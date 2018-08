VIDEO Supraviețuire miraculoasă în Mati. Câine, găsit în viață în orașul ars

În Grecia încă mai sunt căutaţi unii dintre oamenii dispăruţi în timpul incendiilor de săptămână trecută. Echipelor de salvatori li s-au alăturat şi voluntarii unor asociaţii de protecţie a animalelor. În Mati, oraşul care a fost aproape integral ars, aceştia au găsit un supravieţuitor.

-Acum înţelegeţi prin ce trec. Uitaţi ce am găsit. Unde eşti, scumpete? Haide, vino! Bună! Ce căţel cuminte! Ce căţel cuminte! Eşti bucuros! Ce bucuros eşti! Nu pot să-l las aici, n-am cum să-l las. Vrei să mergi acasă, drăguţule?

Diana Topali, voluntar: Era în stare de şoc. La fiecare mişcare ne mârâia şi ne muşca. I-am dat mâncare şi m-a muşcat de mână. Reacţiona agresiv la orice mişcare. L-am lăsat să doarmă. Doar bea apă şi dormea. Apoi i-am dat ceva bun, ne-am dat seama ce-i place şi ne-am împrietenit.

Artemis Kyriakopoulou, voluntar: Am plâns, şi ceilalţi voluntari la fel. Să găseşti, într-o zonă atât de devastată unde totul e mort, ceva atât de viu, care mai are speranţă în el! Din păcate au murit multe animale. Am crezut să vom salva mai multe, dar din păcate au fost carbonizate. Unele animale au avut noroc să aibă doar arsuri la lăbuţe, altele n-au avut nimic, aşa că doar le-am dat mâncare şi, din păcate, au mai fost şi cele precum Loukoumakis care erau destul de arse. Bineînţeles, am găsit câini şi pisici într-o stare şi mai proastă, atât de arşi încât blana devenise una cu pielea.

