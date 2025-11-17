Viktor Orban aruncă vina pe Bruxelles și spune că nu îi e teamă să accepte o înfrângere electorală: Nu vă temeţi. Ştiu cum să continui

Prim-ministrul Ungariei, Viktor Orban, a declarat că nu se teme să piardă următoarele alegeri, în contextul în care se confruntă cu o rară provocare electorală ce l-ar putea îndepărta de puterea pe care a deţinut-o aproape două decenii la Budapesta, relatează Politico.



Sondajele arată că partidul Fidesz al lui Viktor Orbán, care a ocupat funcţia de prim-ministru aproape 20 de ani şi fără întrerupere în ultimii 15 ani, se află în urma partidului de opoziţie din Ungaria, Tisza, condus de Péter Magyar.

Într-un interviu acordat lui Mathias Döpfner, CEO al grupului media german Axel Springer, proprietarul Politico, întrebat dacă ar accepta rezultatul alegerilor în cazul în care le-ar pierde, Orbán a declarat că are „experienţă” în opoziţie şi că nu este îngrijorat de supravieţuirea sa politică.

Magyar se află în fruntea sondajelor datorită promisiunilor de a eradica corupţia şi de a revitaliza economia stagnantă a Ungariei.

Alegeri

Alegerile sunt programate să aibă loc în primăvară, probabil în aprilie.

„Nu sunt doar deţinătorul recordului de prim-ministru, ci şi deţinătorul recordului de lider al opoziţiei”, a declarat Orbán. „Am experienţă. Am petrecut 16 ani în politică ca lider al opoziţiei”, a adăugat el. „Nu vă temeţi. Ştiu cum să continui”, a dat el asigurări.

În cei 15 ani de guvernare ai lui Orbán, Budapesta a fost criticată pentru regresul în materie de democraţie şi stat de drept, premierul populist-naţionalist intrând frecvent în conflict cu UE în ceea ce priveşte sprijinul acordat Ucrainei, drepturile LGBTQ+ şi sancţiunile împotriva Rusiei.

„Uniunea Europeană reprezintă un pericol pentru noi. Ne şantajează”, a declarat el. „Încearcă să ne sufoce economic şi financiar”, a continuat Orban.

Nu Magyar e „principalul adversar”

Magyar, susţine premierul Ungariei, nu este „principalul său adversar” în alegeri, ci Bruxelles-ul.

„Bruxelles-ul ar dori să schimbe guvernul din Ungaria. Ar dori un guvern aici, în Ungaria, aşa cum au făcut în Polonia, care să urmeze instrucţiunile venite de la Bruxelles în materie de migraţie, economie şi război”, a spus el. „Dar eu nu sunt genul acela de om”, a asigurat premierul maghiar.

Viktor Orbán, născut în 1963, de profesie avocat, ocupă funcţia de prim-ministru al Ungariei din 2010, după ce a mai deţinut această funcţie între 1998 şi 2002. De asemenea, el conduce partidul Fidesz din 2003, după ce a mai ocupat această funcţie între 1993 şi 2000. A fost reales prim-ministru în 2014, 2018 şi 2022. La 29 noiembrie 2020, a devenit cel mai longeviv prim-ministru al ţării.

Editor : Sebastian Eduard