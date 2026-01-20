Live TV

Violența online împotriva femeilor explodează în Europa: amenințate, urmărite și umilite pe internet

Data publicării:
Sad woman complaining checking mobile phone on the beach
Violența online împotriva femeilor explodează în Europa: amenințate, urmărite și umilite pe internet. Foto: Profimedia
Din articol
Amenințate, urmărite și umilite pe internet Adolescentele, tot mai expuse violenței online

Femeile și fetele din Europa sunt tot mai des ținta amenințărilor, hărțuirii și urmăririi pe internet, arată un raport prezentat de Euronews. De la mesaje de ură și supraveghere digitală până la distribuirea de imagini intime fără consimțământ și clipuri false generate cu inteligență artificială, violența online se extinde rapid, afectând în special adolescentele, jurnalistele, activistele și femeile expuse în spațiul public. Fenomenul este amplificat de algoritmi și de noile tehnologii, iar autoritățile se confruntă cu dificultăți majore în identificarea și sancționarea agresorilor.

Amenințate, urmărite și umilite pe internet

În ultimul deceniu, odată cu creșterea rapidă a tehnologiilor digitale și integrarea lor în viața de zi cu zi, spațiile online și instrumentele digitale au oferit oportunități de conectare și informare.

Cu toate acestea, violența împotriva femeilor și fetelor facilitată de tehnologie a crescut semnificativ.

Peste 90% dintre videoclipurile deepfake existente online au caracter pornografic, iar femeile sunt aproape exclusiv ținta, potrivit unui raport realizat de Security Hero.

La nivel european, cyberstalkingul, supravegherea și utilizarea spyware-ului au fost cele mai comune forme de cyberviolență raportate de femei și fete, potrivit celui mai recent raport al Women Against Violence Europe (WAVE).

WAVE este o rețea formată din peste 180 de ONG-uri europene pentru drepturile femeilor, care acționează pentru prevenirea violenței și protejarea femeilor și copiilor.

„Violența comisă online este adesea mai greu de recunoscut, dovedit și sancționat, lăsând multe femei și fete expuse riscurilor, fără o protecție adecvată”, se arată în raport.

Hărțuirea online, discursul instigator la ură și amenințările au fost la fel de răspândite și raportate în 30 de țări.

De exemplu, în Grecia, în 2023, femeile au reprezentat 55,3% dintre victimele cazurilor de amenințări online și 69,6% dintre victimele cazurilor de cyberstalking.

Mai mult de jumătate dintre țări, 57%, au raportat și o creștere a abuzului bazat pe imagini și a distribuirii fără consimțământ a imaginilor intime.

Adolescentele, tot mai expuse violenței online

În Danemarca, numărul celor care au experimentat abuz bazat pe imagini s-a triplat din 2021.

„Algoritmii pot răspândi rapid conținut misogin către un număr mare de persoane, creând spații închise în care violența împotriva femeilor și fetelor este normalizată, iar idei nocive se propagă, în special în rândul tinerilor”, susține raportul WAVE.

Dezvoltarea rapidă a inteligenței artificiale în ultimii ani pare să fi agravat problema și să fi generat provocări suplimentare, în special în ceea ce privește imaginile cu conținut sexual explicit.

De la începutul anului 2026, Grok, chatbotul AI deținut de Elon Musk, a răspuns solicitărilor utilizatorilor de a „dezbrăca” imagini cu femei, generând deepfake-uri realizate cu inteligență artificială, fără măsuri de protecție.

Un ONG european care investighează algoritmi influenți, AI Forensics, a analizat peste 20.000 de imagini generate de Grok și 50.000 de solicitări făcute de utilizatori și a constatat că 53% dintre imaginile generate prezentau persoane îmbrăcate sumar, dintre care 81% erau persoane care se prezentau ca femei.

În plus, 2% dintre imagini înfățișau persoane care păreau să aibă 18 ani sau mai puțin, iar 6% dintre imagini prezentau figuri publice, aproximativ o treime dintre acestea fiind politicieni.

Ca reacție, platforma a implementat noi instrumente pentru a împiedica Grok să permită editarea fotografiilor cu persoane reale îmbrăcate sumar.

„Am implementat măsuri tehnologice pentru a preveni ca contul Grok de pe X, la nivel global, să permită editarea imaginilor cu persoane reale care poartă haine provocatoare, precum costumele de baie”, a transmis echipa de siguranță a lui Musk pe X.

Această restricție se aplică tuturor utilizatorilor, inclusiv celor cu abonament plătit.

Musk a mai afirmat că se iau măsuri pentru eliminarea conținutului cu prioritate ridicată care încalcă regulile, inclusiv materiale de abuz sexual asupra copiilor și nuditate fără consimțământ, precum și pentru raportarea către autoritățile de aplicare a legii a conturilor care caută materiale de exploatare sexuală a minorilor.

Politicienii, jurnaliștii, apărătorii drepturilor femeilor și activistele feministe sunt ținte frecvente ale hărțuirii online, pornografiei deepfake și campaniilor coordonate de discurs instigator la ură, menite să le reducă la tăcere sau să le discrediteze.

