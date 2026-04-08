Viktor Orban: „Ne pregătim să câştigăm alegerile”. Premierul spune că ar prefera o „majoritate bătrânească” 

„Ne pregătim să câştigăm alegerile", a declarat premierul ungar Viktor Orban într-un interviu citat miercuri de MTI. „Nu luăm în considerare niciun alt scenariu”, a adăugat Orban.

Întrebat în interviul găzduit de platforma de talk-show Ultrahang dacă ar fi posibilă o coaliţie şi dacă s-ar simţi suficient de puternic pentru a conduce un guvern de coaliţie, Orban a răspuns că partidul său Fidesz a luat întotdeauna astfel de decizii în mod colectiv.

„Dacă apare o situaţie după alegeri, conducerea noastră - opt până la zece persoane care decid de obicei - se va aşeza, va discuta ce este de făcut. Eu voi spune ce aş vrea eu, ceilalţi vor spune ce cred că ar trebui făcut şi apoi vom cădea de acord”, a explicat premierul ungar în interviul transmis în direct marţi seară.

El a menţionat că o majoritate de două treimi ar fi o marjă confortabilă şi, dacă ar putea alege, ar prefera o „majoritate bătrânească”, dar dacă va trebui să-şi „scoată sabia” şi să poarte „zilnic bătălii de coaliţie”, îşi asumă această cale.

„Sunt un soldat. Nu am o carieră; nu am o cale politică. Am un mandat. Întotdeauna am văzut lucrurile aşa şi, pe măsură ce îmbătrânesc, le văd şi mai mult aşa”, a spus el.

Premierul ungar a mai fost întrebat între altele de gazda emisiunii, Tamas Kiraly, despre un gest pe care l-a făcut cu mâna când vicepreşedintele SUA, JD Vance, aflat în vizită la Budapesta, a spus la conferinţa lor de presă comună de marţi că Orban va câştiga alegerile; potrivit presei de opoziţie, acest gest ar fi sugerat că Orban simte că va pierde.

„Nu, înseamnă că nu s-a terminat”, a răspuns premierul ungar, explicând că „a spune că alegerile s-au terminat este o lipsă de respect de neiertat faţă de popor”.

„Vom câştiga, desigur. Vrem să câştigăm şi spun multe despre victorie, dar o spun întotdeauna într-un mod în care aceasta poate veni doar ca o decizie a poporului”, a insistat el.

