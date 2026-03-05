Live TV

Viktor Orban se teme de „teroriștii din Occident” și ridică nivelul de alertă teroristă din Ungaria

Data publicării:
Foto: Premierul ungar Viktor Orban
Premierul ungar Viktor Orban / Sursa foto: Profimedia Images

Premierul ungar Viktor Orban a anunțat măsuri de securitate sporite după ce a convocat organismul de coordonare antiteroristă al țării, avertizând că tensiunile din Orientul Mijlociu ar putea avea consecințe pentru Europa și Ungaria.

Orbán a ordonat controale mai stricte la frontieră, pe fondul temerilor privind existența celulelor teroriste în Europa, scrie Daily News Hungary.

Conflictul din regiune are un impact direct asupra situației de securitate a Ungariei, a declarat premierul conform Telex.

Drept urmare, guvernul a ridicat nivelul de alertă al agențiilor antiteroriste ale țării și a introdus măsuri de precauție suplimentare.

Potrivit lui Orban, guvernul se așteaptă ca rețelele extremiste deja prezente în Europa să devină mai active.

Orban a declarat că autoritățile au întărit controalele asupra persoanelor străine care intră în Ungaria.

Prim-ministrul a susținut că valurile de migrație din trecut au permis grupurilor extremiste din Orientul Mijlociu să se stabilească în anumite părți ale Europei de Vest. În opinia sa, aceste rețele ar putea fi activate acum, în contextul tensiunilor geopolitice actuale.

Conducerea Ungariei, a spus el, va lua toate măsurile necesare pentru a proteja securitatea țării. „Pacea și siguranța Ungariei vor fi apărate”, a declarat Orbán, subliniind că au fost deja introduse măsuri de precauție.

În România, gradul de alertă teroristă a rămas același, este albastru – precaut, adică probabilitatea comiterii unui atac terorist este scăzută, potrivit SRI.

Editor : Sebastian Eduard

Gestul neașteptat al iraniencelor în Australia: "Regimul le-a obligat". Imaginile au făcut înconjurul lumii
Gestul neașteptat al iraniencelor în Australia: "Regimul le-a obligat". Imaginile au făcut înconjurul lumii
