Prim-ministrul ungar Viktor Orbán a calificat declarațiile președintelui ucrainean Volodimir Zelenski despre conducta de petrol Drujba drept „șantaj și amenințări”, adăugând că acestea vor avea „consecințe pe termen lung”, scrie Ukrainska Pravda care citează cotidianul ungar Magyar Nemzet.

Prim-ministrul ungar Viktor Orbán a declarat că a fost un weekend plin de evenimente și a afirmat că președintele Zelenski a amenințat în mod deschis Ungaria. El a adăugat că Zelenski a recunoscut că a lovit conducta Drujba pentru că Ungaria nu a susținut aderarea Ucrainei la UE și a spus că acest lucru demonstrează că ungurii au luat decizia corectă.

Orbán a mai declarat că șantajul, bombardamentele și amenințările nu vor aduce pe nimeni în UE, avertizând că vorbele lui Zelenski vor avea consecințe pe termen lung.

Potrivit unui articol recent publicat de European Pravda, forțele ucrainene de sisteme fără pilot au lovit de două ori stația de pompare Drujba în ultimele zile. Articolul menționa că, până în prezent, Kievul s-a abținut să atace Drujba, în principal pentru a evita deteriorarea relațiilor cu Ungaria.

Conform articolului, noua direcție adoptată de Orbán nu a lăsat Ucrainei nicio altă opțiune și, deși Ucraina nu a recunoscut oficial existența unei legături între atacuri și procesul de aderare, numărul coincidențelor nu lăsa loc de îndoială.

Pe 24 august, Zelenskyy a confirmat versiunea European Pravda privind legătura dintre atacurile asupra Druzhba – care furnizează petrol Ungariei – și dialogul ucraineano-ungar, unde problema principală este veto-ul lui Orbán asupra deciziilor UE legate de procesul de aderare a Ucrainei.

Orbán a decis, de asemenea, să îi scrie președintelui american Donald Trump în legătură cu atacul Ucrainei asupra Drujba, iar Trump ar fi răspuns că este furios.

