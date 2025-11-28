Live TV

Viktor Orban, luat la țintă de Friedrich Merz pentru vizita la Moscova: „Merge acolo fără un mandat european”

vladimir putin - viktor orban - noiembrie 2025
Viktor Orban (stânga) și Vladimir Putin (dreapta). Foto: Profimedia

Vizita premierului ungar Viktor Orban la Moscova a stârnit critici din partea lui Friedrich Merz. Cancelarul german a adus în atenție modul în care atacurile aeriene rusești s-au intensificat după ultima vizita efectuată de Orban la Kremlin, în iulie 2024, la puțin timp după ce Ungaria preluase președinția semestrială a Consiliului Uniunii Europene, relatează DPA, conform Agerpres.

„Vizita de la acea vreme nu a fost doar lipsită de succes. La câteva zile după vizită, au avut loc unele dintre cele mai intense atacuri ale armatei ruse, inclusiv împotriva infrastructurii civile şi unor ţinte civile din Ucraina. Sper că această reacţie din partea Rusiei nu se repetă de această dată. Însă el merge acolo fără un mandat european şi fără să se fi coordonat cu noi'', a spus şeful executivului german, într-o conferinţă de presă comună cu premierul sloven Robert Golob.

Totodată, Golob a susținut că limbajul său nu va fi unul diplomatic. 

„'Mi-e teamă că Viktor Orban nu joacă pentru echipa europeană de ceva timp. Nu aşteptăm niciun beneficiu, niciun avantaj de la această vizită'', a spus el, adăugând că Orban acţionează în primul rând în interes propriu.

Premierul Ungariei și președintele rus Vladimir Putin au avut discuții directe în mai multe rânduri, inclusiv după ce Rusia a dezlănțuit războiul în Ucraina, ceea ce a atras critici dure din partea Uniunii Europene.

Amintim că Viktor Orban a transmis vineri, în timpul întrevederii cu liderul rus, că țara sa va continua să cumpere hidrocarburi de la Rusia. Președintele Rusiei a ținut să-l laude pe liderul ungar pentru „poziția echilibrată față de problema ucraineană”.

Viktor Orban merge la Moscova, pentru discuții cu Putin despre energie și Ucraina. „Cu greu putem evita acest lucru”

