Live TV

Viktor Orbán, răspuns către fostul președinte ucrainean Victor Iușcenko, care îl acuzase că „nu mai știe prețul demnității”

Data actualizării: Data publicării:
Victor Iușcenko și Viktor Orban
Victor Iușcenko și Viktor Orban. Foto: Profimedia
Din articol
Scrisoarea lui Iușcenko

O dispută diplomatică a izbucnit, zilele trecute, după ce o scrisoare deschisă a fostului președinte ucrainean Victor Iușcenko a provocat un răspuns dur din partea Budapestei, atrăgând atenția asupra acuzațiilor și apelurilor personale neașteptate.

Astfel, prim-ministrul ungar Viktor Orbán a răspuns la o scrisoare deschisă din partea celui de-al treilea președinte al Ucrainei, Viktor Iușcenko, îndemnându-l pe actualul președinte să nu șantajeze Ungaria și să nu-i amenințe pe liderii acesteia.

„Spuneți-i președintelui dumneavoastră că terorismul de stat, prin care a aruncat în aer conducta de gaz germană Nord Stream, nu va funcționa împotriva Ungariei”, a spus Orban.

Maghiarul a menționat că, la începutul războiului, Ungaria a primit cu bucurie refugiații ucraineni, acordându-le azil, și a declarat că a ordonat deschiderea de școli cu predare în limba ucraineană, lucru pe care, spune el, Ucraina îl refuză maghiarilor din Transcarpatia.

„Țara împotriva căreia luptați astăzi nu este dușmanul Ungariei sau al poporului maghiar, și nu avem nicio intenție să schimbăm acest lucru”, a spus premierul Ungariei. „Vrem în continuare să rămânem prietenii dumneavoastră, dar nu vom lua parte la războiul dumneavoastră. Prin urmare, vă rog să acceptați faptul că nu vom trimite bani, arme sau soldați pentru războiul dumneavoastră.”

Scrisoarea lui Iușcenko

„Astăzi mă uit la acțiunile dumneavoastră și mă întreb: unde a dispărut acel Viktor? Cum a ajuns omul care a fost martor la construirea unei Ungarii libere să se alinieze astăzi cu forțele care vor să distrugă libertatea vecinului? Ucraina sângerează astăzi pentru aceleași valori pe care le-am dezbătut odată la masa negocierilor. Noi apărăm nu doar propriul nostru pământ, ci și pacea țării dumneavoastră, precum și a întregii Europe. Politica nu înseamnă doar cifre, profituri sau gaze. Este, în primul rând, despre valori. Când alegi partea agresorului, trădezi nu doar Ucraina – trădezi memoria propriului tău popor, care știe ce înseamnă tancurile sovietice pe străzile Budapestei”, i-a scris acum câteva zile Viktor Iușcenko, fost președinte al Ucrainei, premierului Orban.

Victor Iușcenko a servit ca al treilea președinte al Ucrainei între 2005 și 2010. El este figura centrală a Revoluției Portocalii, o serie de proteste masive care au avut loc la sfârșitul anului 2004 împotriva fraudei electorale și a influenței rusești.

După ce rezultatele inițiale ale alegerilor din 2004 (care îl declarau câștigător pe contracandidatul pro-rus Viktor Ianukovici) au fost contestate, Iușcenko a devenit simbolul mișcării pro-europene. Curtea Supremă a anulat rezultatele, iar Iușcenko a câștigat turul de scrutin repetat. În timpul campaniei electorale din 2004, Iușcenko a fost victima unei tentative de asasinat prin otrăvire cu dioxină. Aceasta i-a provocat o desfigurare facială severă și a necesitat zeci de intervenții chirurgicale de-a lungul anilor. Investigațiile ulterioare și documente declasificate indică implicarea serviciilor secrete rusești în acest incident.

Ca președinte, a promovat o agendă pro-occidentală, militând pentru integrarea Ucrainei în Uniunea Europeană și NATO. A pus un accent deosebit pe identitatea națională ucraineană și pe recunoașterea internațională a Holodomorului ca genocid.


 

 

 

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

