„Vin polonezii”. Varșovia își etalează puterea economică în Germania: „Începem să vedem, în sfârșit, o inversare”

Când directorul polonez din domeniul tehnologiei, Jacek Swiderski, studia în Germania în anii 1990, părea puțin probabil ca țara sa natală să iasă într-o zi din umbra vecinului său mai mare și mai bogat. Polonia abia se scutura de comunism, economia sa deschizându-se către investitorii străini. Totuși, trei decenii mai târziu, compania de internet pe care a fondat-o și pe care încă o conduce se extinde prin achiziționarea unei mari platforme de călătorii din Germania, scrie Bloomberg.

Preluarea de către Wirtualna Polska Holding SA a grupului Invia, în valoare de 240 de milioane de euro, este doar una dintr-o serie de achiziții efectuate de firme poloneze.

Datele compilate de Bloomberg arată că firmele din Polonia au anunțat 22 de achiziții în Europa de Vest anul trecut, cel mai mare număr înregistrat vreodată, iar alte patru sunt în curs de desfășurare în acest an. Numărul indică, de asemenea, un număr tot mai mare de preluări în Germania, cu nouă tranzacții care acoperă industrii precum industria auto, IT și producția alimentară.

„Era de neimaginat pentru mine că economia poloneză ar putea ajunge din urmă economia germană în ceea ce privește expertiza, calitatea serviciilor sau amploarea operațiunilor”, a declarat Swiderski într-un interviu. „Tranzacția noastră, la fel ca alte achiziții realizate de companii poloneze, arată cât de departe am ajuns.”

Deși politica sa a fost turbulentă, iar salariile în creștere și inteligența artificială amenință unele industrii, această criză reflectă modul în care economia Poloniei a devenit o putere regională de 1 trilion de dolari. Acum își etalează această putere într-o țară care a contribuit la finanțarea transformării.

Când Polonia a aderat la Uniunea Europeană în 2004, produsul intern brut pe cap de locuitor al Germaniei era de peste patru ori mai mare. Germania rămâne cel mai mare investitor din țară, companiile sale cheltuind 265 de miliarde de zloți (75 de miliarde de dolari) în următorii 20 de ani, în industria auto, inginerie și comerț cu amănuntul, arată datele băncii centrale poloneze.

Decalajul, însă, se reduce. PIB-ul german pe cap de locuitor este acum aproximativ dublu față de cel al Poloniei, în timp ce creșterea lentă a celei mai mari economii a Europei a creat oportunități de achiziție pentru companiile poloneze care au acumulat resurse pe plan intern.

În același timp, cifrele băncii centrale arată că investițiile străine directe în Polonia au încetinit pe fondul riscurilor geopolitice, al prețurilor mai mari la energie și al schimbărilor din industria IT.

Săptămâna trecută, prim-ministrul Donald Tusk a citat presa germană care declara că „Vin polonezii”. „Vedeți cum s-a schimbat această expresie în ultimii 30 de ani”, a spus el pe X. „Presa germană relatează că, din ce în ce mai mult, companiile poloneze achiziționează mărci occidentale consacrate, nu invers.”

Printre acestea se numără și firma poloneză de tehnologie Spyrosoft SA. Aceasta a achiziționat în urmă cu un an furnizorul de servicii de inginerie și IT Embeddeers GmbH, cu sediul la Berlin, și este în discuții pentru a cumpăra o altă companie. Pentru CEO-ul și fondatorul Konrad Weiske, expansiunea în Germania reflectă și schimbări structurale din industria sa. Clienții caută servicii personalizate, mai degrabă decât să angajeze doar specialiști IT, a spus el.

Acestea fiind spuse, activitatea trădează și una dintre slăbiciunile Poloniei. Nicăieri în Europa nu au atras atât de multe investiții străine în locuri de muncă din IT, finanțe și resurse umane. Țara pare mai expusă acum amenințării automatizării la locul de muncă prin intermediul inteligenței artificiale. Salariile au crescut, de asemenea, ceea ce înseamnă că Polonia își pierde avantajul ca furnizor de servicii low-cost.

Din punct de vedere politic, o parte a populației se simte lăsată în urmă. Tusk s-a chinuit să adopte o parte din legislația promisă din cauza conflictelor interne din cadrul coaliției sale și a unui președinte susținut de partidul de opoziție Lege și Justiție. În cei opt ani la putere, Lege și Justiție a fost deschis anti-german și a cerut despăgubiri pentru cel de-Al Doilea Război Mondial. Iar formațiunea încearcă să-l prezinte pe Tusk ca pe o marionetă a Berlinului.

Totuși, Polonia nu a fost niciodată mai prosperă sau mai influentă de când și-a recâștigat independența ca stat suveran, acum puțin peste un secol. În două decenii, ca membră a UE, a primit mai multă finanțare netă pe cap de locuitor decât oriunde altundeva, iar PIB-ul s-a triplat. Economia a crescut cu 3,6% anul trecut, comparativ cu 0,2% în Germania.

Stadiul de dezvoltare al Poloniei începe să semene cu cel al Coreei de Sud anterioare, potrivit lui Dominik Kopinski, consilier senior la Institutul Economic Polonez din Varșovia. Achizițiile efectuate de companii reflectă îndepărtarea Poloniei de statutul de piață emergentă, a spus el. Diferența este că polonezii sunt motivați mai mult de urmărirea cotei de piață decât de achiziționarea de noi tehnologii.

„Pe măsură ce Polonia se apropie de statutul de economie dezvoltată, începem în sfârșit să vedem o inversare a tendinței de lungă durată - o trecere de la o țară care atrage investiții străine directe la una care investește ea însăși în străinătate”, a declarat Kopinski.

Editor : Ș.R.