Prim-ministrul Ungariei, Viktor Orban, i-a acuzat pe ucraineni că plănuiesc să-i atace familia, pe fondul continuării conflictului tot mai acerb dintre Kiev și Budapesta. Orban și aliații săi par să folosească disputa pentru a obține un maxim de câștig politic înaintea alegerilor din luna viitoare, care ar putea pune capăt celor 16 ani de guvernare naționalistă, notează The Guardian.

Orban a publicat miercuri seara un videoclip în care se pretinde că vorbește la telefon cu fiicele sale. „Sunt sigur că veți vedea la știri că ucrainenii m-au amenințat nu numai pe mine, ci și pe voi”, a spus el, aparent emoționat. „Copiii și nepoții mei... Trebuie să luăm acest lucru în serios, dar nu trebuie să ne fie frică.”

Premierul ungar răspundea aparent la cuvintele lui Hrihoriy Omelchenko, un politician pensionat care a lucrat în serviciul de securitate SBU al Ucrainei în anii 1990. El l-a amenințat pe Orban într-un interviu televizat săptămâna aceasta, sugerând că justițiarii ar putea să-l vâneze pe liderul maghiar dacă nu își schimbă poziția anti-ucraineană.

Anterior, președintele ucrainean Volodimir Zelenski amenințase că „va da adresa acestei persoane forțelor noastre armate” în timp ce vorbea despre Orban, în comentarii care, potrivit unor surse, i-au determinat pe aliații europeni să-i ceară președintelui ucrainean să-și tempereze retorica.

Premierul ungar este de mult timp cel mai pro-rus lider al țărilor UE, ceea ce a dus la relații tensionate cu Kievul, dar, întrucât sondajele îl plasează cu până la 20 de puncte în urma contracandidatului Peter Magyar înaintea alegerilor parlamentare de luna viitoare, campania anti-Ucraina din Ungaria a intrat în viteză maximă.

Cauza ultimei runde de tensiuni a fost afirmația Ucrainei că va dura câteva săptămâni pentru a repara un oleoduct care transportă petrol rusesc către Ungaria, care ar fi fost avariat în urma unui atac cu drone rusești.

Ca răspuns, Orban a respins noi sancțiuni ale UE împotriva Rusiei, precum și un împrumut suplimentar de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina. Vinerea trecută, într-o escaladare care a șocat Kievul, poliția antiteroristă din Ungaria a confiscat un convoi format din două mașini blindate aparținând Oschadbank, banca de economii de stat a Ucrainei, și a arestat cei șapte ucraineni care îl însoțeau.

Convoiul transporta zeci de milioane de euro în numerar și 9 kg de lingouri de aur de la Viena la Kiev, în ceea ce Ucraina a descris ca fiind un transfer normal de numerar al guvernului, despre care autoritățile maghiare fuseseră informate. Budapesta a sugerat că banii erau spălați. Cei șapte bărbați au fost ținuți în izolare timp de mai mult de 24 de ore înainte de a fi duși la granița cu Ucraina și deportați. Banii și aurul se află încă în Ungaria.

„Fiecare aspect al procedurii a fost ilegal, în special refuzul acordării asistenței juridice”, a declarat Lorant Horvath, avocatul maghiar al bărbaților, pentru Guardian. Unul dintre cei șapte, care suferă de diabet, a fost dus la spital în timpul interogatoriului, a spus el. „Nu știa exact la ce spital, deoarece a fost transportat în cătușe și cu capul acoperit cu o glugă.”

Potrivit unei declarații a Ministerului Afacerilor Externe al Ucrainei, bărbatul a fost dus la spital după ce „i s-a injectat forțat un medicament, în urma căruia nivelul zahărului din sânge i-a crescut brusc și a început să sufere de hipertensiune”. Horváth a spus că nu are informații despre o injecție forțată, dar că a putut vorbi cu clienții săi doar la telefon, deoarece autoritățile i-au refuzat accesul la ei.

Ministerul ucrainean de Externe a declarat că „deținuții au fost supuși presiunilor psihologice și fizice” pe toată durata detenției. O sursă din cadrul serviciilor de securitate din Kiev a declarat că autoritățile de acolo au fost șocate după ce i-au interogat pe bărbați la întoarcerea lor, susținând că maghiarii au încercat să-i preseze să înregistreze o mărturisire video. „Știm că contrainformațiile maghiare pot fi agresive, dar acestea par a fi metode de tip rusesc”, a declarat sursa.

În această săptămână, oficialii din cele două țări au continuat să-și adreseze acuzații reciproce cu privire la incident. Ministrul ucrainean de externe, Andrii Sibiha, a scris: „Masca a căzut... Ei recunosc deschis că au luat ostatici și au furat bani cu scopul de a cere răscumpărare. Astfel de acțiuni trebuie numite: terorism de stat”.

Omologul său maghiar, Peter Szijjarto, a calificat acuzațiile lui Sibiha drept „destul de patetice” și a spus că acesta ar trebui să răspundă la întrebările ridicate de incident: „De ce au livrat o sumă uriașă de bani cash în Ungaria? Pe ce voiau să cheltuiască acești bani? Sunt aceștia banii mafiei de război ucrainene?”

Alegerile din Ungaria vor avea loc pe 12 aprilie, ceea ce lasă suficient timp pentru o escaladare a conflictului. Săptămâna aceasta, Financial Times a raportat că un grup de reflecție aliniat Kremlinului a elaborat planuri pentru o campanie de dezinformare menită să sporească șansele de realegere ale lui Orban. Orban a fost unul dintre puținii lideri ai UE care au cerut menținerea unor relații pozitive cu Moscova, iar Szijjarto a vizitat Rusia de 14 ori de la invazia pe scară largă a Ucrainei în 2022.

Orban a afirmat că o victorie a lui Magyar ar trage Ungaria în război de partea Ucrainei și a încercat să se prezinte ca un candidat al păcii, neutru în conflict.

„Zelenski formează un guvern sau eu? Și dacă avem doar aceste două opțiuni, mă propun pe mine”, le-a spus Orban susținătorilor săi la un miting organizat miercuri în orașul Vecsés.