Editor : Ș.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
donald trump
1
Semne de întrebare după ce Donald Trump a cumpărat obligaţiuni Netflix şi Warner Bros de...
BUCURESTI - GUVERN - MASURI FISCALE - CONFERINTA - 3 IUL 2025
2
Ministrul Muncii propune impozitarea progresivă, după creșterile mari de taxe: „Asta e...
nicusor dan sustine un discurs
3
Nicușor Dan face apel la dialog, după amenințările lui Donald Trump: „Sunt profund...
4
Soluția lui Traian Băsescu pentru reforma pensiilor magistraților. Ce spune fostul...
The Norwegian Post Office's sorting center in Lørenskog during the annual Christmas gift rush.
5
Mii de proprietari, notificați de armata Norvegiei că imobilele și bunurile lor ar putea...
Direct din Groenlanda, l-a jignit public pe Donald Trump și știe ce urmează: ”E terifiant”
Digi Sport
Direct din Groenlanda, l-a jignit public pe Donald Trump și știe ce urmează: ”E terifiant”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Trump Meets President Zelenskyy of Ukraine and European Leaders
Amenințările lui Trump privind Groenlanda împing Europa spre un „divorț” de America (POLITICO)
UE SUA steag
De ce Europa reprezintă o amenințare pentru Donald Trump și care sunt punctele sale forte
Donald Trump
Reacția lui Donald Trump, întrebat de o televiziune americană dacă va folosi forța pentru a lua Groenlanda. Ce a spus despre europeni
St. Petersburg International Economic Forum (SPIEF)
Negociatorul lui Putin spune că alianța transatlantică s-a încheiat după amenințările lui Trump cu impunerea de tarife
marius lazurca digi24
Lazurca explică poziţia lui Nicuşor Dan după ce Trump a amenințat țări europene: „Opriţi-vă! Ne facem rău unul altuia”
Recomandările redacţiei
relatie relatii ue europa sua america
Articolul 5 al NATO, pe masa discuțiilor. Amenințările lui Trump...
Carney și Macron
Franța și Canada au dat deja răspunsuri cu privire la invitația de a...
Tánczos Barna
România, aproape de momentul în care va trebui să aleagă între SUA și...
angajati fabrica
Val de concedieri la început de an: Mai multe fabrici din România își...
Ultimele știri
Rachetele și dronele rusești au lovit Kievul în plină noapte geroasă, lăsând părți din oraș fără curent electric și fără apă
Un pușcaș marin care a antrenat acum 20 de ani trupele ucrainene spune care e secretul succesului lor: „Putem învăța de la ei”
„O obsesie de peste 200 de ani”. Cum au încercat alți cinci președinți americani să obțină Groenlanda
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cum arată Eliza Iliescu în 2026, la 21 de ani. Tânăra a avut rezultate remarcabile la școală, iar acum e...
Cancan
Unde s-ar ascunde Emil Gânj, criminalul din Mureș vânat de FBI. Detalii de ULTIMĂ ORĂ
Fanatik.ro
Primarul care a trimis imagini indecente unei fete, acuzat de un bărbat că l-a hărțuit. Ce turnură...
editiadedimineata.ro
Diplomația trollingului: experimentului Franței de a combate dezinformarea prin sarcasm
Fanatik.ro
Circul erorilor la Primăria Sectorului 5. Milioane de lei, bani plătiți nelegal la mega-contractul câștigat...
Adevărul
Minciuna lui Putin: de ce Kremlinul folosește imagini vechi pentru a-i păcăli pe ruși că liderul lor s-a...
Playtech
Domeniile cu cele mai mari salarii medii din România. HoReCa și confecțiile, la coada clasamentului
Digi FM
Cât plătește impozit Traian Băsescu pentru apartamentul său de 154 m pătrați: "E o creștere consistentă"
Digi Sport
Unde a apărut Mario Iorgulescu, după ce a fost dat dispărut și tatăl său a plecat de urgență în Italia
Pro FM
Paula Seling, prima iubire după divorț? "Cel care îmi este liniște și forță! Pot merge mai departe știind că...
Film Now
Filmul care domină box-office-ul nord-american pentru al cincilea weekend consecutiv. Peste 1,3 miliarde...
Adevarul
Un avion spre Alicante a decolat fără pasageri: zeci de oameni au rămas blocați pe scări. „Am mers toți după...
Newsweek
România are 17 de pensii speciale, de serviciu sau acordate pe baza unor legi speciale. Costă 5.000.000.000€
Digi FM
VIDEO "Pârtia de schi nu e podium de modă". O femeie îmbrăcată în fustă, coborâtă de pe munte de un jandarm
Digi World
Ce efecte are în organism consumul zilnic de migdale. Câte să mănânci pentru a profita de beneficii
Digi Animal World
Crocodil uriaș, filmat cu un câine în gură într-un canal din Florida: „Cea mai mare teamă s-a adeverit”
Film Now
Cum arată azi frumoasa din "Pasărea Spin". Rachel Ward are 68 de ani: "Ce s-a întâmplat cu tine?"
UTV
Alina Pușcău spune ce dietă ține la 43 de ani: „Am făcut școala de nutriție în America”