Viktor Orban susține că aderarea Ucrainei la UE va declanșa un război cu Rusia: „Nori întunecați se adună deasupra Europei”

Premierul ungar Viktor Orban își avertizează electoratul că procesul de aderare a Ucrainei la Uniunea Europeană ar duce automat la un război cu Rusia, susținând că Bruxellesul se pregătește pentru un posibil conflict până în 2030. „Nori întunecați se adună deasupra Europei”, a transmis acesta într-un mesaj publicat luni pe Facebook.

Viktor Orban își începe mesajul cu o declarație alarmantă privind direcția în care, în opinia sa, se îndreaptă Uniunea Europeană: „Nori întunecați se adună deasupra Europei. Bruxellesul se pregătește de război cu Rusia și are deja o dată-țintă pentru intrarea în război: 2030.”

El susține că programul de înarmare urmărește ca Uniunea Europeană să fie pregătită militar până la începutul următorului deceniu și leagă acest calendar de procedura accelerată de aderare a Ucrainei la UE.

„Obiectivul declarat al programului de înarmare lansat de Bruxelles este de a face Uniunea pregătită de război până în 2030. Tot în 2030 este prevăzută și finalizarea procedurii accelerate de aderare a Ucrainei la UE. Acordul de bază al Uniunii spune că «în caz de atac armat asupra teritoriului unui stat membru, celelalte state membre sunt obligate să ofere toată asistența de care dispun acelui stat». Așadar, admiterea Ucrainei, care este implicată într-un război, ar duce la un război imediat”, a transmis Orban.

Premierul ungar își încheie postarea chemând alegătorii alături de el, cu mesajul că în 2026 ar putea fi ultimul scrutin în care maghiarii vor mai putea decide „asupra chestiunilor de război și pace”.

„Toate acestea înseamnă că anul viitor ar putea fi ultimele alegeri din Ungaria în care putem decide cu adevărat asupra chestiunilor de război și pace. În privința imigrației, am învățat deja că există decizii care nu pot fi corectate mai târziu. Dacă nu am fi ridicat gardul în 2015, migranții ar fi fost deja aici. Dacă luăm o decizie greșită în 2026, următoarele alegeri din 2030 vor fi prea târziu pentru a o corecta. Nu este o joacă. Dacă vrei pace, alătură-te nouă”, a mai transmis, luni, Viktor Orban

Editor : M.I.