Victor Negrescu, solicitare către UE, după incidentul dronei de azi: Europa să fie prezentă acolo unde cetăţenii au nevoie de siguranță

Europarlamentarul PSD Victor Negrescu a anunţat, sâmbătă, că a transmis o solicitare oficială către Înaltul Reprezentant al UE pentru afaceri externe, Kaja Kallas, după ce o dronă rusească a încălcat spaţiul aerian naţional şi a căzut pe teritoriul ţării noastre.

„Am transmis o solicitare oficială către Înaltul Reprezentant al Uniunii Europene pentru afaceri externe şi politica de securitate, Kaja Kallas, în urma incidentului produs în România, unde o dronă rusească a încălcat spaţiul aerian naţional şi a căzut pe teritoriul ţării noastre. Acest incident nu este unul izolat. Este parte a unui tipar periculos în proximitatea graniţelor Uniunii Europene şi ale NATO. Am semnalat, în repetate rânduri, aceste riscuri, în special în ceea ce priveşte provocările cu care se confruntă România, îngrijorările fiind exprimate şi în poziţia oficială a Parlamentului European”, spune Negrescu pe Facebook.

El mai afirmă că acest episod ridică, din nou, întrebări privind nivelul de protecţie şi capacitatea de reacţie la nivel european în faţa unor astfel de ameninţări.

„Am solicitat: consolidarea mecanismelor europene de monitorizare şi răspuns rapid la încălcări ale spaţiului aerian; o coordonare mai strânsă între statele membre şi instituţiile UE pentru protejarea infrastructurii civile şi a populaţiei; evaluarea unor măsuri suplimentare de descurajare şi sancţionare; integrarea acestor riscuri în viitoarele instrumente europene de securitate şi apărare”, subliniază Negrescu.

Eurodeputatul PSD menţionează că România este la frontiera Uniunii şi resimte direct efectele conflictului din vecinătate. Potrivit lui Victor Negrescu, protejarea cetăţenilor europeni nu poate fi fragmentată.

„Este nevoie de un răspuns comun, coordonat şi credibil. Europa trebuie să fie prezentă acolo unde cetăţenii săi au nevoie de siguranţă”, arată Negrescu.

