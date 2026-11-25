Curtea de Justiție a Uniunii Europene a obligat Comisia Europeană să prezinte un nou calendar pentru adoptarea legislației privind interzicerea creșterii animalelor de fermă în cuști. Decizia vine după ce executivul comunitar nu și-a respectat angajamentul de a propune actele normative până la sfârșitul anului 2023, în urma unei campanii cetățenești care a strâns aproape 1,4 milioane de semnături. Hotărârea este considerată o victorie importantă de organizațiile pentru protecția animalelor, însă nu înseamnă că utilizarea cuștilor va fi interzisă imediat în Uniunea Europeană, anunță Euronews.

Aproximativ 300 de milioane de porci, găini și alte animale de fermă sunt încă ținute în cuști pe teritoriul Uniunii Europene, în ciuda angajamentului asumat de Comisia Europeană în 2021 de a interzice această practică.

Într-o victorie importantă pentru organizațiile care militează pentru bunăstarea animalelor, o instanță a Uniunii Europene a obligat Comisia să precizeze când intenționează să introducă mult așteptata interdicție privind utilizarea cuștilor în ferme.

Decizia ar putea contribui la eliminarea unor practici precum ținerea porcilor în spații atât de înguste încât nu se pot întoarce sau creșterea iepurilor în cuști care îi împiedică să sară ori chiar să stea în picioare.

Miercuri, 25 noiembrie, Curtea de Justiție a Uniunii Europene a stabilit că Comisia nu poate amâna la nesfârșit adoptarea legislației promise cetățenilor și trebuie să prezinte un nou calendar, după ce a depășit termenul inițial, stabilit pentru sfârșitul anului 2023.

Potrivit organizațiilor care au inițiat acțiunea în instanță, este pentru prima dată când Comisia este obligată, printr-o hotărâre judecătorească, să dea curs unei promisiuni făcute ca răspuns la o Inițiativă Cetățenească Europeană (ICE).

„Aceasta este o victorie istorică pentru animale și pentru democrația din Europa”, a declarat Annamaria Pisapia, purtătoare de cuvânt a campaniei „End the Cage Age” („Să punem capăt erei cuștilor”), o inițiativă paneuropeană condusă de cetățeni, care militează pentru interzicerea utilizării cuștilor în creșterea animalelor.

O campanie de opt ani pentru eliminarea creșterii animalelor în cuști

În septembrie 2018, organizația pentru bunăstarea animalelor „Compassion in World Farming” a lansat campania „End the Cage Age”, care a atras ulterior sprijinul a peste 170 de organizații, printre care „Eurogroup for Animals”, „Animal Equality Italy” și LAV.

Campania a fost lansată prin intermediul mecanismului Inițiativei Cetățenești Europene, care le permite cetățenilor UE să solicite adoptarea unor noi acte legislative sau modificarea celor existente. Pentru ca o astfel de inițiativă să primească un răspuns oficial din partea Comisiei Europene, trebuie să strângă cel puțin un milion de semnături din întreaga Uniune. În plus, trebuie atins un prag minim de semnături în cel puțin șapte state membre.

Până în octombrie 2020, aproape 1,4 milioane de europeni semnaseră petiția. Opt luni mai târziu, Comisia Europeană a promis că va prezenta propuneri legislative până la sfârșitul anului 2023 și că va analiza posibilitatea introducerii unei interdicții începând din 2027.

Termenul-limită a expirat însă fără ca executivul comunitar să prezinte propunerile promise. În consecință, în 2024, comitetul cetățenesc din spatele inițiativei „End the Cage Age” a sesizat instanța pentru a contesta întârzierea.

Reprezentanții campaniei au solicitat și accesul la documente interne care ar fi putut clarifica motivele întârzierii. Instanța a respins însă această cerere.

Drumul lung către creșterea animalelor fără cuști în Europa

În ciuda victoriei obținute de organizațiile pentru protecția animalelor, hotărârea nu înseamnă că utilizarea cuștilor în ferme va fi interzisă în viitorul apropiat.

Într-o nouă strategie privind creșterea animalelor, publicată în iulie, Comisia Europeană a anunțat că intenționează să prezinte, până la sfârșitul anului 2026, noi propuneri legislative privind bunăstarea găinilor ouătoare și a puilor de carne. Pentru porcine, noi norme ar urma să fie propuse până în iunie 2027.

Planurile prevăd eliminarea treptată a cuștilor pentru păsări, înlocuirea țarcurilor individuale pentru porcine cu sisteme de creștere în grup și obligativitatea ca produsele importate să respecte standarde de bunăstare a animalelor echivalente cu cele aplicate în UE.

Cu toate acestea, Comisia nu a stabilit un calendar pentru eliminarea sistemelor de creștere în spații închise în cazul iepurilor, vițeilor, rațelor, gâștelor și prepelițelor.

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Coaliția „End the Cage Age” dorește ca interdicția să se aplice tuturor acestor specii. Organizațiile solicită, de asemenea, acordarea unui sprijin financiar pentru fermierii care vor trebui să renunțe la utilizarea cuștilor și să își adapteze exploatațiile.

„Toate privirile sunt acum ațintite asupra Comisiei”, a declarat Annamaria Pisapia.

„Aceasta trebuie să acționeze rapid pentru a respecta hotărârea Curții, pentru a restabili încrederea publicului în procesul Inițiativei Cetățenești Europene și pentru a asigura, în sfârșit, un viitor fără cuști – așa cum s-a promis milioanelor de cetățeni și sutelor de milioane de animale”, a adăugat reprezentanta campaniei.