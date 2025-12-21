Victorii în Kupiansk, criză pe alte fronturi. Crește presiunea asupra apărării Ucrainei, pe măsură ce Rusia își continuă ofensiva

Forțele armate ale Ucrainei (AFU) au eliberat o parte din orașul Kupiansk. Spre deosebire de Pokrovsk - unde doar mici echipe de asalt ucrainene au reușit să pătrundă - unități relativ numeroase au intrat în vestul orașului Kupiansk, în regiunea Harkov, preluând controlul asupra mai multor blocuri de apartamente din cartierul Yuvileynyi, situat la marginea sud-vestică a orașului. Zona a fost scena unor lupte intense și era controlată anterior, în parte, de forțele ruse. Avansul i-a permis președintelui Volodimir Zelenski să înregistreze un videoclip la intrarea sud-vestică a orașului săptămâna trecută. Între timp, forțele ruse continuă operațiunile ofensive în regiunile Donețk și Zaporojia din Ucraina. Au capturat orașul Siversk și atacă pozițiile ucrainene din Huleaipole, scriu jurnaliștii Meduza.

Kupiansk

Trupele ucrainene au înregistrat progrese în centrul orașului Kupiansk, consolidându-și pozițiile pe care le dețineau deja. Un aspect crucial este faptul că au străpuns adânc liniile defensive rusești la nord de Kupiansk, o evoluție care va face probabil mult mai dificilă aprovizionarea unităților de asalt rusești aflate încă în interiorul orașului.

În ultimul an, forțele ruse au încercat în repetate rânduri să captureze Kupiansk pe ambele maluri ale râului Oskil, care împarte orașul în două părți, estică și vestică. Cele mai mari câștiguri le-au obținut în timpul avansului de la capul de pod de pe malul vestic al râului, când trupele au străbătut centrul orașului și au ajuns la periferia sudică. Chiar și atunci, au rămas focare de rezistență ucraineană, inclusiv în sud-vest și în centrul orașului. În același timp, unitățile ruse au preluat controlul asupra zonei industriale din partea estică a orașului.

Capul de pod rus de pe malul vestic a suferit mult timp de probleme de aprovizionare și de sprijin limitat pentru armament greu: echipajele de artilerie și chiar operatorii de drone au fost nevoiți să lucreze de pe malul estic. Drept urmare, capul de pod a luat forma unei fâșii lungi și înguste care se întindea de-a lungul râului. Forțele ucrainene au încercat în repetate rânduri să pătrundă în Oskil și să împartă poziția rusă în mai multe secțiuni izolate.

Trupele ucrainene au făcut o altă încercare în decembrie. Au capturat periferia nordică a orașului Kupiansk, izolând efectiv unitățile de asalt ruse din centrul orașului și din sudul capului de pod principal. Forțele ucrainene au atacat simultan în apropierea unui cartier rezidențial de la marginea sud-vestică a orașului, iar trupele de asalt ucrainene au fost văzute și în piața centrală din Kupiansk.

Rezervele ucrainene au participat la operațiune, inclusiv Brigada Khartiia a Gărzii Naționale, care a fost redislocată în zona Kupiansk în toamnă, din apropierea orașului Harkov.

Alegerea locului contraofensivei a avut probabil și o importanță politică: Zelenski trebuia să le arate partenerilor occidentali că Vladimir Putin prezenta în mod eronat situația când afirma că forțele sale capturaseră în totalitate Kupiansk, în contextul în care șeful Statului Major General, Valery Gerasimov, a raportat pentru prima dată că trupele ruse preluaseră controlul asupra orașului pe 20 noiembrie, remarcă Meduza.

Videoclipurile open-source din zonă indică faptul că trupele ruse încă dețin poziții în centrul orașului Kupiansk. Linia frontului din interiorul orașului rămâne fluidă și dificil de definit. Forțele ruse mențin, de asemenea, poziții în jumătatea estică a orașului și presează capetele de pod ucrainene de pe malul estic al râului Oskil, încercând să ajungă la punctele de trecere de lângă Kupiansk-Vuzlovyi și Borova.

În plus, unitățile ruse încearcă să-și conecteze capul de pod de pe malul vestic la drumul care duce din Rusia prin orașul ucrainean Dvorichna. Dacă vor reuși, acest lucru ar îmbunătăți liniile de aprovizionare, ar permite intrarea întăririlor și ar face posibile noi atacuri asupra Kupianskului.

Pokrovsk și Mîrnohrad

Situația din jurul orașului Pokrovsk rămâne critică pentru AFU. Deși unitățile de asalt ucrainene se infiltrează în oraș prin periferia nordică, forțele ruse controlează aproape toate districtele din Pokrovsk. Între timp, o forță ucraineană semnificativă rămâne în orașul vecin Mîrnohrad, fiind nevoită să lupte în condiții apropiate de încercuire. Unitățile rusești sapă tranșee între Pokrovsk și Rodînske, pe fosta rută de aprovizionare a garnizoanei Mîrnohrad. În plus, luptele continuă pentru satul Rivne, care era anterior un nod logistic vital pentru AFU.

Unitățile de asalt rusești au pătruns în centrul orașului Mîrnohrad dinspre est. De asemenea, se apropie de oraș dinspre sud.

La nord-vest de Pokrovsk, trupele ruse continuă să atace periferia localității Hrîșîne - principala bază din spate a AFU în zonă. Comandamentul rus probabil că retrage rezervele în această zonă; unitățile diviziei 76 Air Assault, care au fost retrase pentru a se reface după bătălia de la Sudzha, ar ataca satul. Totuși, acest lucru nu a fost încă confirmat în mod fiabil.

Huleaipole și râul Haichur

La sfârșitul toamnei, forțele ucrainene au început să se retragă peste râul Haichur, de-a lungul porțiunii dintre Huleaipole și confluența cu afluentul său, Yanchur. Planul pare să fi fost acela de a organiza o apărare puternică de-a lungul malului râului, dar acesta nu a rezistat. Forțele ruse au traversat de două ori râul Haichur, chiar în limitele orașului Huleaipole. Cu ajutorul rezervelor recent desfășurate, forțele ucrainene continuă să controleze centrul orașului, deși situația continuă să se deterioreze.

Dacă forțele ruse vor traversa râul Haichur pe un front larg (n.r. așa cum au făcut cu Yanchur în urmă cu câteva luni), vor amenința să înconjoare principala „fortăreață” a AFU din centrul regiunii Zaporojia - orașul Orikhiv - dinspre est. Forțele ucrainene au respins încercările rusești de a se apropia de oraș din sud și vest pe tot parcursul verii și toamnei. Cu toate acestea, o ofensivă din est a puternicului contingent „Vostok” va fi mai greu de contracarat.

