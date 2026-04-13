Premierul maghiar și-a interpretat greșit electoratul, desfășurând o campanie geopolitică în care a atacat UE și Ucraina. Oamenii erau mai preocupați de clientelismul său și de proasta gestionare economică, scrie Politico într-o analiză la cald privind pierderea alegerilor de către cel care timp de 16 ani a condus Ungaria.

Nici măcar manipularea terenului electoral — sau acapararea statului, desfășurată pe parcursul a zece ani și jumătate la putere — nu l-a putut salva pe premierul maghiar Viktor Orbán de o înfrângere zdrobitoare duminică.

Nici sprijinul zgomotos al prietenilor MAGA ai lui Orbán, inclusiv al președintelui american Donald Trump și al vicepreședintelui JD Vance, care s-au implicat total pentru cel mai loial aliat ideologic european al lor, încălcând tabuul împotriva politicienilor care fac campanie în alegerile altora, nu a ajutat.



Faptul de a fi în funcție are avantajele sale, mai ales când este exploatat fără rușine pentru a truca sistemul, dar se poate transforma și într-o povară. Așa s-a întâmplat pentru Orbán la aceste alegeri. Alegătorii erau neliniștiți și din ce în ce mai obosiți de el și de partidul său de guvernământ, Fidesz, pe care îl asociau cu clientelismul și corupția care contribuie la scufundarea economiei.

Dar Orbán nu a avut un răspuns nou la schimbarea stării de spirit a populației. El s-a ținut cu hotărâre de strategia pe care a folosit-o în ultimele trei alegeri, prezentându-se ca singurul om capabil să protejeze interesele Ungariei și evocând amenințări externe. În această campanie, Orbán și-a acuzat rivalul că trage țara spre război prin alinierea cu doi dintre veșnicii săi dușmani: UE și președintele ucrainean Volodimir Zelenski.



Dar alarmismul geopolitic nu mai funcționa. A fost o campanie electorală axată pe problemele de zi cu zi.

Interpretarea greșită a electoratului de către Orbán l-a ajutat pe adversarul său, Péter Magyar, să compenseze avantajul nedrept pe care prim-ministrul și-l crease prin circumscripții electorale manipulate, un peisaj media captiv și cumpărarea de voturi. Acest lucru i-a oferit partidului de centru-dreapta al lui Magyar, Tisza, oportunitatea de care avea nevoie.



Marele populist își pierduse contactul cu poporul și nu a reușit să înțeleagă că era subminat de unele dintre aceleași eșecuri care au slăbit oamenii puternici din întreaga lume: corupția și clientelismul rampante, o clasă conducătoare cleptocratică și o infrastructură în deteriorare. Toate acestea au contribuit la întărirea poziției lui Magyar și la intensificarea provocării sale.

„Se putea vedea și simți la mitingurile electorale, unde exista un entuziasm tangibil la mitingurile opoziției, dar nu și la cele ale guvernului”, a declarat pentru Politico biograful lui Orbán, Pál Dániel Rényi.

Aceasta a însemnat, de asemenea, că interferența externă a mișcării MAGA și a populiștilor europeni, precum Marine Le Pen din Franța, Geert Wilders din Olanda și Matteo Salvini din Italia, care, la fel ca Vance, au venit la Budapesta pentru a face campanie pentru Orbán, a fost doar un efort în zadar. La fel și susținerea din partea germanei Alice Weidel, colideră a partidului de extremă dreapta Alternativa pentru Germania (AfD). Ea le-a spus maghiarilor într-un videoclip: „Europa are nevoie de Viktor Orbán.”

It’s the economy, stupid

(E vorba de economie, prostule, n.r.)

