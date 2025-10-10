Un moment artistic, susținut de premierul Ungariei, Viktor Orban, a avut loc într-un local din Cluj-Napoca. Liderul de la Budapesta a petrecut alături de orchestra restaurantului, intonând o melodie veselă, în compania violoniștilor. Imaginile au fost postate chiar de către Viktor Orban, pe pagina sa de Facebook.

Premierul Ungariei a scris pe rețelele sociale că sărbătorește faptul că László Krasznahorkai a luat premiul Nobel pentru Literatură.

„Am citit că nu suntem de acord cu multe lucruri. Într-un caz, poate că da. Vrem să aducem glorie Ungariei” a scris premierul de la Budapesta într-o postare pe Facebook.

Scriitorul maghiar László Krasznahorkai a câștigat premiul Nobel pentru Literatură în 2025, „pentru opera sa captivantă și vizionară care, în mijlocul terorii apocaliptice, reafirmă puterea artei”, a anunțat Academia Suedeză.

Premierul Viktor Orban participă vineri la congresul UDMR care va avea loc la Cluj. De asemenea, președintele Nicușor Dan și premierul Ilie Bolojan sunt invitați.

