Viktor Orban ar intenționa să se întâlnească cu Vladimir Putin la Moscova. Când ar urma să aibă loc întrevederea

Data publicării:
viktor orban-vladimir putin
Viktor Orban (stânga) și Vladimir Putin (dreapta). Foto: Profimedia

Premierul ungar Viktor Orban ar urma să se întâlnească vineri cu președintele rus Vladimir Putin la Moscova, potrivit presei. Orban a îndemnat UE să sprijine planul SUA și să inițieze discuții directe cu Rusia, relatează Euronews.

Informația vine de la surse din cadrul guvernului maghiar care au fost implicate în pregătirea călătoriei, potrivit publicației de investigație central-europene VSquare.

Guvernul maghiar nu a confirmat vizita până în prezent, Budapesta afirmând că va informa publicul cu privire la programul lui Orban la momentul oportun.

Agenda întâlnirii nu este încă cunoscută. Însă premierul maghiar a menținut legăturile cu Putin de la invazia pe scară largă a Rusiei în Ucraina, iar cei doi lideri au păstrat legătura în mod regulat, întâlnindu-se personal de trei ori de la începutul anului 2022.

Viktor Orban a declarat în repetate rânduri că este în favoarea unui armistițiu imediat și a negocierilor de pace pentru a pune capăt războiului din Ucraina. În weekend, el a solicitat Uniunii Europene să sprijine eforturile de pace ale Washingtonului și să se angajeze în negocieri directe cu Rusia.

„Europenii trebuie să sprijine imediat și necondiționat inițiativa de pace a președintelui Statelor Unite”, a declarat Orban într-o scrisoare trimisă sâmbătă președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

„Pe lângă sprijinul acordat președintelui SUA, trebuie să lansăm fără întârziere negocieri diplomatice autonome și directe cu Rusia”, a adăugat el.

Ungaria este una dintre puținele țări europene care importă cantități mari de petrol și gaze din Rusia, în ciuda eforturilor Uniunii Europene de a se decupla de combustibilii fosili din Moscova.

În timpul unei vizite la Washington în noiembrie, Orban a obținut scutiri de la tarifele secundare impuse de Washington exportatorilor ruși de petrol Rosneft și Lukoil. Adresându-se președintelui american Donald Trump, Orban a acuzat și Uniunea Europeană pentru ceea ce el a numit sprijinul acordat războiului.

„Eforturile dumneavoastră de pace sunt splendide, dar problema este Bruxelles, europenii. Ei preferă să continue războiul, deoarece încă mai cred că Ucraina poate câștiga pe front”, a spus premierul Ungariei.

Anterior, Trump anunțase discuții directe cu Putin la Budapesta, însă întâlnirea a fost anulată de Washington, invocând lipsa unui acord cu Moscova.

Ce a obţinut şi ce nu a obţinut Viktor Orban de la Donald Trump (BBC)

Prima reacție a lui Viktor Orban la noul plan de pace în Ucraina al lui Donald Trump: „Suntem într-un moment decisiv"

