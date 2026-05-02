Peter Magyar își numește cumnatul în funcția de ministru al Justiției. Cum și-a motivat decizia viitorul premier al Ungariei

Viitorul prim-ministru al Ungariei, Peter Magyar, a ales să îl numească pe cumnatul său ca următor ministru al justiției, insistând că numirea este făcută pe merit, în timp ce guvernul său se pregătește să preia mandatul, relatează TVP World.

Marton Mellethei-Barna, avocat și asociat al lui Magyar, a fost anunțat joi ca șef al Ministerului Justiției în noua administrație. El este căsătorit cu sora lui Magyar, Anna Ilona Mellethei-Barna.

Decizia a atras atenția, mai ales că Magyar - care a pus capăt domniei de 16 ani a lui Viktor Orban luna trecută într-o victorie electorală zdrobitoare - a militat pentru combaterea corupției și restabilirea încrederii publice în instituțiile statului.

Partidul de dreapta Fidesz al lui Orban a fost acuzat mereu că a plasat persoane loiale, apropiate în instituții publice cheie, inclusiv în sistemul judiciar, în timpul mandatului său, declanșând conflicte lungi cu UE, care a înghețat fonduri de miliarde de euro din cauza preocupărilor legate de statul de drept.

Însă Magyar a apărat numirea vineri, spunând că aceasta s-a bazat exclusiv pe merit.

„Decizia mea s-a bazat pe competența și angajamentul său față de statul de drept. Nu a fost un calcul politic, ci o chestiune despre cine ar putea reprezenta programul unei Ungarii funcționale și umane, cu cea mai mare expertiză și integritate de neclintit”, a spus el într-un videoclip postat pe Facebook.

„O sarcină istorică”

Magyar, care conduce partidul de centru-dreapta Tisza, a descris restabilirea certitudinii juridice și a egalității în fața legii drept o „sarcină istorică”, spunând că a căutat un ministru al Justiției capabil să gestioneze amploarea provocării cu care se confruntă instituțiile țării.

Viitorul premier a recunoscut că legătura familială reprezintă „o dilemă serioasă” și că îngrijorările legate de aceasta sunt „de înțeles”.

Sora sa, o judecătoare cu o lungă experiență, își va suspenda atribuțiile judiciare atât pe durata mandatului ministerial al soțului ei, cât și pe durata mandatului său, a adăugat Magyar.

„Mulți oameni au făcut sacrificii în ultimii doi ani pentru țara lor”, a spus el. „Acum, sora mea face un alt sacrificiu pentru a evita chiar și aparența unei împletiri a ramurilor puterii.”

Guvernul maghiar format din 16 ministere urmează să preia mandatul pe 9 mai.

