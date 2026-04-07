Viktor Orban era dispus să facă totul pentru a fi pe placul lui Putin. „Pot ajuta în orice fel”. Detaliile unei conversații secrete

În timpul unei convorbiri telefonice dintre premierul ungar Viktor Orbán și liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, din toamna anului trecut, liderul ungar l-a asigurat pe Putin de prietenia sa și i-a oferit asistență în rezolvarea conflictului din Ucraina.

În timpul convorbirii din 17 octombrie, Orban i-a spus lui Putin că era „dispus să facă tot posibilul” pentru a-l ajuta, inclusiv să faciliteze o soluționare a conflictului din Ucraina printr-un summit la Budapesta, arată o transcriere analizată de Bloomberg, conform European Pravda.

„Ieri, prietenia noastră a atins un nivel atât de înalt încât pot ajuta în orice fel. În orice chestiune în care pot fi de ajutor, vă stau la dispoziție”, a spus Orban.

Pentru a-și ilustra punctul de vedere, Orban a făcut referire la o fabulă pentru copii populară în Ungaria, despre un șoarece care eliberează un leu prins într-o plasă, după ce leul îi cruțase viața anterior.

Conform transcrierii, această remarcă l-a făcut pe Putin să râdă.

O mare parte a conversației ar fi fost dedicată schimbului de complimente, inclusiv despre președintele american Donald Trump.

Orban a remarcat că prietenia sa cu Putin s-a consolidat de când a început la Sankt Petersburg în 2009.

„Cu cât ne facem mai mulți prieteni, cu atât avem mai multe șanse să le facem față adversarilor noștri”, a spus el.

De asemenea, el și-a exprimat regretul că el și Putin nu au mai putut să se întâlnească regulat față în față, așa cum o făceau înainte de pandemia de COVID-19.

La rândul său, Putin a lăudat poziția independentă și flexibilă a Ungariei în ceea ce privește războiul său împotriva Ucrainei.

„Ne este de neînțeles faptul că o poziție atât de echilibrată, de mijloc, generează doar contraargumente”, a spus Putin.

Conform transcrierii, scopul principal al convorbirii telefonice din octombrie a fost acela de a discuta posibilitatea organizării unei întâlniri între SUA și Rusia în Ungaria, deși summitul propus la Budapesta nu a avut loc.

Detaliile convorbirii dintre Orbán și Putin au ieșit la iveală în urma scurgerii unei conversații între ministrul de externe al Ungariei, Péter Szijjártó, și ministrul de externe rus, Serghei Lavrov.

Pe 31 martie, mass-media a publicat înregistrări audio care au adus la lumină contactele dintre cei doi, inclusiv discuții legate de presupusul lobby al lui Szijjártó pentru ridicarea sancțiunilor UE împotriva lui Gulbakhor Ismailova, sora oligarhului rus Alisher Usmanov.

În urma acestui fapt, Szijjártó a criticat din nou politica de sancțiuni a Uniunii Europene împotriva Rusiei și a declarat că se consultă în mod regulat și s-a consultat cu miniștrii de externe ai multor țări din afara UE cu privire la sancțiuni.

Comisia Europeană a reamintit că Szijjártó primise anterior avertismente cu privire la inadmisibilitatea divulgării informațiilor din cadrul reuniunilor Consiliului UE.

