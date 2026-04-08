Viktor Orban: „Ne pregătim să câştigăm alegerile”. Premierul spune că ar prefera o „majoritate bătrânească” 

Viktor Orban. Foto: Profimedia

„Ne pregătim să câştigăm alegerile", a declarat premierul ungar Viktor Orban într-un interviu citat miercuri de MTI. „Nu luăm în considerare niciun alt scenariu”, a adăugat Orban.

Întrebat în interviul găzduit de platforma de talk-show Ultrahang dacă ar fi posibilă o coaliţie şi dacă s-ar simţi suficient de puternic pentru a conduce un guvern de coaliţie, Orban a răspuns că partidul său Fidesz a luat întotdeauna astfel de decizii în mod colectiv.

„Dacă apare o situaţie după alegeri, conducerea noastră - opt până la zece persoane care decid de obicei - se va aşeza, va discuta ce este de făcut. Eu voi spune ce aş vrea eu, ceilalţi vor spune ce cred că ar trebui făcut şi apoi vom cădea de acord”, a explicat premierul ungar în interviul transmis în direct marţi seară.

El a menţionat că o majoritate de două treimi ar fi o marjă confortabilă şi, dacă ar putea alege, ar prefera o „majoritate bătrânească”, dar dacă va trebui să-şi „scoată sabia” şi să poarte „zilnic bătălii de coaliţie”, îşi asumă această cale.

„Sunt un soldat. Nu am o carieră; nu am o cale politică. Am un mandat. Întotdeauna am văzut lucrurile aşa şi, pe măsură ce îmbătrânesc, le văd şi mai mult aşa”, a spus el.

Premierul ungar a mai fost întrebat între altele de gazda emisiunii, Tamas Kiraly, despre un gest pe care l-a făcut cu mâna când vicepreşedintele SUA, JD Vance, aflat în vizită la Budapesta, a spus la conferinţa lor de presă comună de marţi că Orban va câştiga alegerile; potrivit presei de opoziţie, acest gest ar fi sugerat că Orban simte că va pierde.

„Nu, înseamnă că nu s-a terminat”, a răspuns premierul ungar, explicând că „a spune că alegerile s-au terminat este o lipsă de respect de neiertat faţă de popor”.

„Vom câştiga, desigur. Vrem să câştigăm şi spun multe despre victorie, dar o spun întotdeauna într-un mod în care aceasta poate veni doar ca o decizie a poporului”, a insistat el.

 

Editor : Sebastian Eduard

Mojtaba Khamenei, noul lider suprem al Iranului. Foto Profimedia
1
Răspunsul lui Mojtaba Khamenei la amenințarea lui Donald Trump că va trimite Iranul în...
Mircea Lucescu
2
Spitalul Universitar din București, un nou anunț despre starea lui Mircea Lucescu. Ce...
Mojtaba Khamenei
3
Noi informații despre liderul suprem al Iranului: Mojtaba Khamenei este în stare gravă și...
Donald,Trump,New,Official,Portrait.,The,President,Of,The,United
4
Donald Trump spune că e de acord cu un armistițiu de 2 săptămâni cu Iranul, dacă...
Alocații și indemnizații în aprilie. Foto Getty Images
5
Alocațiile și indemnizațiile sociale se plătesc mai devreme în aprilie. Când intră banii...
Cel mai bogat om din Ucraina, două cuvinte cu majuscule după moartea lui Mircea Lucescu. Cum îl numise antrenorul român
Te-ar putea interesa și:
photo-collage.png - 2026-04-07T133657.123
Ungaria a semnat un acord crucial cu Rusia chiar înainte de alegeri. Ce cuprind cele 12 puncte
Vladimir Putin și Viktor Orban
Orban confirmă discuția cu Putin și îl atacă pe premierul Poloniei: „Tu ce ai făcut pentru pace?”
photo-collage.png - 2026-04-07T133657.123
Rusia nu se mai ascunde în alegerile din Ungaria. Viktor Orban mizează pe discurs anti-Ucraina, Putin îi întoarce favorul
Viktor Orban în timpul primului său mandat de premier, în 1998.
„I-am livrat șefului Poliției genți pline cu bani. O parte erau pentru Orbán”: Mărturia unui fost interlop din Budapesta
JD Vance Attends Viktor Orban's Rally In Budapest
„Urmați exemplul Ungariei” în materie de politică energetică, îi îndeamnă administrația Trump pe europeni, prin vocea lui JD Vance
Recomandările redacţiei
Dmitri Medvedev.
Prima reacție a Rusiei după armistițiul SUA-Iran. Medvedev: „Un...
OAMENI CU UMBRELA SI ploaie
Vreme rea în aproape toată țara: noi alerte de viscol, ploi, ninsori...
Benjamin Netanyahu
Netanyahu, marginalizat în decizia lui Trump privind armistițiul din...
benzinarie motorina pompa carburanti
Ce nereguli a găsit ANAF după controalele la benzinării și la firme...
Trei sferturi dintre români spun că vor merge la slujba de Înviere. Un procent similar spun că vor petrece Paştele acasă (sondaj)
Ce cred americanii despre relația cu NATO, în contextul amenințărilor lui Donald Trump că va scoate SUA din Alianță (sondaj)
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, vine la Digi24
Cum arată "cea mai frumoasă fată din lume" la 25 de ani. Thylane Blondeau a cucerit toată planeta cu chipul...
Cum și-a prevestit Mircea Lucescu sfârșitul cu doar 6 luni în urmă: ,,Mă îmbolnăvesc și mor''
“Iartă-mă, nea Mircea!” Marius Şumudică rememorează cu lacrimi în ochi un episod neştiut: “M-a schimbat şi...
Cum ar putea Viktor Orbán profita de o criză de securitate înainte de alegeri
Ultima apariţie publică a lui Mircea Lucescu alături de familie a fost la Gala Fanatik din luna decembrie...
„Totul e un ecran verde!”. Teoria conspirației care a explodat după misiunea Artemis spre Lună și adevărul...
Mircea Lucescu a murit. Cine sunt moștenitorii regretatului antrenor și ce avere lasă în urmă
Moartea lui Mircea Lucescu | Tudor Chirilă: „Tata l-a admirat necondiționat. A ales să nu fie schimbat...
Decizia luată de UEFA, a doua zi după moartea lui Mircea Lucescu
Loredana Groza și fiica ei, una mai îndrăzneață ca alta, pe plaja din Maldive. Imaginile rare cu Elena au...
Aubrey Plaza, însărcinată la un an după moartea soțului ei. Cine este bărbatul alături de care și-a refăcut...
Meserii bine plătite cu școală puțină. Profesioniști cu numai 10 clase pot câștiga mai mult decât...
Prima bancă a virat deja pensia pe card. La ce oră primesc banii ceilalți 2.600.000 de pensionari?
Cea mai bună pască fără aluat pentru Paște. Doar amesteci ingredientele
Leziunile la cap pot provoca modificări cerebrale permanente. Semnalul de alarmă tras de cercetători
Momentul când o femeie încearcă să mângâie un tigru la Grădina Zoologică din Bridgeton. Aproape a fost...
Cum arată David Hasselhoff în 2026, la 73 de ani. Apariția starului din „Baywatch” i-a îngrijorat pe fani...
Mircea Lucescu și soția lui sunt împreună de 60 de ani și s-au cunoscut la cantina facultății. „A fost...