Viktor Orban nu cedează în fața deciziei CJUE privind legea care discriminează comunitatea LGBTQ

Prim-ministrul Ungariei, Viktor Orban, aflat la final de mandat după pierderea alegerilor, a anunțat că nu va aplica decizia Curții Europene de Justiție (CJUE), care a condamnat țara sa pentru o lege controversată ce discriminează comunitatea LGBTQ, informează sâmbătă EFE.

Într-o scrisoare trimisă preşedintelui ţării, Tamas Sulyok, şi făcută publică sâmbătă, Orban afirmă că „decizia Curţii reprezintă o încălcare gravă atât a suveranităţii statelor membre, cât şi a identităţii constituţionale”.

„Vă informez că, având în vedere preocupările politice, juridice şi constituţionale legate de decizia (CJUE), Guvernul Ungariei nu va pune în aplicare decizia”, conchide scrisoarea semnată de Orban joi, potrivit Agerpres.

În hotărârea sa, publicată la 21 aprilie, CJUE a declarat că guvernul Orban a încălcat valorile fundamentale ale Uniunii Europene (UE) printr-o lege care interzicea conţinutul legat de minorităţile sexuale şi de gen în şcoli şi în mass-media, sub pretextul „protejării copiilor”.

„Această lege este contrară însăşi identităţii UE ca ordine juridică comună într-o societate caracterizată de pluralism. Ungaria nu îşi poate invoca în mod valid identitatea naţională pentru a justifica adoptarea unei legi care încalcă valorile menţionate anterior”, a declarat Curtea.

Legea a fost aspru criticată atât în Ungaria, cât şi în străinătate, fiind caracterizată drept homofobă, deoarece face legătură între homosexualitate şi pedofilie, şi a fost în cele din urmă adusă în faţa Curţii Europene de Justiţie de către Comisia Europeană în 2021.

Partidul lui Orban, Fidesz, la putere din 2010, a suferit o înfrângere istorică pe 12 aprilie în faţa partidului de opoziţie Tisza, condus de conservatorul Peter Magyar. Noul guvern ungar, care va avea o supermajoritate de două treimi în legislativul de la Budapesta, urmează să se formeze în a doua jumătate a lunii mai.

