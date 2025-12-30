Live TV

Video „Vikingii” au năvălit pe străzi. Mii de oameni, purtând torțe, au mărșăluit în Edinburgh pentru Festivalul Focului

Data actualizării: Data publicării:
Edinburgh, Scotland. Mon 29 December 2025. Edinburgh’s Hogmanay, in partnership with EventScotland, presented the spectacular Torchlight Procession, which lit up the city with a river of fire, created by 15,000 torch bearers and friends from around the wo
Mii de oameni au participat la Festivalul Focului, în Scoția. Sursa: Profimedia

Mii de localnici au mărșăluit pe străzile din Edinburgh, fluturând torțe aprinse, pentru a da startul oficial celebrărilor Hogmanay (n.r. Festivalul Focului), renumite în întreaga lume. Procesiunea anuală cu torțe s-a desfășurat prin parcul din centrul orașului, în direcția Castelului Edinburgh, anunță BBC.

Plimbarea tradițională a fost inițiată de Craig Gordon, portarul echipei Hearts și al naționalei Scoției, căruia i s-a alăturat echipa South Mainland Up Helly Aa' Jarl din Shetland, pentru a da startul paradei.

Organizatorii au declarat că aproximativ 15.000 de persoane au participat, iar alte 10.000 au fost prezente pentru a urmări evenimentul.

Se estimează că aproximativ 60.000 de persoane din întreaga lume vor sosi în Edinburgh în zilele următoare pentru a sărbători sosirea anului 2026.

Trupa indie rock Wet Leg va fi cap de afiș la concertul din Princes Street Gardens pe 31 decembrie, urmat de tradiționalul spectacol de artificii.

În același timp, petrecerea anuală de stradă din Princes Street revine și ea ca parte a festivalului de patru zile.

Anul trecut, evenimentele Hogmanay au fost anulate cu o zi înainte din cauza temerilor legate de condițiile meteorologice extreme. Anul acesta, meteorologii au prevăzut vreme uscată, cu șanse mici de repetare a anulării festivităților.

Editor : C.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

