Viktor Orban sugerează un posibil „atac extern” după explozia de la cea mai mare rafinărie a Ungariei

Premierul ungar Viktor Orbán a afirmat că incendiul izbucnit săptămâna trecută la rafinăria din Százhalombatta operată de MOL ar putea fi rezultatul unui „atac extern”. Ancheta este în desfășurare, dar speculațiile sale contrazic versiunea companiei, care neagă orice indiciu de sabotaj, scrie Politico.

Prim-ministrul ungar Viktor Orbán a sugerat joi că incendiul de săptămâna trecută de la o rafinărie de petrol din Ungaria ar putea fi cauzat de un „atac extern”, adăugând că ancheta este încă în desfășurare.

Incendiul a izbucnit luni noaptea, săptămâna trecută, la Rafinăria Dunării din Százhalombatta, la sud de capitala Budapesta. Rafinăria, operată de compania energetică ungară MOL, este cea mai mare din țară și prelucrează în principal țiței rusesc.

„Ancheta este în plină desfășurare”, a scris Orbán pe Facebook. „Încă nu știm dacă a fost un accident, o defecțiune sau un atac extern.”

Această speculație publică privind un posibil sabotaj contrazice compania MOL, care a spus săptămâna trecută că nu există dovezi ale unui atac, scrie Politico.

„Ministrul de externe polonez le-a recomandat ucrainenilor să arunce în aer oleoductul Druzhba”, a adăugat Orbán. „Să sperăm că nu e un caz de genul acesta.”

El pare să se fi referit la comentariile făcute săptămâna trecută pe rețelele sociale de ministrul de externe al Poloniei, Radosław Sikorski, care a spus că speră ca Kievul „să reușească în sfârșit să scoată din funcțiune” importantul oleoduct strategic care transportă petrol rusesc către Ungaria.

Budapesta a fost criticată de Ucraina și de aliații acesteia pentru că continuă să importe petrol rusesc pe durata războiului declanșat de Moscova, în condițiile în care restul Uniunii Europene s-a rupt în mare parte de energia Kremlinului.

Liderul ungar a susținut că Budapesta nu are de ales și este obligată să se bazeze pe Rusia pentru petrol și gaze ieftine din cauza poziției sale fără ieșire la mare, afirmând că altfel prețurile pentru consumatori ar exploda. Orbán a mers până la a promite că va eluda sancțiunile americane impuse companiilor petroliere ruse. Asta în pofida insistențelor Croației vecine, care spune că ar putea acoperi necesarul energetic al Ungariei prin propriul său oleoduct.

Orbán a mai spus, joi, că a cerut guvernului său să informeze compania MOL că nu ar trebui să majoreze prețurile la energie pentru consumatori ca urmare a incendiului de la rafinărie.

