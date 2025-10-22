Viktor Orban susține că pregătirile pentru summitul Donald Trump-Vladimir Putin sunt în desfășurare: „Data este încă incertă”

Pregătirile pentru o întâlnire la Budapesta între președintele american Donald Trump și omologul său rus Vladimir Putin sunt încă în desfășurare, a declarat, miercuri, premierul maghiar Viktor Orban, la o zi după ce summitul a fost amânat, potrivit Reuters.

Întâlnirea planificată a fost întreruptă întrucât respingerea de către Moscova a unui armistițiu imediat în Ucraina a aruncat o umbră asupra încercărilor de negocieri.

„(Ministrul ungar de Externe, Peter) Szijjarto se află la Washington. Pregătirile pentru summitul de pace continuă. Data este încă incertă. Când va veni momentul, îl vom organiza”, a scris Orban pe Facebook.

Trump anunțase săptămâna trecută că el și Putin se vor întâlni în curând în Ungaria pentru a încerca să pună capăt războiului din Ucraina.

Marți, liderul SUA a declarat că nu dorește o „întâlnire irosită”, dar a sugerat că ar putea exista mai multe evoluții și că „vă vom anunța în următoarele două zile”.

Orban, care este în scădere în majoritatea sondajelor înainte de alegerile parlamentare din 2026, a fost un aliat de lungă durată al lui Trump.

De asemenea, el a menținut relații calde cu Moscova, consolidându-și statutul de „oaie neagră”, pe care îl dobândise deja la Bruxelles după ani de conflict pe tema a ceea ce UE numește un regres democratic al Budapestei.

Editor : Ș.R.