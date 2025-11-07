Live TV

Analiză Victoria lui Mamdani încinge stânga europeană împotriva ascensiunii dreptei: „Ne luptăm cu bogații. Nimeni altcineva nu face asta”

Data publicării:
Zohran Mamdani'S Election Night Rally
Zohran Mamdani Foto: Profimedia
Din articol
Stânga vrea să profite de impulsul creat de Mamdani Costul vieții, centrul problemelor

Ascensiunea fulminantă a lui Zohran Mamdani în funcția de primar al metropolei New York încurajează partidele de stânga din Europa în ideea că o agendă radicală ar putea ajuta la schimbarea situației împotriva forțelor de dreapta de pe plan intern, potrivit unei analize Reuters.

Partide de la Londra la Berlin l-au aclamat pe Mamdani, un autoproclamat socialist democrat în vârstă de 34 de ani, ale cărui videoclipuri virale și promisiunea de control al chiriilor și impozitare a bogaților într-un oraș văzut ca un far al capitalismului global au atins coarda sensibilă în rândul alegătorilor.

Partide precum Stânga (Die Linke) din Germania și Verzii din Marea Britanie speră să câștige avânt în urma victoriei lui Mamdani, semnalând că nu își vor dilua politicile și nu vor fi atrase în câmpul de luptă al dreptei privind migrația.

Ar putea, de asemenea, să dea de gândit partidelor de stânga consacrate, precum Partidul Laburist de guvernământ din Marea Britanie, care a scăzut în sondaje de la victoria zdrobitoare a alegerilor de anul trecut, și social-democrații (SPD) din Germania.

Zack Polanski, care anul acesta a devenit primul lider evreu și declarat homosexual al Partidului Verde din Anglia și Țara Galilor, a fost comparat cu Mamdani pentru felul cum folosește rețelele sociale și solicită o taxă pe avere pentru a reduce inegalitatea.

Un Polanski extaziat a declarat pentru Reuters că victoria lui Mamdani arată că „speranța a triumfat asupra urii”.

„Acest lucru este important - nu doar pentru că este important pentru New York, ci, de fapt, cred că acest lucru rezonează în întreaga lume. Dar este vorba despre îmbunătățirea vieții oamenilor, recunoașterea inegalității care se află atât în ​​inima orașului New York, cât și, sincer, în mare parte a lumii.”

„Și este vorba despre a spune: haideți să reducem facturile oamenilor și să impozitam multimilionarii și miliardarii”, a spus Polanski, al cărui partid a urcat în sondaje după ce a câștigat doar patru locuri în 2024.

Costul vieții este o preocupare majoră în Marea Britanie, unde inflația prețurilor la alimente a atins, de exemplu, 19% în martie 2023, cea mai mare valoare din ultimii 45 de ani, iar ministrul de Finanțe, Rachel Reeves, a semnalat „alegeri dificile” și posibile creșteri de impozite care vor urma.

Stânga vrea să profite de impulsul creat de Mamdani

Într-un peisaj politic polarizat, partidul Stânga din Germania a fost o surpriză la alegerile federale din februarie și speră să-și consolideze rezultatele puternice de anul viitor la alegerile locale, inclusiv în capitala Berlin. La fel ca alți membri europeni de stânga, membrii săi au vizitat New York-ul în timpul campaniei.

„Problemele cu care se confruntă oamenii din New York sunt foarte similare cu cele despre care auzim la oamenii de aici, în Germania. Chiriile sunt inaccesibile, iar prețurile la alimente, electricitate, încălzire și transport public cresc mai repede decât salariile”, a declarat pentru Reuters Jan van Aken, liderul partidului Stânga din Germania.

„Suntem în strânsă legătură cu Zohran Mamdani și echipa sa și învățăm unii de la alții. Campania sa este ca un plan pentru alegerile de anul viitor de la Berlin”, a transmis el într-un e-mail. „Victoria lui Zohran Mamdani ne dă un impuls.”

Pregătit să devină primul primar musulman al New York-ului și cel mai tânăr din 1892 încoace, postările lui Mamdani de pe rețelele sociale au rezonat de ambele părți ale Atlanticului, alegătorii fiind afectați de inflația în creștere și de serviciile publice slăbite de la pandemie.

