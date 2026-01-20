Violența online împotriva femeilor explodează în Europa: amenințate, urmărite și umilite pe internet

Femeile și fetele din Europa sunt tot mai des ținta amenințărilor, hărțuirii și urmăririi pe internet, arată un raport prezentat de Euronews. De la mesaje de ură și supraveghere digitală până la distribuirea de imagini intime fără consimțământ și clipuri false generate cu inteligență artificială, violența online se extinde rapid, afectând în special adolescentele, jurnalistele, activistele și femeile expuse în spațiul public. Fenomenul este amplificat de algoritmi și de noile tehnologii, iar autoritățile se confruntă cu dificultăți majore în identificarea și sancționarea agresorilor.

Amenințate, urmărite și umilite pe internet

În ultimul deceniu, odată cu creșterea rapidă a tehnologiilor digitale și integrarea lor în viața de zi cu zi, spațiile online și instrumentele digitale au oferit oportunități de conectare și informare.

Cu toate acestea, violența împotriva femeilor și fetelor facilitată de tehnologie a crescut semnificativ.

Peste 90% dintre videoclipurile deepfake existente online au caracter pornografic, iar femeile sunt aproape exclusiv ținta, potrivit unui raport realizat de Security Hero.

La nivel european, cyberstalkingul, supravegherea și utilizarea spyware-ului au fost cele mai comune forme de cyberviolență raportate de femei și fete, potrivit celui mai recent raport al Women Against Violence Europe (WAVE).

WAVE este o rețea formată din peste 180 de ONG-uri europene pentru drepturile femeilor, care acționează pentru prevenirea violenței și protejarea femeilor și copiilor.

„Violența comisă online este adesea mai greu de recunoscut, dovedit și sancționat, lăsând multe femei și fete expuse riscurilor, fără o protecție adecvată”, se arată în raport.

Hărțuirea online, discursul instigator la ură și amenințările au fost la fel de răspândite și raportate în 30 de țări.

De exemplu, în Grecia, în 2023, femeile au reprezentat 55,3% dintre victimele cazurilor de amenințări online și 69,6% dintre victimele cazurilor de cyberstalking.

Mai mult de jumătate dintre țări, 57%, au raportat și o creștere a abuzului bazat pe imagini și a distribuirii fără consimțământ a imaginilor intime.

Adolescentele, tot mai expuse violenței online

În Danemarca, numărul celor care au experimentat abuz bazat pe imagini s-a triplat din 2021.

„Algoritmii pot răspândi rapid conținut misogin către un număr mare de persoane, creând spații închise în care violența împotriva femeilor și fetelor este normalizată, iar idei nocive se propagă, în special în rândul tinerilor”, susține raportul WAVE.

Dezvoltarea rapidă a inteligenței artificiale în ultimii ani pare să fi agravat problema și să fi generat provocări suplimentare, în special în ceea ce privește imaginile cu conținut sexual explicit.

De la începutul anului 2026, Grok, chatbotul AI deținut de Elon Musk, a răspuns solicitărilor utilizatorilor de a „dezbrăca” imagini cu femei, generând deepfake-uri realizate cu inteligență artificială, fără măsuri de protecție.

Un ONG european care investighează algoritmi influenți, AI Forensics, a analizat peste 20.000 de imagini generate de Grok și 50.000 de solicitări făcute de utilizatori și a constatat că 53% dintre imaginile generate prezentau persoane îmbrăcate sumar, dintre care 81% erau persoane care se prezentau ca femei.

În plus, 2% dintre imagini înfățișau persoane care păreau să aibă 18 ani sau mai puțin, iar 6% dintre imagini prezentau figuri publice, aproximativ o treime dintre acestea fiind politicieni.

Ca reacție, platforma a implementat noi instrumente pentru a împiedica Grok să permită editarea fotografiilor cu persoane reale îmbrăcate sumar.

„Am implementat măsuri tehnologice pentru a preveni ca contul Grok de pe X, la nivel global, să permită editarea imaginilor cu persoane reale care poartă haine provocatoare, precum costumele de baie”, a transmis echipa de siguranță a lui Musk pe X.

Această restricție se aplică tuturor utilizatorilor, inclusiv celor cu abonament plătit.

Musk a mai afirmat că se iau măsuri pentru eliminarea conținutului cu prioritate ridicată care încalcă regulile, inclusiv materiale de abuz sexual asupra copiilor și nuditate fără consimțământ, precum și pentru raportarea către autoritățile de aplicare a legii a conturilor care caută materiale de exploatare sexuală a minorilor.

Politicienii, jurnaliștii, apărătorii drepturilor femeilor și activistele feministe sunt ținte frecvente ale hărțuirii online, pornografiei deepfake și campaniilor coordonate de discurs instigator la ură, menite să le reducă la tăcere sau să le discrediteze.

