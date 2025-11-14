Viktor Orban susține că pregătește în continuare summitul dintre Putin și Trump, chiar dacă nu există o întâlnire programată

Ungaria este gata să facă tot ce este necesar pentru ca întâlnirea dintre președinții Rusiei și SUA, Vladimir Putin și Donald Trump, să aibă loc, a declarat prim-ministrul ungar.

Pregătirile pentru summitul ruso-american de la Budapesta continuă, iar Ungaria este gata să facă tot ce este necesar pentru ca acesta să aibă loc. A declarat premierul ungar Viktor Orbán, în cadrul emisiunii matinale a postului de radio Kossuth.

Răspunzând la întrebarea privind modul în care Ungaria contribuie la eforturile de soluționare a conflictului din Ucraina, acesta a menționat: „Nu doresc să discut detalii. În cele din urmă, în prezent se află în curs pregătirile pentru un important summit de pace la Budapesta”.

Șeful guvernului consideră că Ungaria „aduce o contribuție valoroasă la cauza păcii”, deoarece este singura țară din Uniunea Europeană care a păstrat canalele de comunicare deschise cu Rusia și se află „în contact permanent” cu aceasta. „Purtăm negocieri cu ei și sunt singurul prim-ministru din întreaga Europă care, dacă este necesar, poate discuta cu președintele Rusiei”, a subliniat Orban, adăugând că consideră acest lucru foarte important pentru realizarea păcii.

El a mai declarat că, în calitate de prim-ministru, a depus eforturi mari pentru a stabili relații reciproc avantajoase cu Rusia, deși în trecut acestea nu au fost întotdeauna ușoare. Acum, potrivit lui, când Ungaria se află într-o situație dificilă din cauza conflictului armat din Ucraina vecină, „energia investită în acest sens în ultimii 10 ani dă roade”.

Orban a subliniat că încă are speranțe în președintele SUA, Donald Trump, pentru soluționarea conflictului ucrainean. „Vorbim despre un om care consideră războiul fără sens și dorește ca acesta să înceteze. Președintele SUA are toate motivele să încerce să creeze o situație echitabilă și, deși vrea să pună presiune pe ruși, nu vrea să facă rău Ungariei”, a spus premierul, explicând de ce Trump a acceptat să facă o excepție pentru Ungaria în ceea ce privește sancțiunile împotriva petrolului și gazului din Rusia.

Șeful guvernului a confirmat că Ungaria nu poate încă să se descurce fără sursele de energie rusești, dar continuă să diversifice rutele și sursele de aprovizionare. Conform datelor ungare, în 2024, prin conducta „Turkish Stream” au intrat în țară 8,5 miliarde de metri cubi, iar prin conducta „Druzhba” – 5 milioane de tone de petrol. Un volum aproximativ similar de livrări este așteptat și în 2025.

