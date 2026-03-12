Live TV

Video Viktor Orban lansează noi acuzații și susține că ucrainenii i-au amenințat familia: „Sunt sigur că veți vedea la știri”

Data publicării:
Viktor Orban
Viktor Orban / Sursa foto: Profimedia Images

Prim-ministrul Ungariei, Viktor Orban, i-a acuzat pe ucraineni că plănuiesc să-i atace familia, pe fondul continuării conflictului tot mai acerb dintre Kiev și Budapesta. Orban și aliații săi par să folosească disputa pentru a obține un maxim de câștig politic înaintea alegerilor din luna viitoare, care ar putea pune capăt celor 16 ani de guvernare naționalistă, notează The Guardian.

Orban a publicat miercuri seara un videoclip în care se pretinde că vorbește la telefon cu fiicele sale. „Sunt sigur că veți vedea la știri că ucrainenii m-au amenințat nu numai pe mine, ci și pe voi”, a spus el, aparent emoționat. „Copiii și nepoții mei... Trebuie să luăm acest lucru în serios, dar nu trebuie să ne fie frică.”

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Premierul ungar răspundea aparent la cuvintele lui Hrihoriy Omelchenko, un politician pensionat care a lucrat în serviciul de securitate SBU al Ucrainei în anii 1990. El l-a amenințat pe Orban într-un interviu televizat săptămâna aceasta, sugerând că justițiarii ar putea să-l vâneze pe liderul maghiar dacă nu își schimbă poziția anti-ucraineană.

Anterior, președintele ucrainean Volodimir Zelenski amenințase că „va da adresa acestei persoane forțelor noastre armate” în timp ce vorbea despre Orban, în comentarii care, potrivit unor surse, i-au determinat pe aliații europeni să-i ceară președintelui ucrainean să-și tempereze retorica.

Premierul ungar este de mult timp cel mai pro-rus lider al țărilor UE, ceea ce a dus la relații tensionate cu Kievul, dar, întrucât sondajele îl plasează cu până la 20 de puncte în urma contracandidatului Peter Magyar înaintea alegerilor parlamentare de luna viitoare, campania anti-Ucraina din Ungaria a intrat în viteză maximă.

Cauza ultimei runde de tensiuni a fost afirmația Ucrainei că va dura câteva săptămâni pentru a repara un oleoduct care transportă petrol rusesc către Ungaria, care ar fi fost avariat în urma unui atac cu drone rusești.

Ca răspuns, Orban a respins noi sancțiuni ale UE împotriva Rusiei, precum și un împrumut suplimentar de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina. Vinerea trecută, într-o escaladare care a șocat Kievul, poliția antiteroristă din Ungaria a confiscat un convoi format din două mașini blindate aparținând Oschadbank, banca de economii de stat a Ucrainei, și a arestat cei șapte ucraineni care îl însoțeau.

Convoiul transporta zeci de milioane de euro în numerar și 9 kg de lingouri de aur de la Viena la Kiev, în ceea ce Ucraina a descris ca fiind un transfer normal de numerar al guvernului, despre care autoritățile maghiare fuseseră informate. Budapesta a sugerat că banii erau spălați. Cei șapte bărbați au fost ținuți în izolare timp de mai mult de 24 de ore înainte de a fi duși la granița cu Ucraina și deportați. Banii și aurul se află încă în Ungaria.

„Fiecare aspect al procedurii a fost ilegal, în special refuzul acordării asistenței juridice”, a declarat Lorant Horvath, avocatul maghiar al bărbaților, pentru Guardian. Unul dintre cei șapte, care suferă de diabet, a fost dus la spital în timpul interogatoriului, a spus el. „Nu știa exact la ce spital, deoarece a fost transportat în cătușe și cu capul acoperit cu o glugă.”

Potrivit unei declarații a Ministerului Afacerilor Externe al Ucrainei, bărbatul a fost dus la spital după ce „i s-a injectat forțat un medicament, în urma căruia nivelul zahărului din sânge i-a crescut brusc și a început să sufere de hipertensiune”. Horváth a spus că nu are informații despre o injecție forțată, dar că a putut vorbi cu clienții săi doar la telefon, deoarece autoritățile i-au refuzat accesul la ei.

