Viktor Orban, vizită la Vatican și Roma luni. Cu cine se va întâlni premierul ungar

Viktor Orban se va afla luni la Vatican și Roma, iar prim-ministrul ungar va fi primit în audiență privată de papa Leon al XIV-lea, relatează MTI, conform News.ro

Viktor Orban va vorbi și cu cardinalul Pietro Parolin, secretarul de stat al Sfântului Scaun, dar și cu arhiepiscopul Paul Richard Gallagher.

În călătoria sa, premierul ungar va fi însoțit de vicepremierul Zsolt Semjen. Totodată, Viktor Orban va avea și o întâlnire de lucru la Roma cu Giorgia Meloni, prim-ministrul Italiei.

De asemenea, acesta se va întâlni cu Fra’ John Timothy Dunlap, Marele Maestru al Ordinului Suveran al Cavalerilor de Malta.

Amintim că, în decembrie 2024, premierul Ungariei a fost primit de Papa Francisc şi de înalţi responsabili la Vatican, cu care a discutat despre perspectivele de pace în Ucraina.

„În timpul întrevederii, o atenţie aparte a fost acordată războiului din Ucraina, cu concentrare pe consecinţele umanitare şi eforturile pentru promovarea păcii”, a transmis la acea vreme Vaticanul într-un comunicat.

Citește și:

Viktor Orbán: „Ungaria caută modalități de a ocoli sancțiunile SUA asupra petrolului rusesc”

Cum cumpără influență în România premierul ungar Viktor Orban. 18 milioane de euro, pentru companii din Transilvania (Snoop)

Editor : A.M.G.