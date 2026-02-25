Live TV

Viktor Orban trimite armata să protejeze infrastructura energetică, acuzând o amenințare din partea Ucrainei

Meeting of the Patriots for Europe group before the European Council
Premierul maghiar Viktor Orban. Foto: Profimedia

Premierul ungar Viktor Orban a anunțat că va trimite trupe și echipamente pentru protejarea infrastructurii energetice a Ungariei, invocând o posibilă amenințare din partea Ucrainei. Decizia vine pe fondul întreruperii livrărilor de petrol prin conducta Drujba și al tensiunilor tot mai mari dintre Budapesta și Kiev privind tranzitul țițeiului rusesc.

Ungaria va desfășura militari și echipamente pentru a proteja infrastructura energetică esențială, pe fondul a ceea ce premierul Viktor Orban a descris drept o posibilă amenințare din partea Ucrainei, a declarat acesta miercuri, amplificând tensiunile legate de întreruperea tranzitului petrolului rusesc, relatează Kyiv Independent.

Decizia vine după săptămâni de tensiuni între Kiev și Budapesta, după ce fluxurile prin conducta Drujba, o rută esențială pentru livrarea țițeiului rusesc către Ungaria și Slovacia, s-au oprit la sfârșitul lunii ianuarie, în urma atacurilor rusești asupra infrastructurii energetice a Ucrainei.

„Ședința Consiliului de Apărare pe care am convocat-o din cauza blocadei ucrainene a petrolului tocmai s-a încheiat”, a spus Orban. „Din 27 ianuarie, nu a mai ajuns petrol în Ungaria prin conducta Drujba. Văd că Ucraina pregătește noi acțiuni menite să perturbe funcționarea sistemului energetic al Ungariei. Am dispus consolidarea protecției infrastructurii energetice critice.”

Ungaria intenționează să desfășoare trupe și echipamente în apropierea unor obiective-cheie, în timp ce poliția va intensifica patrulele în jurul centralelor electrice, stațiilor de distribuție și centrelor de control, potrivit premierului.

Disputa privind conducta a devenit un punct central de tensiune între Ucraina și două state membre ale UE încă dependente de petrolul rusesc. Ungaria și Slovacia acuză Kievul că a blocat tranzitul din motive politice, în timp ce Ucraina susține că întreruperile sunt consecința atacurilor rusești. Conflictul a generat deja măsuri de retorsiune.

Citește și Comisia Europeană nu observă nicio criză energetică în Ungaria după închiderea conductei Drujba

Budapesta și Bratislava au suspendat exporturile de motorină către Ucraina pe 18 februarie, iar Ungaria a blocat noi sancțiuni ale UE împotriva Rusiei și un împrumut planificat de 90 de miliarde de euro (107 miliarde de dolari) pentru Kiev.

Eforturile de detensionare au eșuat până acum. Miniștrii UE nu au reușit să convingă Ungaria și Slovacia să renunțe la amenințările la adresa Ucrainei în cadrul unei recente reuniuni a Consiliului Afaceri Externe.

Kievul și-a exprimat disponibilitatea de a rezolva disputa. Ministrul ucrainean de externe, Andrii Sybiha, a declarat că Ucraina a propus mai multe „soluții realizabile”, însă nu a primit încă un răspuns din partea lui Orban.

Președintele Volodimir Zelenski a sugerat marți că Orban ar trebui să discute direct cu președintele rus Vladimir Putin despre prevenirea unor noi atacuri asupra infrastructurii energetice.

„Rusia a distrus deja această conductă de petrol de mai multe ori, și nu doar pe aceasta. Așa că Orban ar trebui să vorbească cu Putin, poate despre un armistițiu energetic sau ceva similar”, a spus Zelenski.

Orban, considerat adesea cel mai apropiat aliat al Kremlinului în interiorul UE, a criticat în repetate rânduri Ucraina și s-a opus aderării acesteia la Uniunea Europeană. Declarațiile sale recente vin înaintea alegerilor din Ungaria, programate în aprilie, unde se confruntă cu o provocare din partea liderului opoziției, Peter Magyar.

La Kiev, ultimele sale declarații sunt văzute pe scară largă ca parte a campaniei sale electorale, menită să prezinte Ucraina drept un presupus adversar al Ungariei pentru a mobiliza sprijinul intern.