„Îngheț... chiria”, le-a spus Mamdani newyorkezilor după ce s-a scufundat în apele înghețate de pe Coney Island în ianuarie, în costum și cravată.

Stânga din Germania promovează, de asemenea, controlul chiriilor și transportul gratuit sau puternic subvenționat și folosește mesaje directe. „Ne luptăm cu bogații. Nimeni altcineva nu face asta”, spunea unul dintre afișele sale de campanie.

Stânga din Franța, care se pregătește pentru alegerile prezidențiale din 2027, a fost și ea inspirată.

„În sfârșit, o lecție pentru stânga de pretutindeni: nu prin diluarea liberalismului economic câștigăm, ci prin combaterea lui cu înverșunare”, a scris Manon Aubry, din partea partidului de extremă stânga Franța Neînfrântă (LFI), pe X.

Costul vieții, centrul problemelor

Întrebat ce lecții ar trebui să tragă partidele de stânga din victoria lui Mamdani, Polanski a spus că costul vieții contează mai presus de orice și că partidele progresiste trebuie să ofere soluții reale în acest sens.

Și partidele tradiționale mai consacrate au fost încurajate de victoria lui Mamdani.

„Pentru noi, cei din SPD, asta înseamnă că trebuie să ne concentrăm mai mult asupra a ceea ce este în centrul activității noastre – politici sociale pentru majoritatea societății”, a declarat Rasha Nasr, parlamentară SPD, pentru Reuters.

SPD, în timp ce era încă la putere, a obținut cel mai slab rezultat de la Al Doilea Război Mondial, la ultimele alegeri.

„În ultima campanie electorală federală, am încercat prea des să ne implicăm în dezbateri care, până în acel moment, erau greu de câștigat din punct de vedere factual, de exemplu, în ceea ce privește politica de migrație.”

Philipp Koeker, politolog la Universitatea din Hanovra, a declarat că acest lucru arată că partidele care vor să câștige alegeri „sau nu vor să piardă alegători în fața extremei drepte populiste – ar trebui să se limiteze la propriile probleme principale și să prezinte propriile soluții la problemele actuale, în loc să imite extrema dreaptă adoptând politici anti-imigrație”.

După ce a câștigat pe baza unei agende radicale, Mamdani se va confrunta cu dificultăți în punerea în aplicare a promisiunilor sale. Președintele SUA, Donald Trump, a amenințat că va reduce finanțarea orașului New York. Unii, inclusiv cei de pe Wall Street, speră și se așteaptă ca Mamdani să nu poată impune schimbări drastice.

„Acum vine partea grea”, a spus James Schneider, fost director de comunicare strategică pentru Partidul Laburist în timpul lui Jeremy Corbyn.

„Transformând acea majoritate electorală în putere reală — îmbunătățind viețile din biroul Primăriei, transformând în același timp armata sa de 100.000 de voluntari în organizatori comunitari în fiecare cartier al orașului.”

Citește și:

ANALIZĂ Un nou război se anunță în politica americană: Trump vs. Mamdani. Cât va dura până ce miliardarul va încerca să-și ia New Yorkul înapoi

