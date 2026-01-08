Viktor Orban le spune maghiarilor că sprijinul UE pentru Ucraina înseamnă două pensii în plus pe an pierdute de fiecare ungur

Prim-ministrul maghiar Viktor Orban afirmă că, din cauza sprijinului financiar acordat de UE Ucrainei în următorii 10 ani, pensionarii maghiari vor pierde două pensii pe an.

El a anunțat acest lucru pe Facebook, potrivit Censor.NET.

Totuși, de notat – Orban se referă la pensiile bonus sau pensiile speciale (care se dau pe principiul „celui de-a 13-lea salariu” în Ungaria) și nominalizează – e vorba de pensiile nr 13 și nr 14.

„Ucraina cere atât de mulți bani în următorii 10 ani, încât această sumă ar putea fi folosită pentru a plăti pensiile maghiare timp de 40 de ani sau pentru a finanța toate programele de sprijin familial timp de 60 de ani. Asta înseamnă cei 800 de miliarde de dolari pe care premierul ucrainean vrea să-i obțină de la Bruxelles. Iar ei, la rândul lor, vor să-i obțină de la noi”, a scris premierul maghiar.

Potrivit lui Orbán, ieri guvernul maghiar a ascultat un raport al ministrului afacerilor europene, János Boka, despre modul în care Uniunea Europeană va distribui aceste 800 de miliarde și din ce surse intenționează să asigure finanțarea.

„Rezultatul este extrem de înfricoșător. Decretele Bruxelles-ului prevăd abolirea pensiilor 13 și 14, reducerea programelor de sprijin pentru familii și introducerea unui impozit progresiv pe venit pentru contribuabilii maghiari. Și toate acestea pentru a avea bani cu care să plătească costurile utilităților ucrainene.

Nu, noi, maghiarii, nu vom accepta acest lucru! Vom publica raportul ministrului Boka, deoarece familiile maghiare au dreptul să știe ce plan vrea Bruxelles-ul să le impună. Și în aprilie, vor putea alege între calea Bruxelles-ului și calea păcii”, a concluzionat el.

Editor : Sebastian Eduard