Ministerul ucrainean de Externe a declarat că „deținuții au fost supuși presiunilor psihologice și fizice” pe toată durata detenției. O sursă din cadrul serviciilor de securitate din Kiev a declarat că autoritățile de acolo au fost șocate după ce i-au interogat pe bărbați la întoarcerea lor, susținând că maghiarii au încercat să-i preseze să înregistreze o mărturisire video. „Știm că contrainformațiile maghiare pot fi agresive, dar acestea par a fi metode de tip rusesc”, a declarat sursa.

În această săptămână, oficialii din cele două țări au continuat să-și adreseze acuzații reciproce cu privire la incident. Ministrul ucrainean de externe, Andrii Sibiha, a scris: „Masca a căzut... Ei recunosc deschis că au luat ostatici și au furat bani cu scopul de a cere răscumpărare. Astfel de acțiuni trebuie numite: terorism de stat”.

Omologul său maghiar, Peter Szijjarto, a calificat acuzațiile lui Sibiha drept „destul de patetice” și a spus că acesta ar trebui să răspundă la întrebările ridicate de incident: „De ce au livrat o sumă uriașă de bani cash în Ungaria? Pe ce voiau să cheltuiască acești bani? Sunt aceștia banii mafiei de război ucrainene?”

Alegerile din Ungaria vor avea loc pe 12 aprilie, ceea ce lasă suficient timp pentru o escaladare a conflictului. Săptămâna aceasta, Financial Times a raportat că un grup de reflecție aliniat Kremlinului a elaborat planuri pentru o campanie de dezinformare menită să sporească șansele de realegere ale lui Orban. Orban a fost unul dintre puținii lideri ai UE care au cerut menținerea unor relații pozitive cu Moscova, iar Szijjarto a vizitat Rusia de 14 ori de la invazia pe scară largă a Ucrainei în 2022.

Orban a afirmat că o victorie a lui Magyar ar trage Ungaria în război de partea Ucrainei și a încercat să se prezinte ca un candidat al păcii, neutru în conflict.

„Zelenski formează un guvern sau eu? Și dacă avem doar aceste două opțiuni, mă propun pe mine”, le-a spus Orban susținătorilor săi la un miting organizat miercuri în orașul Vecsés.

Citește și:

Viktor Orban, atac la europarlamentarul român Nicu Ștefănuță. Ce l-a supărat pe premierul ungar

Ucraina nu recunoaște delegația trimisă de Ungaria pentru a inspecta conducta Drujba: Au venit „ca turiști”

