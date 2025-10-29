O comemorare impresionantă a avut loc miercuri, în Spania, la un an după inundațiile catastrofale, un eveniment trist din istoria țării pentru care localnicii dau vina pe autorități, acuzându-le că au gestionat prost situația. Cele mai grave inundații pe care Spania le-a cunoscut în ultimele decenii au provocat moartea a 229 de persoane în Valencia, iar alte opt persoane au murit în Castilla-La Mancha și Andaluzia, anunță BBC.

Ultima dată când Toni Garcia și-a văzut soțul, Miguel, și fiica de 24 de ani, Sara - singurul lor copil - a fost în urmă cu un an, când inundațiile fulgerătoare au lovit orașul lor natal, Benetusser.

Miguel și Sara s-au dus în garajul din subsolul casei lor pentru a-și muta mașina. Dar apa a pătruns în garaj și ei nu au mai putut scăpa.

„Scafandrii militari care au găsit cadavrele soțului și fiicei mele au spus că au reușit să iasă din mașină și că erau împreună, îmbrățișați”, spune Toni, cu lacrimi în ochi.

Asta s-a întâmplat pe 29 octombrie 2024, o dată care acum este gravată în memoria locuitorilor din Benetusser și din multe alte orașe din regiunea Valencia, în estul Spaniei.

„Nu au ajuns la ușa garajului, pentru că era prea multă apă, la câțiva metri adâncime. Apă și noroi”, își amintește Toni.

„Știu că au avut timp să-și dea seama că vor muri”, adaugă ea. „Asta mă doare cel mai mult - modul tragic în care au murit.”

La un an după, Valencia încă jelește. Miercuri a avut loc o slujbă memorială de stat în complexul Orașul Artelor și Științelor, la care au participat regele Felipe al VI-lea și prim-ministrul Pedro Sánchez.

Traume pentru cei rămași

Chiar și pentru mulți dintre cei care nu au suferit pierderi personale, amprenta tragediei persistă. Jennifer Arango Bonilla și familia ei au privit inundațiile din siguranța apartamentului lor de la primul etaj din Benetússer, dar pentru fiul ei de nouă ani, Emmanuel, trauma este greu de uitat.

„De fiecare dată când plouă, este foarte speriat și crede că totul se va repeta”, spune Jennifer, adăugând că evenimentul i-a afectat comportamentul. „Înainte, era un băiat care vorbea mai mult, se juca mai mult și interacționa mai mult cu alți copii. Acum este mai tăcut.”

Alarma a fost declanșată abia după ora 20:00, pe 29 octombrie, moment în care inundațiile provocaseră deja ravagii și cauzaseră zeci de victime.

Acțiunile și mișcările președintelui regional Carlos Mazón din acea zi au fost, de asemenea, criticate, în special având în vedere aparentele neconcordanțe din propria sa versiune a evenimentelor.

Noélia Donat, o studentă care a participat la proteste contra guvernării regionale, a declarat că Mazón „are sânge pe mâini și trebuie să răspundă în fața justiției pentru faptele sale”.

Opresiunea a făcut ca Mazón să fie frecvent huiduit la aparițiile publice, iar prezența sa la ceremonia memorială de miercuri a fost pusă sub semnul întrebării din cauza obiecțiilor rudelor victimelor.

Localnicii cer răspunsuri

Un sondaj recent a arătat că 83% dintre locuitorii regiunii consideră că Mazón ar trebui să demisioneze.

Cu toate acestea, el refuză să demisioneze și pare să fie în siguranță, deocamdată, datorită sprijinului partidului de extremă dreapta Vox. Guvernul regional nu a răspuns solicitărilor BBC de a intervieva un reprezentant.

Mazón afirmă că vina pentru tragedie revine guvernului central condus de socialiști și instituțiilor statului, precum agenția națională de meteorologie, pentru că nu ar fi furnizat administrației sale informații și sprijin suficiente pe 29 octombrie.

El a insistat că ar trebui să fie judecat pe baza reconstrucției regiunii și, în septembrie, a declarat că guvernul său a depus „un efort titanic și epuizant” pentru a „asigura normalitatea drumurilor și transportului public și pentru a face un pas uriaș în recuperarea economică și socială a regiunii Valencia”.

Cu toate acestea, este în curs o anchetă judiciară privind o posibilă neglijență.

Judecătorul de instrucție a semnalat deja utilizarea „deosebit de tardivă” a alarmei telefonice și a subliniat „evitabilitatea numărului copleșitor de decese”.

