Viktor Orban, scrisoare către Ursula von der Leyen, ca UE să accepte acordul lui Trump. „Trebuie să lansăm negocieri directe cu Rusia”

Data actualizării: Data publicării:
Viktor Orban cu figura dezamagita
Foto: REUTERS / Bernadett Szabo
Prim-ministrul ungar Viktor Orbán, de mult timp un oponent al sprijinului acordat Ucrainei, vede în noua inițiativă diplomatică controversată a Washingtonului o oportunitate de a bloca finanțarea de miliarde de euro pentru Kiev, scrie Politico.

Într-o scrisoare trimisă sâmbătă președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, obținută de POLITICO, Orbán a solicitat UE să semneze termenii propunerii americane în 28 de puncte, care ar prevedea ca Ucraina să renunțe la teritoriu și să-și reducă la jumătate forțele armate, oferind în schimb Washingtonului 50% din profiturile obținute din reconstrucția țării.

Intervenția survine în contextul în care liderii UE poartă discuții de criză cu privire la modul de a răspunde la propunerile elaborate de trimisul Casei Albe, Steve Witkoff, fără contribuția aliaților europeni, și care ar implica concesii majore față de Moscova.

„Europenii trebuie să sprijine imediat și necondiționat inițiativa de pace a Statelor Unite”, a scris Orbán. „ Pe lângă sprijinirea președintelui SUA, trebuie să lansăm fără întârziere negocieri autonome și directe cu Rusia.”

Poziția celorlalte țări UE

În afară de Ungaria, celelalte 26 de țări ale UE „și-au exprimat în mod repetat și fără echivoc sprijinul pentru Ucraina”, a declarat un oficial al UE care a dorit să rămână anonim pentru a răspunde la scrisoare. „Există un angajament și o coordonare intense între liderii europeni, precum și cu partenerii din afara UE, pentru a continua acest sprijin în lumina evoluțiilor recente.”

În același timp, Orbán a afirmat în scrisoare că Ungaria „nu susține trimiterea de către Uniunea Europeană a niciunui ajutor financiar suplimentar Ucrainei, sub nicio formă” și „nu este de acord cu luarea unei astfel de decizii în numele și în cadrul UE”.

Oficialii de la Bruxelles poartă în prezent discuții cu țările membre cu privire la modul în care pot utiliza activele rusești imobilizate pentru a acorda Ucrainei un împrumut de 140 de miliarde de euro pentru reparații. Problema se află pe ordinea de zi a reuniunii liderilor de la Bruxelles din 18 decembrie.

Blocarea ajutorului militar

Budapesta a încercat în mod constant să blocheze ajutorul militar și financiar atât de necesar pentru eforturile de apărare ale Kievului, consolidând în același timp legăturile Ungariei cu Kremlinul și opunându-se sancțiunilor menite să epuizeze fondurile de război ale președintelui rus Vladimir Putin. Cu toate acestea, Ungaria a fost surprinsă anterior de retorica schimbătoare a președintelui american Donald Trump cu privire la Moscova și a fost obligată să negocieze o derogare de la noile restricții americane privind petrolul rusesc.

G20

Von der Leyen, președinta Comisiei Europene, și liderii marilor economii participă sâmbătă la summitul G20 de la Johannesburg, unde „se desfășoară eforturi diplomatice intense în marginea summitului cu privire la planul de pace pentru Ucraina”, a declarat un al doilea oficial al UE. Președinții și prim-miniștrii din cele 27 de țări membre ale UE vor discuta, de asemenea, propunerile Casei Albe în marja summitului UE-Uniunea Africană de luni, din Angola.

Înaltul diplomat al UE, Kaja Kallas, a criticat propunerile americane la începutul acestei săptămâni, avertizând că „presiunea trebuie să fie asupra agresorului, nu asupra victimei. Recompensarea agresiunii nu va face decât să invite la mai multă agresiune”.

Trump i-a dat președintelui ucrainean Volodimir Zelenski termen până joi să accepte planul. „Va trebui să-i placă, iar dacă nu-i place, atunci, știți, ar trebui să continue să lupte, presupun”, a declarat Trump vineri.

 

