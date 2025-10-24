Prim-ministrul ungar Viktor Orbán a declarat că țara sa caută modalități de a ocoli sancțiunile impuse de SUA companiilor petroliere rusești.

Potrivit Reuters, Orbán a declarat într-un interviu acordat postului public de radio maghiar Kossuth că a discutat cu compania maghiară de petrol și gaze MOL despre sancțiunile impuse recent de președintele american Donald Trump asupra Rosneft și Lukoil, scrie European Pravda.

„Căutăm modalități de a ocoli aceste sancțiuni”, a declarat premierul maghiar, fără a oferi detalii suplimentare.

Rafinăriile MOL din Ungaria și Slovacia, cu o capacitate combinată de 14,2 milioane de tone de petrol pe an, depind de petrolul rusesc transportat prin conducta Druzhba.

Anul trecut, MOL s-a confruntat cu probleme de aprovizionare când Ucraina a impus sancțiuni împotriva Lukoil. La momentul respectiv, compania a semnat acorduri pentru a dobândi drepturile de proprietate asupra volumelor de petrol „afectate” la frontiera dintre Belarus și Ucraina, pentru a menține aprovizionarea.

În mod deosebit, după ce Trump a impus sancțiuni asupra petrolului rusesc, ministrul polonez de externe Radosław Sikorski și Balázs Orbán, directorul politic al prim-ministrului maghiar Viktor Orbán, s-au angajat într-o dispută publică cu privire la refuzul Ungariei de a înceta achiziționarea de petrol rusesc.

Anterior, Sikorski a avut și o dispută publică pe această temă cu ministrul de externe al Ungariei, Péter Szijjártó.

De asemenea, este de remarcat faptul că Germania ar fi în căutarea unor derogări de la sancțiunile SUA pentru întreprinderile germane legate de compania petrolieră rusă Rosneft.

Editor : Sebastian Eduard