În ciuda principiilor lor nativiste și suveraniste și a susținerii ideii că țările ar trebui să „recâștige controlul” asupra destinului lor politic și cultural, personalitățile de seamă ale extremei drepte globale nu s-au abținut deloc, lansând avertismente din ce în ce mai sumbre și mai frenetice cu privire la ceea ce s-ar întâmpla în Ungaria în cazul în care alegătorii ar avea îndrăzneala să voteze pentru schimbare și să pună capăt populismului „gulaș” al lui Orbán.

Dar aceste apeluri și prelegeri grandioase au căzut în urechi surde în rândul electoratului maghiar, care avea preocupări mai locale, legate de plata facturilor, găsirea unui loc de muncă și accesul la îngrijiri medicale decente.

„Amestecul străin pur și simplu nu a contat”, a spus Márton Tompos, un parlamentar din opoziție al partidului de centru Momentum, care s-a abținut de la aceste alegeri pentru a oferi partidului Tisza al lui Magyar o cursă clară și fără obstacole împotriva lui Orbán.

„De exemplu, Vance: el este absolut necunoscut publicului maghiar, așa că a crede că prezența lui ar schimba ceva a fost, în cel mai bun caz, naiv”, a declarat Tompos pentru Politico.

Demonstrația de loialitate transatlantică nu avea cum să schimbe ecuația politică din Ungaria, unde dezaprobarea față de partidul de guvernământ Fidesz se învârtea în jurul putreziciunii interne a țării.

Poate că apelarea la cavaleria americană nu a fost naivă, ci un act de disperare. Orbán rămăsese fără alte idei în lupta sa cu Magyar, un dezertor din Fidesz care, spre deosebire de adversarii anteriori, înțelegea sistemul construit de Orbán și refuza să cedeze teren când venea vorba de patriotism și de îmbrățișarea simbolurilor naționale. Magyar și-a îndemnat susținătorii să aducă steaguri naționale la mitingurile electorale. Uneori purta cămăși tradiționale maghiare brodate. A apărut ca spectator la meciurile de fotbal și, spre deosebire de Orbán, a evitat lojele VIP și s-a așezat alături de fanii obișnuiți în tribune.

A fost, de asemenea, concis în abordarea interferențelor străine, susținând că orice amestec, fie din partea Washingtonului, a Bruxelles-ului sau a Moscovei, era nedorit: maghiarii își vor forma propria opinie. A fost o linie patriotică puternică care l-a făcut pe Orbán să pară mai degrabă un marionetă.

Și orice s-ar fi întâmplat, Magyar a rămas concentrat în campania sa pe problemele de zi cu zi, atacând în același timp Fidesz pentru corupție, subliniind modul în care familia lui Orbán, prietenii săi de afaceri și cercul său restrâns au devenit din ce în ce mai bogați, în timp ce maghiarii obișnuiți au devenit din ce în ce mai săraci.



Ceea ce îi preocupa cu adevărat pe alegători – inflația, criza economică și corupția endemică – a rămas în centrul campaniei lui Magyar, potrivit lui Mátyás Bódi, un geograf electoral afiliat Universității Eötvös Loránd din Budapesta. Și aceste teme i-au fost favorabile, a explicat Bódi, care a analizat pe tot parcursul campaniei electorale datele brute ale sondajelor locale realizate de institute independente.

„Ceea ce a determinat înfrângerea lui Orbán a fost costul vieții, lipsa oportunităților economice și lipsa locurilor de muncă”, a adăugat Bódi. Mesajele lui Magyar despre serviciile publice deficitare au avut, de asemenea, rezonanță. „Un mesaj cheie al lui Magyar a fost că țara pur și simplu nu funcționează. Și dacă ne uităm la sănătate, transporturi, sistemul de învățământ, pentru oamenii obișnuiți experiența medie a fost una de degradare și disfuncționalitate crescândă”, a adăugat Bódi.

Profitând de frustrarea alegătorilor, promisiunile lui Magyar de a construi o „Ungarie modernă, europeană” au atras nu numai tinerii alegători, ci și muncitorii de vârstă mijlocie, un segment important al bazei electorale tradiționale a Fidesz, a spus Bódi.