Editor : A.M.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Traian Băsescu, fostul președinte al României.
1
Băsescu, despre cererea SUA de a trimite militari la baza Kogălniceanu: Trump îşi caută...
Israel launched new airstrikes on Beirut
2
Spania avertizează Israelul că o invazie terestră a Libanului ar fi „o greşeală imensă”
Ursula von der Leyen.
3
Ursula von der Leyen, după ce Rusia a spus că poate furniza din nou petrol și gaze...
Iranians Take Part In Prayers For Laylat Al-Qadr
4
Iranul cere garanții că SUA și Israelul nu vor mai lansa atacuri în viitor pentru a semna...
HIMARS lanseaza racheta
5
Război în Orientul Mijlociu, ziua 11. Trump amenință Iranul cu „consecințe nemaivăzute”...
S-a terminat OFICIAL! A pus capăt relației și începe lupta pentru zecile de milioane de euro. ”Nu a fost posibil”
Digi Sport
S-a terminat OFICIAL! A pus capăt relației și începe lupta pentru zecile de milioane de euro. ”Nu a fost posibil”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
INSTANT_COTROCENI_ZELENSKYY_11_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Volodimir Zelenski discută acum cu Nicușor Dan, la Palatul Cotroceni. Parteneriat strategic România - Ucraina, semnat astăzi
Viktor Orban
Viktor Orban, atac la europarlamentarul român Nicu Ștefănuță. Ce l-a supărat pe premierul ungar
volodimir zelensky la birou
De la mustrarea liderilor europeni la replicile cu Orban: cum poate afecta schimbarea de ton a lui Zelenski relația cu aliații Ucrainei
Drone
Momentul în care dronele ucrainene atacă posturile de comandă rusești din Selidove, la 20 km în spatele liniei frontului
Paris, France. 06th Jan, 2026. Ukraine's President Volodymyr Zelensky received at the Elysee Palace on January 6, 2026, as part of a summit of the Coalition of the Willing. - 06/01/2026 - France/Ile-de-France (region)/Paris - Antonin Burat/Le Pictorium Cr
După vizita în România, Zelenski merge la Paris. Ce mesaj îi va transmite lui Macron despre negocierile de pace cu Rusia
Recomandările redacţiei
pompa de benzina motorina
Motorina ar putea ajunge la aproape 10 lei pe litru în România. Ce...
Israel-US Strike Iran: Airstrike-Damaged Building In Iran
Război în Orientul Mijlociu, ziua 13. Bază italiană din Irak, lovită...
ilie bolojan face declaratii
Sfaturile mamei lui Ilie Bolojan către fiul ei în momentul în care ...
v putin itra pe usile mari ale kremlinului
„Putin se teme că va sfârși ca Nicolae al II-lea, împușcat după ce...
Ultimele știri
Cele trei condiții puse de Iran pentru încheierea războiului cu SUA-Israel. Ce vrea preşedintele Masoud Pezeshkian
Grindeanu comunică cu Bolojan prin clipuri pe Facebook: „Să ia măsuri pentru prețul la carburanți!”. Ce propune PSD
Despăgubiri de 14.000 de euro pentru un manager de supermarket, după ce șeful nu i-a urat „La mulți ani” pe Facebook
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Banii vin din plin pentru trei zodii începând cu 11 martie 2026. Cine atrage abundența financiară
Cancan
De ce a murit Iulian Mugurel Vrabete de la Holograf? Fanii au simțit că ceva nu este în regulă, încă din urmă...
Fanatik.ro
Afacerea pe care frații Pavăl o pun în funcțiune. Proprietarii Dedeman au investit 2 milioane de euro
editiadedimineata.ro
Deepfake-uri și încercări de influențare marchează campania electorală din Ungaria
Fanatik.ro
FCSB revine în Ghencea! Cât plătește Gigi Becali pentru chiria stadionului
Adevărul
Când au apărut în realitate românii pe scena istoriei și cum i-au găsit ungurii în Pannonia
Playtech
Țara din Europa în care se mută turiștii după izbucnirea conflictului din Orientul Mijlociu. Devine refugiu...
Digi FM
Fanii Holograf observaseră că ceva nu e în regulă cu Mugurel Vrabete, încă din februarie: “Ce se întâmplă cu...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Surpriză de proporții! Poziția lui Donald Trump, în condițiile în care Iranul a spus ADIO, SUA
Pro FM
Bunica lui Eminem a murit. Ce spunea Betty despre artist: „A trecut de la a-mi spune «Bunico, te iubesc», la...
Film Now
Ce face și cum arată azi Izzie Stevens din "Anatomia lui Grey". Katherine Heigl e măritată și are trei copii
Adevarul
Donald Trump și insula aflată în centrul noii ordini mondiale
Newsweek
La ce oră este livrată azi pensia pe card? Pensionarii iau banii în funcție de oraș și de bancă
Digi FM
Holograf, mesaj după moartea lui Mugurel Vrabete: "Ne doare enorm lipsa lui. A fost un punct de echilibru...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
O terapie care combină trei medicamente elimină cancerul pancreatic şi previne reapariţia acestuia, potrivit...
Digi Animal World
A pornit mașina de spălat și a auzit țipete din interior. Când a deschis, a realizat imediat că făcuse o...
Film Now
De ce arată Brad Pitt atât de tânăr la 62 de ani. Ce spune celebrul chirurg plastician Terry Dubrow despre...
UTV
Theo Rose a publicat imagini rare cu mama ei. Artista spune că Nina Diaconu „a devenit mai frumoasă odată cu...