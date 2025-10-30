Live TV

Viktor Orban sugerează un posibil „atac extern” după explozia de la cea mai mare rafinărie a Ungariei

Data publicării:
viktor orban la un eveniment politic
Viktor Orban. Foto: Profimedia

Premierul ungar Viktor Orbán a afirmat că incendiul izbucnit săptămâna trecută la rafinăria din Százhalombatta operată de MOL ar putea fi rezultatul unui „atac extern”. Ancheta este în desfășurare, dar speculațiile sale contrazic versiunea companiei, care neagă orice indiciu de sabotaj, scrie Politico.

Prim-ministrul ungar Viktor Orbán a sugerat joi că incendiul de săptămâna trecută de la o rafinărie de petrol din Ungaria ar putea fi cauzat de un „atac extern”, adăugând că ancheta este încă în desfășurare.

Incendiul a izbucnit luni noaptea, săptămâna trecută, la Rafinăria Dunării din Százhalombatta, la sud de capitala Budapesta. Rafinăria, operată de compania energetică ungară MOL, este cea mai mare din țară și prelucrează în principal țiței rusesc.

„Ancheta este în plină desfășurare”, a scris Orbán pe Facebook. „Încă nu știm dacă a fost un accident, o defecțiune sau un atac extern.”

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Această speculație publică privind un posibil sabotaj contrazice compania MOL, care a spus săptămâna trecută că nu există dovezi ale unui atac, scrie Politico.

„Ministrul de externe polonez le-a recomandat ucrainenilor să arunce în aer oleoductul Druzhba”, a adăugat Orbán. „Să sperăm că nu e un caz de genul acesta.”

El pare să se fi referit la comentariile făcute săptămâna trecută pe rețelele sociale de ministrul de externe al Poloniei, Radosław Sikorski, care a spus că speră ca Kievul „să reușească în sfârșit să scoată din funcțiune” importantul oleoduct strategic care transportă petrol rusesc către Ungaria.

Budapesta a fost criticată de Ucraina și de aliații acesteia pentru că continuă să importe petrol rusesc pe durata războiului declanșat de Moscova, în condițiile în care restul Uniunii Europene s-a rupt în mare parte de energia Kremlinului.

Liderul ungar a susținut că Budapesta nu are de ales și este obligată să se bazeze pe Rusia pentru petrol și gaze ieftine din cauza poziției sale fără ieșire la mare, afirmând că altfel prețurile pentru consumatori ar exploda. Orbán a mers până la a promite că va eluda sancțiunile americane impuse companiilor petroliere ruse. Asta în pofida insistențelor Croației vecine, care spune că ar putea acoperi necesarul energetic al Ungariei prin propriul său oleoduct.

Orbán a mai spus, joi, că a cerut guvernului său să informeze compania MOL că nu ar trebui să majoreze prețurile la energie pentru consumatori ca urmare a incendiului de la rafinărie.