Editor : Ș.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
primar in calduri
1
Scandal într-o comună din România: imagini cu un primar care ar agresa sexual o femeie în...
Sulf industrial granule
2
Rusia a pierdut capacitatea de a produce una dintre cele mai importante substanțe chimice...
mocanu
3
Dani Mocanu a fost condamnat definitiv la 4 ani de închisoare. Faptele pentru care a fost...
copii in drum spre scoala, excursie elevi
4
Ministrul Educaţiei, mesaj către profesori legat de temele pentru acasă date elevilor...
danut mocanu dat in urmarit de politie
5
Dani Mocanu, de negăsit după ce a fost condamnat la patru ani de închisoare. Poliția l-a...
Messi i-a răspuns lui Ronaldo în mai puțin de 48 de ore! "N-ai ce să ceri mai mult"
Digi Sport
Messi i-a răspuns lui Ronaldo în mai puțin de 48 de ore! "N-ai ce să ceri mai mult"
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
florin bogos
„Pune în portbagaj!” Cum se achita afaceristul care a ajuns în birou...
sorin grindeanu
Congresul PSD: Sorin Grindeanu, unicul candidat, va fi ales astăzi...
Test nuclar
Rusia se pregătește de teste nucleare la 900km de UE. Experții...
strada
Cum arată strada din România cu 11 treceri de pietoni pe 250 de...
Ultimele știri
Carnea procesată, comparată cu țigările în studii despre cancer. Cercetătorii cer avertismente pe ambalaje. Ce produse trebuie evitate
Partidul german de extremă dreapta AfD este suspectat că a transmis în mod sistematic secrete militare Rusiei (Der Spiegel)
Cât este ajutorul de deces în 2025: Sume mai mari pentru persoanele care au fost asigurate în sistemul de pensii
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Submarine missile launch. Nuclear submarine at sea at sunset.
Coreea de Sud vrea să construiască pe teritoriul ei un submarin nuclear, nu în SUA cum a sugerat Trump
donald trump - biroul oval
Trump a anunțat un acord pentru reducerea costurilor medicamentelor pentru slăbit GLP-1
50 cent rade
Rapperul 50 Cent a părăsit orașul New York și s-a mutat în Florida, din cauza alegerii în postul de primar a lui Zohran Mamdani
rusia-petrol
Veniturile Rusiei din petrol au scăzut cu 27% în octombrie. Când s-ar putea accentua declinul, conform unui economist
Anders Fogh Rasmussen
Un fost șef NATO atenționează că Ucraina riscă un „război fără sfârșit” dacă Europa nu crește presiunea asupra Rusiei
Partenerii noștri
Pe Roz
Cine e Cătălina Jacob, reprezentanta României la Miss Universe 2025. Are 28 de ani, a studiat la Milano și...
Cancan
Mariana, prima reacție după ce Horia Moculescu a ajuns de urgență la ATI: 'Să nu se mai agite atâta lume de...
Fanatik.ro
Cum au votat românii: ce echipă va câștiga SuperLiga. Pe ce loc vor termina FCSB, Universitatea Craiova sau...
editiadedimineata.ro
Atenţie la zvonuri: ChatGPT nu a blocat oferirea de sfaturi legale şi medicale
Fanatik.ro
Ce se întâmplă cu averea generalului SRI Dumitru Dumbravă. Nici moartea nu l-a scăpat de DNA
Adevărul
Cutremur pe piața muncii: giganții încep concedierile, investițiile se opresc. Cum explică analiștii fenomenul
Playtech
Grupa a II-a de muncă. Puncte şi spor de vechime, în 2025
Digi FM
Angelina Jolie, vizită surpriză la Herson, în sudul Ucrainei. A mers la o maternitate şi la un spital pentru...
Digi Sport
Rică Răducanu a recunoscut, după decesul lui Emeric Ienei: ”Nu era de-ai noștri, tată”
Pro FM
Cum arăta Loredana Groza când a câștigat Festivalul de la Mamaia din ‘86. Fanii au reacționat: „De ce a...
Film Now
Anthony Hopkins, despre decizia de a-și părăsi prima soție și fiica de doar un an: „Cel mai mare regret, dar...
Adevarul
Scandal fără precedent la Miss Universe: reprezentanta Mexicului, insultată de director. Mai multe concurente...
Newsweek
RECORD: 87 de dosare de pensie judecate la CCR într-o singură zi. Ce decizii au primit pensionarii? DOCUMENT
Digi FM
Carmen Brumă atrage atenția că un aliment natural, considerat medicament, te poate împiedica să slăbești...
Digi World
Are 15 ani și o înălțime de 2.13 m: "Situația scapă de sub control". Cauza neașteptată descoperită de medici
Digi Animal World
Crocodil uriaș, filmat cu un câine în gură într-un canal din Florida: „Cea mai mare teamă s-a adeverit”
Film Now
Brad Pitt o dă în judecată pe Angelina Jolie. De ce îi cere 35 de milioane $. Noi mesaje ies la iveală în...
UTV
Dani Mocanu a fost condamnat definitiv la 4 ani de închisoare pentru tentativă de omor. Fratele său va...