Viktor Orban a dezvăluit când ar putea fi posibilă normalizarea relațiilor dintre Ucraina și Ungaria. „Așadar aceasta este cheia”

Prim-ministrul Ungariei, Viktor Orbán, consideră că normalizarea relațiilor dintre Ucraina și Ungaria este posibilă numai după încheierea războiului Rusiei împotriva Ucrainei.

„Imediat ce războiul se va încheia, va fi posibilă revenirea la relații diplomatice, economice și de altă natură normale și pașnice. Așadar, cheia pentru toate, cheia pentru relațiile dintre Ucraina și Ungaria este pacea. Dacă va fi pace, atunci relațiile dintre Ucraina și Ungaria se vor normaliza”, a declarat Orbán după prima reuniune a Consiliului pentru Pace de la Washington, conform agenției de știri maghiare MTI, scrie European Pravda.

El a adăugat că nu vede nicio șansă de îmbunătățire a relațiilor atât timp cât războiul continuă. „Motivul este că noi suntem de partea păcii, iar Ucraina vrea să atragă pe toată lumea în război”, a declarat Orbán.

Anterior, Orbán, în cadrul unei conferințe de presă cu secretarul de stat american Marco Rubio, s-a plâns că Ucraina ar interfera în alegerile maghiare și ar finanța oponenții partidului său, Fidesz.

La 27 ianuarie, Ministerul Afacerilor Externe al Ungariei l-a convocat pe ambasadorul Ucrainei la Budapesta pentru discuții privind presupusele încercări ale Kievului de a influența rezultatele alegerilor parlamentare din țară în favoarea partidului de opoziție Tisza.

Președintele SUA, Donald Trump, l-a susținut public pe Orbán înaintea alegerilor parlamentare din 12 aprilie.

