizată”
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
raw drona inundatii silistea 081025 _3__00078
De ce nu toate zonele sunt afectate la fel de codul roșu. Explicațiile unui climatolog: „Riscurile nu sunt aceleași pentru toată lumea”
Bucharest, Romania - June 17, 2020: The cars are waiting at the red traffic light during the rain on Kiseleff Boulevard in Bucharest.
A intrat în vigoare Codul roșu de ploi torențiale. Ro-Alert: „Evitați deplasările”. Copaci căzuți și mașini avariate în mai multe orașe
ploi
Ciclon în România, cu vreme severă în jumătate de țară. Ninge abundent acum în mai multe regiuni. Urmează două zile cu frig și viscol
Italy, Milan: Due To Bad Weather, The Seveso River Flooded. Flooding In Niguarda Area
Inundații devastatoare în Italia: mașini luate de viituri, drumuri surpate și elevi evacuați cu bărci gonflabile. O turistă dispărută
Heavy Rain and Flooding in The Cotes-D'armor Region - France, Guingamp - 22 Sep 2025
Sud-estul Franței, lovit de ploi puternice: trafic feroviar perturbat, străzi inundate. În Catalonia un om a murit, zboruri afectate
Partenerii noștri
Pe Roz
Mercur în Săgetător scoate adevărul la lumină. 4 zodii nu sunt pregătite pentru ce urmează: „Cuvintele vor fi...
Cancan
Fratele Ștefaniei Szabo rupe TĂCEREA după moartea doctoriței din Buzău. Mărturia care dă peste cap ancheta
Fanatik.ro
Pentru ce salariu renunță Marcel Ciolacu la scaunul de deputat. Fostul premier candidează la șefia CJ Buzău
editiadedimineata.ro
O teorie psihologică celebră, pusă sub semnul întrebării: educația nu încetinește îmbătrânirea creierului
Fanatik.ro
La 34 de ani, Simona Halep trăiește una dintre cele mai frumoase perioade ale vieții sale. Ce mesaj...
Rome Film Fest 2025
Mel Gibson i-a înfuriat pe conservatori, după ce a ales o actriță pro-avort în rolul Fecioarei Maria, pentru...
Playtech
Un simplu şurub, secretul pentru a nu mai auzi zgomotele vecinilor. Cum funcţionează trucul
Digi FM
Ce este "arma apocalipsei", pericolul care poate veni din Rusia. Putin a anunțat un test reușit cu Poseidon
Digi Sport
Scandalul de proporții din România a depășit granițele țării: ”Un subiect dureros”
Pro FM
Cum arată Natalia Oreiro în 2025. Artista îmbină perfect cariera cu viața de familie: „Să fiu mama ta e cel...
Film Now
Cum arăta Winona Ryder în tinereţe. E una dintre cele mai frumoase actriţe de la Hollywood
Adevarul
Consultări între candidatul la șefia Guvernului moldovean și partide. Care dintre ele refuză să-și dea votul...
Newsweek
Pensie crescută cu 240 lei la Mica Recalculare. Câți ani a muncit pensionarul în acord global?
Digi FM
Noi detalii în cazul morții Ștefaniei Szabo. Medicul și-ar fi injectat un sedativ puternic, același care l-a...
Digi World
Efectele secundare ale antidepresivelor pot varia considerabil de la un pacient la altul. Concluziile celui...
Digi Animal World
Câini cu blană albastră, observaţi la Cernobîl. Specialiştii exclud efectul radiaţiilor şi explică ce s-ar...
Film Now
Fiica lui Johnny Depp, probleme grave de sănătate la doar 7 ani: "Rinichii ei cedau". A stat aproape o lună...
UTV
Celia s-a trezit cu 40.000 de euro pe card peste noapte. „Exact ca în filme, am zis că e o eroare”