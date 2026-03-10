Viktor Orban găsește o utilitate Ucrainei și devine critic cu Moscova: „Securitatea noastră, mai bună dacă nu suntem vecini cu Rusia”

Prim-ministrul ungar Viktor Orban a declarat într-un discurs în Parlament că țara sa este interesată de continuarea existenței Ucrainei, deoarece este important pentru maghiari să existe „întotdeauna ceva” între Ungaria și Rusia.

Într-o poziție aproximativ critică față de Rusia, Orban a spus că, atunci când Ungaria era vecină cu Uniunea Sovietică, acest lucru nu era benefic pentru țară, scrie Ukrainska Pravda.

„De aceea nu suntem interesați să slăbim Ucraina, ci să o întărim. Ar trebui să existe întotdeauna ceva – s-ar putea numi chiar Ucraina – între Rusia și Ungaria. Noi privim lumea nu din perspectiva ucrainenilor, ci din perspectiva maghiarilor, iar securitatea maghiarilor poate fi garantată mai bine dacă nu suntem vecini cu Rusia”, a remarcat el.

El a adăugat că acesta este motivul pentru care „Ucraina poate conta întotdeauna pe sprijinul Ungariei”.

„Singura întrebare este cum vedem locul Ucrainei în această Europă. Nu vrem să îi lăsăm să intre în UE. Ei se comportă deja ca și cum ar fi membri. Ei cer, amenință și șantajează, chiar dacă nu sunt membri”, a spus Orbán.

El a adăugat că Ungaria „nu dorește să vadă astfel de oameni, o astfel de țară în Uniune”, dar va căuta un acord strategic între UE și Ucraina care să determine viitorul Ucrainei „într-un mod benefic pentru Europa și pentru noi, maghiarii”.

Citește și

Premierul Orban invocă o petiție națională pentru a nu vota ajutorul UE pentru Ucraina: „Nu plătim”

Editor : Sebastian Eduard