Viktor Orban, abandonat de președintele Poloniei. Karol Nawrocki a anulat o întâlnire cu premierul ungar din cauza vizitei la Moscova

Preşedintele polonez Karol Nawrocki şi-a anulat o întâlnire cu Viktor Orbán, prevăzută la 4 decembrie, în urma unei vizite a premierului ungar la Moscova, relatează Euronews.

„Preşedintele Karol Nawrocki a decis să-şi limiteze programul vizitei în Ungaria exclusiv la summitul preşedinţilor Grupului de la Vişegrad”, a anunţat şeful biroului de politică externă din cabinetul președintelui polonez, notează News.ro.

Acest lucru înseamnă că preşedintele polonez nu se va întâlni cu premierul ungar Viktor Orbán, aşa cum s-a anunţat anterior, din cauza vizitei acestuia la Moscova.

În întâlnirea sa cu Vladimir Putin, Viktor Orban a declarat vineri că „energia rusă este baza aprovizionării energetice a Ungariei, azi şi în viitor”.

Premierul ungar a anunţat că încearcă să onbţină aprovizionări suplimentare cu petrol şi gaze naturale de la Moscova, în urma unei exceptări de la sancţiuni acordată de către preşedintele american Donald Trump.

Acest lucru ocntravien politicii Uniunii Europene (UE) de limitare a importurilor de energie rusă până în 2027.

Vladimir Putin a apreciat, la rândul său, „poziţia echilibrată” a lui Viktor Orban faţă de invazia la scară mare a Ucrainei de către Rusia în februarie 2022.

