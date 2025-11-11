Live TV

Viktor Orban spune că summitul Trump-Putin de la Budapesta va avea loc, „dar nu când vrem noi”. De ce stagnează „discuțiile de pace”

Data publicării:
viktor orban
Foto: Viktor Orban, premierul Ungariei / Sursa foto: Profimedia Images

Prim-ministrul maghiar Viktor Orbán crede că președintele american Donald Trump și liderul rus Vladimir Putin se vor întâlni la Budapesta, deși încă nu poate spune când.

Potrivit lui Orbán, summitul SUA-Rusia de la Budapesta este încă pe ordinea de zi, dar este amânat.

„Evenimentul care este amânat va avea loc, totuși. Doar că nu când vrem noi, ci puțin mai târziu”, a spus el, într-un interviu acordat postului de televiziune maghiar ATV, conform publicației Ukrainska Pravda.

Prim-ministrul a adăugat că „discuțiile de pace” au stagnat din cauza problemelor teritoriale, pentru că Rusia dorește să ocupe întreaga regiune Donețk înainte de a negocia pacea.

Orbán a comentat, de asemenea, așa-numitele „acorduri de la Istanbul” din 2022, susținând că acordul a fost aproape de succes, dar „anglo-saxonii l-au distrus”.

Viktor Orbán s-a întâlnit cu Donald Trump pe 7 noiembrie și l-a îndemnat să organizeze summitul cu Vladimir Putin la Budapesta. Liderul de la Washington a afirmat că nu vede niciun motiv să se întâlnească cu liderul de la Kremlin, deocamdată.

Editor : Ș.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
fiica unui primar primeste o masina cadou,la majorat
1
Primar din Argeș, mașină de 150.000 de euro, cadou pentru fiică la majorat. Edilul a...
diana buzoianu la o sedinta
2
Diana Buzoianu: Este mai important să se închidă iazuri care otrăvesc românii cu metale...
mocanu
3
Dani Mocanu a fost prins de poliția italiană lângă Napoli, alături de fratele său
2025 CPAC DC Conference Day 1, National Harbor, Maryland, USA - 20 Feb 2025
4
Elon Musk prezice dispariția banilor. Care va fi principala monedă de schimb, în viziunea...
Pașaport rusesc
5
O nouă cortină de fier. Reacțiile rușilor la interdicția UE privind vizele multiple...
Mădălina Ghenea a ”explodat”, după ce au apărut imaginile cu ea pe străzile din București
Digi Sport
Mădălina Ghenea a ”explodat”, după ce au apărut imaginile cu ea pe străzile din București
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
cseke attila face declaratii
Ministrul Dezvoltării, detalii despre reforma administrativă...
Președintele USR Dominic Fritz
Dominic Fritz, despre pensiile magistraților: „Tot ce trebuie este un...
rafinaria petrotel lukoil
România „trebuie să preia controlul” asupra operațiunilor locale ale...
oana-gheorghiu-carmen-uscatu
Carmen Uscatu acuză presiuni și speră ca Oana Gheorghiu să „aibă...
Ultimele știri
Primarul Timișoarei: Un angajat de la ISC ziua mă controlează, noaptea mă înjură pe Facebook. Instituțiile sunt folosite politic
Bugetul guvernului Meloni scoate oamenii în stradă. Italia se pregăteşte pentru două greve naţionale în următoarele săptămâni
Rusia îl acuză pe jurnalistul Hristo Grozev de implicare în „complotul ucraineano-britanic” de deturnare către România a unui MiG-31
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Putin și Lukașenko
Deținuții din Belarus sunt obligați să facă sicrie și flori de plastic pentru soldații ruși: „Uitați-vă, sunt ale noastre”
vladimir putin si donald trump
Rusia vrea reluarea dialogului cu SUA. Serghei Lavrov, pregătit pentru un nou summit la Budapesta
Trump Threatens To Sue BBC For 1 Billion Dollars
De ce BBC se confruntă cu cea mai gravă criză a sa din ultimele decenii: „Au făcut o greșeală și nu și-au asumat-o”
rusi in pokrovsk
Imagini parcă rupte din „Mad Max” pe frontul din Ucraina: cum intră armata lui Putin în Pokrovsk
Demonstrații Serbia
Proteste la Belgrad împotriva legii care accelerează dezvoltarea proiectului imobiliar al ginerelui preşedintelui Donald Trump
Partenerii noștri
Pe Roz
Conjuncția Mercur–Marte aduce oportunități neașteptate pe 12 noiembrie. Zodiile care atrag abundență și noroc...
Cancan
Dr. Cristian Andrei spune că el este victima, de fapt! Detalii de ultimă oră: a fost la un pas de a se...
Fanatik.ro
Când va fi gata noul stadion din Timișoara. Primarul orașului anunță data la care va avea loc inaugurarea...
editiadedimineata.ro
Proiect al Ministerului Muncii: tinerii care se angajează pentru prima dată ar putea lua prime de la stat de...
Fanatik.ro
Fugarul Sorin Oprescu vrea să pună poprire pe conturile Spitalului Universitar. Suma neașteptată pe care o...
Adevărul
Scandalul CSM – Oana Gheorghiu: unde se oprește libertatea de exprimare și unde începe abuzul?
Playtech
Cât va fi pensia ta dacă ai avut un salariu mediu brut de 6.000 de lei. Exemplu de calcul după noua formulă
Digi FM
Ionela Năstase, noi declarații după ce a dezvăluit că a fost diagnosticată cu cancer: „Iubirea adevărată e...
Digi Sport
Lovitură de teatru: Inter Miami a zis ”Da” pentru transferul lui Lionel Messi!
Pro FM
Kelly Clarkson, reacție acidă după ce un fost manager i-a sugerat o operație estetică: „Mă simt bine așa cum...
Film Now
Brendan Fraser, despre viața după ce a câștigat un Oscar pentru “solicitantul” The Wale: “Trebuie să muncesc...
Adevarul
„Infanteria Mad Max” a lui Putin. Coloana rusească din mașini fără uși și geamuri înaintează prin ceață, ca...
Newsweek
Senatul respinge definitiv o modificare la legea pensiilor. Sute de mii de pensii nu mai cresc
Digi FM
Cine este românul care a câștigat 9,6 milioane de euro la Loto 6/49. Ce meserie are și cum a ales numerele...
Digi World
Cum au reușit o tânără și soțul ei să călătorească în 20 de țări și să economisească sute de mii de lire...
Digi Animal World
Ce rase de câini nu ar trebui lăsate singure acasă. Acestea suferă cel mai mult de anxietate de separare
Film Now
Pierce Brosnan, surprins cu fiul său, după 20 de ani de când spunea că a rupt orice legătură cu el. Imaginile...
UTV
Lavinia Pîrva s-a înscris la facultate la 40 de ani. Soția lui Ștefan Bănică Jr. face o schimbare neașteptată...