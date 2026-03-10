Live TV

Viktor Orban găsește o utilitate Ucrainei și devine critic cu Moscova: „Securitatea noastră, mai bună dacă nu suntem vecini cu Rusia”

Data actualizării: Data publicării:
Foto: Premierul ungar Viktor Orban
Premierul ungar Viktor Orban / Sursa foto: Profimedia Images

Prim-ministrul ungar Viktor Orban a declarat într-un discurs în Parlament că țara sa este interesată de continuarea existenței Ucrainei, deoarece este important pentru maghiari să existe „întotdeauna ceva” între Ungaria și Rusia.

Într-o poziție aproximativ critică față de Rusia, Orban a spus că, atunci când Ungaria era vecină cu Uniunea Sovietică, acest lucru nu era benefic pentru țară, scrie Ukrainska Pravda.

„De aceea nu suntem interesați să slăbim Ucraina, ci să o întărim. Ar trebui să existe întotdeauna ceva – s-ar putea numi chiar Ucraina – între Rusia și Ungaria. Noi privim lumea nu din perspectiva ucrainenilor, ci din perspectiva maghiarilor, iar securitatea maghiarilor poate fi garantată mai bine dacă nu suntem vecini cu Rusia”, a remarcat el.

El a adăugat că acesta este motivul pentru care „Ucraina poate conta întotdeauna pe sprijinul Ungariei”.

„Singura întrebare este cum vedem locul Ucrainei în această Europă. Nu vrem să îi lăsăm să intre în UE. Ei se comportă deja ca și cum ar fi membri. Ei cer, amenință și șantajează, chiar dacă nu sunt membri”, a spus Orbán.

El a adăugat că Ungaria „nu dorește să vadă astfel de oameni, o astfel de țară în Uniune”, dar va căuta un acord strategic între UE și Ucraina care să determine viitorul Ucrainei „într-un mod benefic pentru Europa și pentru noi, maghiarii”.

Citește și

Premierul Orban invocă o petiție națională pentru a nu vota ajutorul UE pentru Ucraina: „Nu plătim”

 

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
erdogan
1
Prima reacție a lui Erdogan după ce Iranul a lansat încă o rachetă balistică spre Turcia
potra georgescu
2
Decizie în dosarul privind tentativa de lovitură de stat în care sunt vizați Georgescu și...
Conceptual image of war between Israel and Iran, using flag, sunset and silhouette
3
Alertă după ce SUA au interceptat mesaje criptate: Iranul ar putea activa celule „în...
camera deputatilor in sedinta
4
Sondaj. Ce partide ar vota românii la alegerile parlamentare: AUR rămâne pe primul loc...
profgaze rusia europa vladimir putin
5
Putin spune că Rusia poate furniza din nou petrol și gaze Europei, dar cere ceva în schimb
Iraniencele acuzate de trădare au început să strige un SINGUR cuvânt, după ce Australia a anunțat decizia în privința lor
Digi Sport
Iraniencele acuzate de trădare au început să strige un SINGUR cuvânt, după ce Australia a anunțat decizia în privința lor
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
President Putin attends Zapad 2017 military drill
Cum îl ajută criza petrolului pe Vladimir Putin să își finanțeze războiul din Ucraina
pompa de benzina
Ungaria plafonează preţurile la carburanţi, începând din această noapte. Care sunt „prețurile protejate” și cine va beneficia
bani si aur ai statului ucrainean
Proiect de lege în Ungaria pentru a permite autorităţilor să mai reţină aurul şi banii confiscaţi de la ucraineni
bienala de arta din venetia, italia
Ucraina protestează împotriva prezenței Rusiei la Bienala de Artă din Veneția: „Mesaj periculos de normalizare a politicii de genocid”
viktor orban si ursula von der leyen
Viktor Orban îi face o propunere Ursulei von der Leyen pentru a evita scumpirea carburanților în UE
Recomandările redacţiei
pompa de alimentare cu combustibil
Noi scumpiri la pompă în România, peste noapte. Cât costă azi un...
mojtaba khamenei
Război în Orientul Mijlociu, ziua 11. Iranul amenință că începe să...
oameni pe strada
Sondaj: Câtă încredere au românii în liderii politici. George Simion...
Conferinta de Securitate de la Munchen - Ursula von der Leyen
Von der Leyen cere o schimbare de strategie: Politica externă a UE...
Ultimele știri
„Au ales să riște”. Parlamentul britanic respinge interdicția rețelelor sociale pentru copiii sub 16 ani
Un grup de români care a mers să găsească „leopardul zăpezilor” în Pakistan a fost evacuat de MAE de urgență din cauza războiului
Portret neobișnuit pe fațada primăriei din Gogoșu, Mehedinți: fostul primar, acum decedat, imortalizat cu un pahar de vin în mână
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Horoscopul săptămânii. Berbecii se confruntă cu secrete care ies la iveală, Leii își revizuiesc planurile...
Cancan
'Profetul Apocalipsei' anunță CATASTROFA în august 2026. A prezis corect războiul din Iran și pandemia...
Fanatik.ro
„Îi fac ofertă de prelungire”. Gigi Becali a anunțat cine este omul în jurul căruia vrea să reconstruiască...
editiadedimineata.ro
AI alimentează dezinformarea cu privire la atacurile SUA-Israel asupra Iranului
Fanatik.ro
Cum au ajuns investitori cu afaceri în Rusia în contractul de un miliard de euro pentru blindatele Armatei...
Adevărul
Cum s-au separat interesele SUA și ale Israelului în conflictul din Iran. Explicațiile profesorului Radu Carp
Playtech
Ce faci în București în weekendul 13-15 martie 2026. Concerte, festival, expoziții și idei pentru trei zile...
Digi FM
Era om al străzii și avea o zi groaznică la muncă. Gestul banal care i-a schimbat viața peste noapte: „Cea...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
"Nu știam cât e de scurtă sau de transparentă!" Eugenie Bouchard a apărut la un eveniment cu o rochie pe care...
Pro FM
Jennifer Lopez spune ce își dorește cu adevărat de la un bărbat: "Nu e vorba despre bani. Nu vreau lucrurile...
Film Now
Christina Applegate a dezvăluit numele starului rock pentru care l-a părăsit pe Brad Pitt: Nu am mai vorbit...
Adevarul
Misterele unuia dintre cele mai controversate evenimente ale secolului XX. Moartea lui Kennedy, încă o...
Newsweek
900.000 pensionari au pensii sub 1.300 lei, în timp ce 500.000 primesc peste 5.000 lei. Care e Topul județelor
Digi FM
„Nu înțelegem ce s-a întâmplat”. Tragedie fără margini într-o familie, după ce o mamă și-a ucis copiii și s-a...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce se întâmplă cu organismul tău dacă mănânci sardine la conservă în mod regulat. Iată ce spun nutriționiștii
Digi Animal World
Un semn rău? Doi misterioşi „peşti ai apocalipsei”, descoperiţi de turişti pe o plajă din Mexic
Film Now
Fiica lui James Van Der Beek, mesaj înțelept și sfâșietor în ziua în care el ar fi împlinit 49 de ani: "Îi...
UTV
Angelina Jolie surprinde fanii cu un bob blond pe platourile de filmare din Londra. Noul look este pentru...