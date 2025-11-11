Viktor Orban spune că summitul Trump-Putin de la Budapesta va avea loc, „dar nu când vrem noi”. De ce stagnează „discuțiile de pace”

Prim-ministrul maghiar Viktor Orbán crede că președintele american Donald Trump și liderul rus Vladimir Putin se vor întâlni la Budapesta, deși încă nu poate spune când.

Potrivit lui Orbán, summitul SUA-Rusia de la Budapesta este încă pe ordinea de zi, dar este amânat.

„Evenimentul care este amânat va avea loc, totuși. Doar că nu când vrem noi, ci puțin mai târziu”, a spus el, într-un interviu acordat postului de televiziune maghiar ATV, conform publicației Ukrainska Pravda.

Prim-ministrul a adăugat că „discuțiile de pace” au stagnat din cauza problemelor teritoriale, pentru că Rusia dorește să ocupe întreaga regiune Donețk înainte de a negocia pacea.

Orbán a comentat, de asemenea, așa-numitele „acorduri de la Istanbul” din 2022, susținând că acordul a fost aproape de succes, dar „anglo-saxonii l-au distrus”.

Viktor Orbán s-a întâlnit cu Donald Trump pe 7 noiembrie și l-a îndemnat să organizeze summitul cu Vladimir Putin la Budapesta. Liderul de la Washington a afirmat că nu vede niciun motiv să se întâlnească cu liderul de la Kremlin, deocamdată.

Editor : Ș.R.