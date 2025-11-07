Ascensiunea fulminantă a lui Zohran Mamdani în funcția de primar al metropolei New York încurajează partidele de stânga din Europa în ideea că o agendă radicală ar putea ajuta la schimbarea situației împotriva forțelor de dreapta de pe plan intern, potrivit unei analize Reuters.

Partide de la Londra la Berlin l-au aclamat pe Mamdani, un autoproclamat socialist democrat în vârstă de 34 de ani, ale cărui videoclipuri virale și promisiunea de control al chiriilor și impozitare a bogaților într-un oraș văzut ca un far al capitalismului global au atins coarda sensibilă în rândul alegătorilor.

Partide precum Stânga (Die Linke) din Germania și Verzii din Marea Britanie speră să câștige avânt în urma victoriei lui Mamdani, semnalând că nu își vor dilua politicile și nu vor fi atrase în câmpul de luptă al dreptei privind migrația.

Ar putea, de asemenea, să dea de gândit partidelor de stânga consacrate, precum Partidul Laburist de guvernământ din Marea Britanie, care a scăzut în sondaje de la victoria zdrobitoare a alegerilor de anul trecut, și social-democrații (SPD) din Germania.

Zack Polanski, care anul acesta a devenit primul lider evreu și declarat homosexual al Partidului Verde din Anglia și Țara Galilor, a fost comparat cu Mamdani pentru felul cum folosește rețelele sociale și solicită o taxă pe avere pentru a reduce inegalitatea.

Un Polanski extaziat a declarat pentru Reuters că victoria lui Mamdani arată că „speranța a triumfat asupra urii”.

„Acest lucru este important - nu doar pentru că este important pentru New York, ci, de fapt, cred că acest lucru rezonează în întreaga lume. Dar este vorba despre îmbunătățirea vieții oamenilor, recunoașterea inegalității care se află atât în ​​inima orașului New York, cât și, sincer, în mare parte a lumii.”

„Și este vorba despre a spune: haideți să reducem facturile oamenilor și să impozitam multimilionarii și miliardarii”, a spus Polanski, al cărui partid a urcat în sondaje după ce a câștigat doar patru locuri în 2024.

Costul vieții este o preocupare majoră în Marea Britanie, unde inflația prețurilor la alimente a atins, de exemplu, 19% în martie 2023, cea mai mare valoare din ultimii 45 de ani, iar ministrul de Finanțe, Rachel Reeves, a semnalat „alegeri dificile” și posibile creșteri de impozite care vor urma.

Stânga vrea să profite de impulsul creat de Mamdani

Într-un peisaj politic polarizat, partidul Stânga din Germania a fost o surpriză la alegerile federale din februarie și speră să-și consolideze rezultatele puternice de anul viitor la alegerile locale, inclusiv în capitala Berlin. La fel ca alți membri europeni de stânga, membrii săi au vizitat New York-ul în timpul campaniei.

„Problemele cu care se confruntă oamenii din New York sunt foarte similare cu cele despre care auzim la oamenii de aici, în Germania. Chiriile sunt inaccesibile, iar prețurile la alimente, electricitate, încălzire și transport public cresc mai repede decât salariile”, a declarat pentru Reuters Jan van Aken, liderul partidului Stânga din Germania.

„Suntem în strânsă legătură cu Zohran Mamdani și echipa sa și învățăm unii de la alții. Campania sa este ca un plan pentru alegerile de anul viitor de la Berlin”, a transmis el într-un e-mail. „Victoria lui Zohran Mamdani ne dă un impuls.”

Pregătit să devină primul primar musulman al New York-ului și cel mai tânăr din 1892 încoace, postările lui Mamdani de pe rețelele sociale au rezonat de ambele părți ale Atlanticului, alegătorii fiind afectați de inflația în creștere și de serviciile publice slăbite de la pandemie.

„Îngheț... chiria”, le-a spus Mamdani newyorkezilor după ce s-a scufundat în apele înghețate de pe Coney Island în ianuarie, în costum și cravată.

Stânga din Germania promovează, de asemenea, controlul chiriilor și transportul gratuit sau puternic subvenționat și folosește mesaje directe. „Ne luptăm cu bogații. Nimeni altcineva nu face asta”, spunea unul dintre afișele sale de campanie.

Stânga din Franța, care se pregătește pentru alegerile prezidențiale din 2027, a fost și ea inspirată.

„În sfârșit, o lecție pentru stânga de pretutindeni: nu prin diluarea liberalismului economic câștigăm, ci prin combaterea lui cu înverșunare”, a scris Manon Aubry, din partea partidului de extremă stânga Franța Neînfrântă (LFI), pe X.

Costul vieții, centrul problemelor

Întrebat ce lecții ar trebui să tragă partidele de stânga din victoria lui Mamdani, Polanski a spus că costul vieții contează mai presus de orice și că partidele progresiste trebuie să ofere soluții reale în acest sens.

Și partidele tradiționale mai consacrate au fost încurajate de victoria lui Mamdani.

„Pentru noi, cei din SPD, asta înseamnă că trebuie să ne concentrăm mai mult asupra a ceea ce este în centrul activității noastre – politici sociale pentru majoritatea societății”, a declarat Rasha Nasr, parlamentară SPD, pentru Reuters.

SPD, în timp ce era încă la putere, a obținut cel mai slab rezultat de la Al Doilea Război Mondial, la ultimele alegeri.

„În ultima campanie electorală federală, am încercat prea des să ne implicăm în dezbateri care, până în acel moment, erau greu de câștigat din punct de vedere factual, de exemplu, în ceea ce privește politica de migrație.”

Philipp Koeker, politolog la Universitatea din Hanovra, a declarat că acest lucru arată că partidele care vor să câștige alegeri „sau nu vor să piardă alegători în fața extremei drepte populiste – ar trebui să se limiteze la propriile probleme principale și să prezinte propriile soluții la problemele actuale, în loc să imite extrema dreaptă adoptând politici anti-imigrație”.

După ce a câștigat pe baza unei agende radicale, Mamdani se va confrunta cu dificultăți în punerea în aplicare a promisiunilor sale. Președintele SUA, Donald Trump, a amenințat că va reduce finanțarea orașului New York. Unii, inclusiv cei de pe Wall Street, speră și se așteaptă ca Mamdani să nu poată impune schimbări drastice.

„Acum vine partea grea”, a spus James Schneider, fost director de comunicare strategică pentru Partidul Laburist în timpul lui Jeremy Corbyn.

„Transformând acea majoritate electorală în putere reală — îmbunătățind viețile din biroul Primăriei, transformând în același timp armata sa de 100.000 de voluntari în organizatori comunitari în fiecare cartier al orașului.”

