Viktor Orban rupe tăcerea: o înregistrare audio dezvăluie ce crede fostul premier despre eșecul Fidesz și ofensiva lui Peter Magyar

O înregistrare audio îl prezintă pe Viktor Orban apărându-și precedenta domnie de 16 ani în fruntea politicii maghiare, în timp ce noul guvern intensifică controlul asupra companiilor finanțate de stat și încearcă să-i demanteleze fostele rețele de putere, potrivit Euractiv.

La cinci luni după înfrângerea sa electorală, Orbán a oferit prima sa relatare detaliată a înfrângerii și prăbușirii partidului său, Fidesz, la picnicul anual Kötcse, un eveniment tradițional de deschidere a sezonului pentru dreapta maghiară.

Într-o înregistrare audio publicată de portalul de extremă dreapta Vadhajtások, el a dat vina pentru rezultat pe un mediu geopolitic și economic ostil, mai degrabă decât pe o respingere a guvernării și politicii sale.

Orbán le-a reamintit susținătorilor că Fidesz câștigase anterior, în ciuda anilor de acuzații de corupție și atacuri la adresa conducerii sale.

„Am câștigat când strigau despre corupție... am câștigat chiar și când au spus că prim-ministrul era bătrân și obosit”, a spus el.

El a descris înfrângerea din 2026 drept un „puzzle politic” pe care guvernul său nu a reușit să-l rezolve, invocând stagnarea creșterii economice, „șantajul din partea Bruxelles-ului”, alte rețele liberale externe și ceea ce a susținut a fi interferență din partea serviciilor de informații germane, franceze și britanice.

În aceste circumstanțe, Orbán a descris înfrângerea ca pe un eșec strategic, mai degrabă decât ca pe o respingere mai amplă a domniei sale, susținând în același timp că cei 16 ani la putere au fost „buni per total”.

De asemenea, i-a mulțumit fostului său șef de campanie, Balázs Orbán, pentru că a încercat să gestioneze ceea ce a descris ca fiind presiunile externe cu care se confruntă Fidesz.

Biroul anticorupție apelează la contractorii de stat

Între timp, Péter Magyar, care l-a învins pe Orbán, merge mai departe cu una dintre promisiunile sale centrale din campanie: examinarea rețelelor economice construite în timpul erei Orbán.

Anna Unger, recent aleasă președintă a Oficiului Național pentru Recuperarea și Protecția Activelor (NVVH), și-a început mandatul la începutul lunii septembrie, odată cu startul activității noului organism.

Unger a declarat că aproximativ o duzină de procurori și anchetatori s-au alăturat deja biroului.

Biroul se va concentra inițial pe companiile care depind în mare măsură de achizițiile publice. Unger a declarat că a solicitat autorității fiscale o listă a firmelor care obțin cel puțin 70% din venitul lor net anual din contracte publice.

„Vom începe investigațiile noastre cu aceste companii”, a spus ea.

Unger a promis, de asemenea, că va proteja personalul NVVH de intimidare, după ce Orbán a avertizat că angajații s-ar putea confrunta cu consecințe juridice și financiare viitoare dacă Fidesz va reveni la putere.

Orbán a comparat agenția cu poliția secretă ungară din era comunistă și a declarat că Fidesz va publica numele angajaților și va monitoriza cazurile la care aceștia au participat.

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Editor : Ș.R.