Viktor Orban șochează la reuniunea de la Copenhaga: „UE a decis să intre în război”

La reuniunea Comunității Politice Europene de la Copenhaga, premierul ungar Viktor Orbán a acuzat Uniunea Europeană că se pregătește de război și a respins apelurile privind aderarea Ucrainei la UE, susținând că „planul Costa este mort”, relatează Euronews.

Premierul ungar a lansat un nou atac virulent împotriva majorității liderilor europeni, criticând planurile de contracarare a incursiunilor rusești în spațiul aerian al statelor membre, discutate la summitul UE de miercuri de la Copenhaga.

La sosirea sa la reuniunea Comunității Politice Europene, joi, Orbán a declarat că „UE a decis să intre în război” și că, la summitul informal de miercuri, liderii europeni și-au prezentat strategia de război pentru a învinge Rusia, pe care el a catalogat-o drept „înspăimântătoare”.

El s-a referit la decizia liderilor europeni de a oferi „sprijin larg” propunerilor pentru dezvoltarea tehnologiei de drone și antidronă și pentru folosirea activelor rusești înghețate ca garanții pentru împrumuturi destinate Ucrainei.

„Liderii au sprijinit în linii mari proiectele prioritare inițiale care vor consolida securitatea Europei, inclusiv Zidul European al Dronelor și Eastern Flank Watch”, a declarat președintele Consiliului European, Antonio Costa, la finalul reuniunii informale din capitala daneză.

Potrivit lui Orbán, această direcție este dăunătoare Ungariei și întregii Uniuni Europene. Premierul a anunțat că partidul său aflat la guvernare, Fidesz, va lansa o petiție împotriva a ceea ce el a numit „planurile de război ale UE”.

„Presiunea este mare. Așa că voi propune conducerii Fidesz să începem o campanie de strângere de semnături în Ungaria împotriva planurilor de război ale UE. Pentru că avem nevoie de toată puterea noastră ca să stăm departe de acest război”, a spus Orbán.

„Planul Costa este mort”

Premierul ungar a discutat și despre respingerea ideii vehiculate la summit de a modifica regulile de extindere ale UE pentru a facilita negocierile de aderare cu Ucraina.

Așa-numitul „Plan Costa” sugera renunțarea la cerința de unanimitate pentru deschiderea fiecărui capitol de negociere. Orbán a subliniat că schimbarea regulilor necesită tot unanimitate și că Ungaria va da veto la aderarea Ucrainei la UE. „Le-am spus că nu sunt de acord, deci acest plan este mort”, a declarat el.

Orbán și-a reiterat poziția că, în locul unei aderări depline, Ucraina ar trebui să aibă un parteneriat strategic cu UE, ceea ce, în opinia lui, ar fi „o idee mai bună”. O aderare completă ar însemna, a spus el, că „războiul ar intra în Uniunea Europeană”.

De ani de zile, premierul ungar se opune aderării Ucrainei și sprijinului financiar pentru aceasta, blocând multe decizii la Bruxelles, deși în final a cedat presiunii europene și a acceptat mai multe pachete de sancțiuni împotriva Rusiei.

Guvernul de la Budapesta a desfășurat la începutul acestui an o campanie anti-Ucraina, cu panouri publicitare în care Volodimir Zelenski apărea alături de liderul opoziției Péter Magyar. Totodată, a lansat un sondaj privind aderarea Ucrainei la UE, în care potrivit guvernului 95% dintre respondenți au fost împotrivă.

Reacția opoziției din Ungaria

Între timp, primarul ecologist al Budapestei și adversar al lui Orbán, Gergely Karácsony, a declarat pentru Euronews că aderarea Ucrainei la UE reprezintă un interes național clar al Ungariei.

Karácsony a spus că propaganda guvernamentală s-a întors împotriva Ucrainei și a ambițiilor sale europene deoarece „au rămas fără dușmani imaginari”.

„Maghiarii din Transcarpatia sunt unanimi în cererea lor ca guvernul ungar să sprijine aderarea Ucrainei la UE. Aceasta este o oportunitate uriașă pentru economia europeană, pentru că UE s-ar putea extinde cu un stat membru care reprezintă o piață mare și resurse importante”, a spus el.

Totuși, Karácsony a subliniat că este nevoie mai întâi de încetarea războiului: „Aderarea la Uniunea Europeană nu este mâine, dar cred că sprijinul Ungariei pentru Ucraina este un interes național primordial. Nu văd niciun argument împotriva acestui lucru”.