De fapt, Magyar, în vârstă de 45 de ani, a sunat foarte mult ca Orbán în 2010, când a făcut campanie cu o fervoare similară pe teme economice și a promis să îmbunătățească soarta ungurilor obișnuiți, potrivit lui Péter Molnár, un academician maghiar care a fost parlamentar Fidesz, dar a demisionat în 1994 când Orbán a tras partidul spre un iliberalism nativist.

Un candidat disciplinat

În timp ce Orbán a făcut campanie pe tema riscurilor de a fi antrenat în conflictul din Ucraina și l-a prezentat pe adversarul său ca pe un marionetă atât a lui Zelenski, cât și a UE, Magyar a rămas impasibil, ignorând eforturile de a-l provoca.

„Magyar a fost foarte disciplinat”, a declarat Molnár pentru Politico. „Și de fiecare dată când Orbán a încercat să-l abată de la mesajul său, Magyar a ignorat momeala.”

Într-o conversație pe care a avut-o cu Molnár în februarie, Magyar i-a spus că era conștient că nu-și putea permite nici măcar o singură greșeală. „Încerc să evit să fac o greșeală”, a spus el.

Dar pe tot parcursul cursei, Magyar a rămas combativ și orientat spre viitor și nu a ezitat să facă campanie în ritm susținut în orașele și satele care susțin tradițional Fidesz, lucru pe care adversarii anteriori ai lui Orbán nu l-au făcut niciodată.

Pentru fiecare oraș vizitat de Orbán, Magyar a vizitat o jumătate de duzină pentru a-și evidenția accesibilitatea. În primele sale turnee prin mediul rural, a purtat cu el o siluetă din carton a lui Orbán ca recuzită pentru a ilustra absența acestuia.

Faptul că Magyar a pus accentul pe corupție a fost, de asemenea, revelator, a spus Timothy Ash de la Chatham House din Marea Britanie. „ Oamenii pot accepta o cleptocrație atâta timp cât economia merge bine, dar, în cele din urmă, dacă economia începe să se prăbușească și ei văd că toți acești oameni își umplu buzunarele, atunci te poți aștepta la o reacție.”

Kim Lane Scheppele, profesoară la Universitatea Princeton și expertă în alegerile din Ungaria, a spus: „Orbán a reușit să fie reales în mod continuu atâta timp cât economia maghiară a fost puternică și corupția lui Orbán a rămas ascunsă de publicul larg. ”

„Dar economia a stagnat. Combinați asta cu numeroasele dezvăluiri privind corupția lui Orbán — proprietatea somptuoasă înregistrată nominal pe numele tatălui său, averea extraordinară a prietenilor săi cei mai apropiați… și opinia publică s-a întors împotriva lui într-un context în care maghiarilor obișnuiți le este greu să-și acopere cheltuielile”, a declarat ea pentru Politico.

Dar ea a remarcat, de asemenea, că Orbán părea dezorientat în privința modului de a-l gestiona pe Magyar, „o versiune mai tânără a sa – un activist anticorupție de centru-dreapta. Așa a apărut Orbán în timpul campaniei care l-a adus la putere în 2010.”

Cei care l-au observat îndeaproape pe liderul maghiar de ani de zile, precum Rényi, au spus că, în opinia lor, Orbán a simțit încă de la începutul campaniei electorale că va pierde. Acest lucru explică parțial intensificarea uneori nesăbuită a tensiunilor cu Bruxelles și Zelenski, precum și tacticile sale disperate de provocare. El spera doar că ceva va merge în favoarea sa.

„Modul în care vorbea, limbajul pe care îl folosea, gesturile sale, limbajul corpului, totul mi s-a părut diferit, iar eu îl urmăresc de 16 ani. Părea descurajat”, a spus Rényi.

„Cred că știa că nimic nu durează veșnic.”