Editor : M.I.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Perioade necontributive recunoscute ca vechime în muncă. Foto Getty Images
1
Românii pot ieși mai devreme la pensie, fără penalizări. Ce perioade necontributive sunt...
soldati americani mihail kogalniceanu
2
MApN: SUA au anunțat România că retrag soldați americani de la baza Mihail Kogălniceanu
Moment de reculegere la Spitalul Județean Buzău, după moartea directorului medical Ștefania Szabo.
3
Colegii doctoriței care a murit în camera de gardă: „Plângea și o simțeam că nu mai...
European Union leaders' summit in Brussels
4
„Vrea doar să ne scuipe”. Volodimir Zelenski exclude definitiv cedarea de teritorii către...
Nicusor dan da declaratii unui cameraman pe pista, avion militar in spate
5
Prima reacție a lui Nicușor Dan după anunțul privind retragerea soldaților americani din...
Interzis de Patriarhie, Gigi Becali l-a descris în 6 cuvinte pe Patriarhul Daniel, după ce l-a văzut la sfințirea Catedralei
Digi Sport
Interzis de Patriarhie, Gigi Becali l-a descris în 6 cuvinte pe Patriarhul Daniel, după ce l-a văzut la sfințirea Catedralei
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Horatiu Potra
Horațiu Potra vrea să se întoarcă în România, fără să aștepte...
COLECTIV_10_ANI_01_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Supraviețuitoare a incendiului de la Colectiv: „Conducerea țării este...
Apartamente distruse de explozia din Rahova
Distrigaz, despre ancheta privind explozia din Rahova: Dacă vor fi...
alexandru rogobete
La 10 ani de la Colectiv, România nu are niciun pat de mari arși...
Ultimele știri
Percheziţii în Bucureşti, Ilfov şi Bistriţa-Năsăud într-un dosar de evaziune fiscală. Prejudiciul depășește 1,6 milioane de lei
Reacția Rusiei la anunțul lui Trump privind reluarea testelor cu arme nucleare. „Încercare de a salva aparențele”
Guvernul Bolojan nu a luat o decizie privind salariul minim. Ce scenarii sunt pe masa negocierilor
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Donald Trump și Viktor Orban.
Este oficial: Viktor Orban se va întâlni cu Donald Trump la Washington, la 7 noiembrie. Ce se află pe agenda discuțiilor
incendiu-colectiv-inquam-ganea (9)
Marş de comemorare la 10 ani de la incendiul din Clubul Colectiv. Oamenii cer dreptate și reclamă că nimeni nu a plătit pentru tragedie
viktor orban si donald trump isi strang mana
Donald Trump s-ar putea întâlni cu premierul ungar Viktor Orban pe 8 noiembrie (presă)
Ministrul belgian al Apărării, Theo Francken
Ministrul belgian al Apărării promite „să șteargă Moscova de pe hartă” în cazul unui atac asupra capitalei Bruxelles
Silhouette of a man in headphones on the background of the flag of Germany, eavesdropping conversation, secret agent, military intervention, coup, spy
„Agenții de nivel scăzut” ai Rusiei: Cum își construiește Putin rețeaua de sabotaj în Europa
Partenerii noștri
Pe Roz
O fată dată dispărută în adolescență s-a logodit cu polițistul care a căutat-o: “Cineva a spus că e eroul...
Cancan
Primele rezultate ale necropsiei Ștefaniei Szabo. Ce au descoperit medicii legiști
Fanatik.ro
Ce avere are, de fapt, Florin Tănase: „A intrat puternic în afaceri! Dar a greșit că a dat în Giovanni Becali”
editiadedimineata.ro
10 ani după Colectiv: solistul Goodbye to Gravity lansează The Memento Project
Fanatik.ro
Cum a reacţionat Patriarhia Română după donaţia uriaşă a lui Gigi Becali pentru construirea Catedralei...
Adevărul
Putin pierde cel mai bizar război din ultimii 150 de ani. Focul s-a întors în Rusia
Playtech
Ce se întâmplă dacă cineva îți încalcă proprietatea. Legea îți oferă o soluție clară
Digi FM
Andrei Găluț, singurul supraviețuitor al trupei Goodbye to Gravity, prima apariție de la Colectiv: „Am lucrat...
Digi Sport
Ultrașii lui Inter au revenit pe stadion după șase luni și au arătat imediat ce cred despre Cristi Chivu...
Pro FM
Christina Aguilera, talie minusculă după ce slăbit 22 de kilograme. Artista, vizită cu familia la Disneyland...
Film Now
Trei divorțuri, o aventură și o iubire adevărată pentru Kelsey Grammer. Cum și-a cunoscut actuala soție, care...
Adevarul
Mihai Găinușă: „Cei bolnavi, care nu plătesc CASS, vor merge la Catedrală, nu la camera de gardă”
Newsweek
O lege care ar fi crescut 1.000.000 de pensii respinsă în Parlament. Ce bani pierd pensionarii?
Digi FM
Andrei Găluț, singurul supraviețuitor al trupei Goodbye to Gravity, prima apariție de la Colectiv: „Am lucrat...
Digi World
Săritul corzii, exercițiul complet care îți transformă corpul în doar câteva minute pe zi. Ce beneficii aduce...
Digi Animal World
Reacția unui papagal atunci când stăpâna sa taie un tort în formă de pasăre: „E incredibil. Sigur e făcut cu...
Film Now
Mila Kunis, adevărul despre motivele care au determinat-o să spună ani întregi că e din Rusia, deși s-a...
UTV
Sydney Sweeney a întors toate privirile într-o rochie transparentă la gala Variety din Los Angeles