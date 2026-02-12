Live TV

Viktor Orban, mesaj pentru Volodimir Zelenski privind aderarea Ucrainei la UE: Statele membre stabilesc condițiile, nu țările candidate

Viktor Orban și Volodimir Zelenski
Viktor Orban și Volodimir Zelenski. Foto: Profimedia

Premierul ungar Viktor Orban i-a transmis joi preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski, într-o postare pe reţeaua X, că „aderarea la Uniunea Europeană este un proces bazat pe merit, în care statele membre stabilesc condiţiile, nu ţările candidate”, relatează MTI.

Tot joi, liderul de la Kiev a scris pe X că „este important ca Ucraina să facă tot posibilul pentru a fi pregătită din punct de vedere tehnic pentru aderarea la UE până în 2027”.

„Cel puţin principalii paşi vor fi făcuţi. Vreau o dată precisă. Dacă în acordul pe care America, Rusia - adică Putin - eu, în calitate de preşedinte al Ucrainei, şi Europa, îl semnăm, nu există o dată, atunci Rusia va face tot posibilul pentru a bloca procesul”, a mai spus Zelenski.

„Pentru noi, UE înseamnă detalii precise, pentru că este vorba despre garanţii de securitate pentru Ucraina”, a mai scris liderul ucrainean.

„Acestea sunt detalii specifice, cu o dată precisă. Iar semnătura mea de astăzi, pe planul în 20 de puncte, planul de încheiere a războiului, garantează ucrainenilor că va exista o dată precisă pentru aderarea noastră”, a mai spus Zelenski.

Mai mult, Viktor Orban a declarat joi că Uniunea Europeană ar trebui să înceteze sprijinul financiar acordat Ucrainei şi ar trebui să-şi cheltuiască banii pentru a-şi susţine propria economie, conform AFP.

„Nu trimiteţi banii altcuiva dacă aveţi nevoie de ei pentru competitivitatea voastră şi, prin urmare, nu trimiteţi banii Ucrainei!”, a spus premierul ungar, principalul critic în cadrul UE faţă de sprijinul acordat Kievului, la un summit al celor 27 de state membre ale UE axat pe competitivitate.

Până la sfârşitul anului 2025, UE mobilizase în total aproximativ 177 de miliarde de euro ajutor pentru Ucraina, sub formă de sprijin militar, bugetar şi ajutor pentru refugiaţi, potrivit unui raport publicat de Parlamentul European.

La această sumă se adaugă un împrumut de 90 de miliarde de euro din partea UE către Ucraina, destinat să ajute Kievul să-şi acopere nevoile financiare pentru 2026 şi 2027, notează sursa citată.

