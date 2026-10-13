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Violențe în Tirana: geamurile Ministerului Educației, sparte. Studenții cer demisia premierului Edi Rama. 12 persoane au fost arestate

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Tensions at Albanian Parliament over territorial reform
Protestatari și forțe de ordine în timpul unei manifestații la Tirana, pe 8 octombrie 2026. Foto: Profimedia
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Poliția a intervenit marți cu gaze lacrimogene și tunuri cu apă împotriva a sute de studenți care protestau în capitala Albaniei, Tirana, cerând demisia premierului Edi Rama și îmbunătățirea condițiilor din sistemul de învățământ. Manifestanții au aruncat cu pietre, au spart geamurile Ministerului Educației și au incendiat pubele de gunoi. Aproximativ 12 persoane au fost arestate, potrivit presei locale, relatează AFP și Reuters.

Protestele au degenerat în confruntări cu forțele de ordine, după ce unii manifestanți au aruncat cu pietre și au spart geamurile sediului Ministerului Educației. Imagini difuzate de presa locală au surprins protestatari incendiind pubele de gunoi. Potrivit relatărilor din presa albaneză, aproximativ 12 persoane au fost arestate.

Tensiunile au loc după mai bine de patru luni de manifestații antiguvernamentale, declanșate de un proiect turistic de lux asociat cu familia președintelui american Donald Trump, scrie Agerpres.

De la sfârșitul lunii mai, protestatarii se opun construirii unui hotel de lux într-o rezervație naturală de pe coasta Albaniei. Proiectul, în care sunt implicați fiica președintelui american, Ivanka Trump, și soțul acesteia, Jared Kushner, a alimentat acuzații de corupție și lipsă de transparență.

Studenții și-au exprimat solidaritatea cu această mișcare, dar au precizat, potrivit presei locale, că manifestația de marți urmărește și să atragă atenția asupra condițiilor din universități, taxelor de școlarizare și lipsei de sprijin pentru tineri.

Unii dintre protestatari și-au exprimat, de asemenea, nemulțumirea față de inegalitățile sociale și politicile guvernului.

„Ceea ce îi trebuie Albaniei este o revoluție, o schimbare, o răsturnare completă a sistemului, pentru că nu se mai poate continua așa”, a declarat Luljeta Kola, una dintre protestatare, denunțând nedreptatea socială profundă și discrepanțele dintre bogați și săraci din țara sa.

Manifestația are loc pe fondul unui val mai amplu de activism studențesc în Europa, notează Reuters. În Franța, elevii de liceu organizează de mai multe săptămâni proteste și blocaje ale unităților de învățământ, cerând mai mulți profesori și dotări mai bune. Aceștia avertizează că degradarea clădirilor școlare și supraaglomerarea sălilor de clasă afectează calitatea educației.

Vicepremierul Albaniei, Albana Koçiu, a condamnat violențele, într-un mesaj publicat pe Facebook.

„Violența nu a fost, nu este și nu va fi niciodată o soluție. Aruncatul cu pietre, atacarea instituțiilor și a poliției, precum și distrugerea bunurilor publice nu reprezintă modul în care tinerii ar trebui să se exprime”, a transmis oficialul albanez.

Editor : Ș.A.

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