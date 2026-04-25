Live TV

Victor Negrescu, solicitare către UE, după incidentul dronei de azi: Europa să fie prezentă acolo unde cetăţenii au nevoie de siguranță

Data publicării:
Europarlamentarul PSD Victor Negrescu a anunţat, sâmbătă, că a transmis o solicitare oficială către Înaltul Reprezentant al UE pentru afaceri externe, Kaja Kallas, după ce o dronă rusească a încălcat spaţiul aerian naţional şi a căzut pe teritoriul ţării noastre.

„Am transmis o solicitare oficială către Înaltul Reprezentant al Uniunii Europene pentru afaceri externe şi politica de securitate, Kaja Kallas, în urma incidentului produs în România, unde o dronă rusească a încălcat spaţiul aerian naţional şi a căzut pe teritoriul ţării noastre. Acest incident nu este unul izolat. Este parte a unui tipar periculos în proximitatea graniţelor Uniunii Europene şi ale NATO. Am semnalat, în repetate rânduri, aceste riscuri, în special în ceea ce priveşte provocările cu care se confruntă România, îngrijorările fiind exprimate şi în poziţia oficială a Parlamentului European”, spune Negrescu pe Facebook.

El mai afirmă că acest episod ridică, din nou, întrebări privind nivelul de protecţie şi capacitatea de reacţie la nivel european în faţa unor astfel de ameninţări.

„Am solicitat: consolidarea mecanismelor europene de monitorizare şi răspuns rapid la încălcări ale spaţiului aerian; o coordonare mai strânsă între statele membre şi instituţiile UE pentru protejarea infrastructurii civile şi a populaţiei; evaluarea unor măsuri suplimentare de descurajare şi sancţionare; integrarea acestor riscuri în viitoarele instrumente europene de securitate şi apărare”, subliniază Negrescu.

Eurodeputatul PSD menţionează că România este la frontiera Uniunii şi resimte direct efectele conflictului din vecinătate. Potrivit lui Victor Negrescu, protejarea cetăţenilor europeni nu poate fi fragmentată.

„Este nevoie de un răspuns comun, coordonat şi credibil. Europa trebuie să fie prezentă acolo unde cetăţenii săi au nevoie de siguranţă”, arată Negrescu.

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Partenerii noștri
Pe Roz
Viața se poate schimba într-o clipă pentru aceste zodii. Venus și Uranus, aliniere rară în semnul Taurului
Cancan
Se schimbă examenul auto în România după 30 de ani. Proba care ar putea deveni obligatorie pentru viitorii...
Fanatik.ro
Pe cine susține cea mai frumoasă prezentatoare din Italia la Mondial. Diletta Leotta merge pe mâna unei...
editiadedimineata.ro
Liban acuză Israel de crime de război după ce o jurnalistă a fost ucisă într-un atac aerian
Fanatik.ro
Gestul făcut de Sabin Ilie către antrenor după un gol, care l-a urmărit în toata cariera pe Marian Aliuță...
Adevărul
După 22 de ani de NATO, Armata României este dominată de coloneii „care mută hârtii”. „De ce trebuie...
Playtech
Pensia pe care Traian Băsescu o primeşte de la stat. Ce avere a acumulat fostul preşedinte
Digi FM
O tânără din București, supusă la detectorul de minciuni în timpul unui interviu de angajare. Ce întrebări i...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Decizia luată de Andreea Bălan, înaintea nunții cu Victor Cornea
Pro FM
Îl recunoști? Așa arăta când era copil unul dintre cei mai îndrăgiți artiști din România
Film Now
Jack Nicholson a împlinit 89 de ani. Imagine rară cu starul retras din viața publică, postată de fiica sa
Adevarul
Gătitul ca în Epoca de Piatră a devenit o modă globală: bucătari din restaurante de top gătesc în cenușă, la...
Newsweek
Calendarul plăților sociale în luna mai: pensii întârziate, alocații și ajutoare acordate etapizat
Digi FM
Un milionar american a fost călcat în picioare de elefanți în Africa, în timp ce se afla la vânătoare. A...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Explozii misterioase creează cratere în Siberia. Care este explicația fenomenului
Digi Animal World
Momentul când un pescăruș încearcă să-i fure mâncarea unei femei pe malul mării. Imaginile sunt virale
Film Now
„Ce mai frumoasă femeie de 50 de ani”. Ali Larter, o nouă declarație de stil pe covorul roșu. Fanii, cuceriți...
UTV
Cum a apărut Laura Cosoi în luna a șaptea de sarcină. „Trăiesc cea mai bogată viață într-o rochie second-hand”