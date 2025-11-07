Viktor Orban acuză direct Ucraina că se implică în treburile interne ale Ungariei. Exemplul adus de liderul de la Budapesta

Ucraina încearcă să obţină o schimbare de guvern în Ungaria, "iar scurgerea de date de la partidul (de opoziţie) Tisza trebuie interpretată şi ea în acest context", a declarat prim-ministrul ungar Viktor Orban într-un interviu difuzat vineri la postul public de radio Kossuth, citat de MTI.

"Ucraina caută ajutor din partea oamenilor, agenţilor, partidelor, jurnaliştilor şi alegătorilor, deoarece se aşteaptă ca un guvern pro-ucrainean să aducă Ungaria mai aproape şi în război şi să ofere Kievului un sprijin mai mare decât guvernul actual", a spus premierul.

"Firele dezvoltării şi operării sistemului de gestionare a datelor (al Tisza) duc la Ucraina", a adăugat Orban, sugerând că unele dintre companiile implicate sunt asociate cu guvernul ucrainean sau au sediul în Ucraina.

Este în interesul Ucrainei "să convingă Ungaria că ar trebui să furnizeze trupe, arme şi bani şi să permită Ucrainei să adere la UE, prin urmare, vor colecta datele, numele celor pe care

ar dori ulterior să îi influenţeze, de exemplu înainte de alegeri", a explicat prim-ministrul.

Luni, liderul opoziţiei ungare Peter Magyar a acuzat autorităţile că au făcut să se scurgă ilegal date personale ale susţinătorilor săi, după un atac tip malware. Scurgerea de date a fost semnalată la sfârşitul săptămânii trecute de media apropiate guvernului, care au afirmat că o bază de date cu 200.000 de nume provenite de la aplicaţia mobilă a Tisza fusese pusă pe internet.

