Westminster, London, UK. 56h September 2025. Defend our Juries Parliament Square Mass Protest. As police arresting protesters after Big Ben chimes at 1pm protesters are expected to become more un-cooperative than at previous protests. Defend our Juries we
Manifestații pro-Palestina, în capitala Marii Britanii. Sursa: Profimedia

Poliţia britanică a arestat, sâmbătă, 890 de persoane la Londra, în timpul unei manifestaţii de susţinere a grupului Palestine Action. Forţele de ordine au avertizat că vor reţine orice persoană care îşi va afişa sprijinul în mod explicit pentru această mişcare, clasificată drept „teroristă” de către guvernul laburist, la începutul lunii iulie, în urma unor acte de vandalism, în special asupra unei baze a forţelor aeriene din UK, arată BBC.

Câteva sute de persoane au sfidat riscul de a fi arestate, sâmbătă, manifestând în faţa Parlamentului britanic și fluturând pancarte cu mesajul „Mă opun genocidului. Susţin Palestine Action”.

Poliţia Metropolitană a trecut la acțiune și a anunţat că a arestat 890 de persoane în urma protestului: 857 pentru sprijinirea unei organizaţii interzise în temeiul legislaţiei privind terorismul şi 33 pentru alte infracţiuni, dintre care 17 pentru violenţă împotriva oamenilor legii.

„Violenţa cu care ne-am confruntat în timpul operaţiunii a fost coordonată şi condusă de un grup de persoane, multe dintre ele purtând măşti pentru a-şi ascunde identitatea, cu scopul de a crea cât mai multă dezordine posibil”, a denunţat, într-un comunicat, Claire Smart, o responsabilă a Poliţiei Metropolitane.

Cu o zi înainte, ea criticase nivelul „intolerabil” de violenţă, descriind agenţi care „au fost loviţi, amenințați şi vizaţi de obiecte aruncate de către manifestanţi”.

În timpul adunării, organizată de asociaţia Defend Our Juries, au izbucnit tensiuni între forţele de ordine şi participanţii care încercau să împiedice arestările, a constatat o jurnalistă a AFP.

„Guvernul nostru a decis să interzică o organizaţie. Este total deplasat şi ar trebui să petreacă mai mult timp încercând să oprească genocidul (n.r. din Gaza) decât să încerce să oprească demonstraţiile”, a declarat, pentru AFP, Nigel, în vârstă de 62 de ani, directorul unei companii de reciclare.

El a fost reţinut de poliţie, în timp ce alţi manifestanţi strigau „Ruşine!” către forţele de ordine.

Poliţia din capitala britanică a declarat că a mobilizat peste 2.500 de agenţi pentru a supraveghea o serie de manifestaţii pro-palestiniene pe parcursul zilei, printre care un marş de susţinere care, potrivit oamenilor legii, a reunit peste 20.000 de persoane şi a dus la „foarte puţine arestări”.

Înainte de a fi interzisă, organizaţia Palestine Action denunţa „complicitatea britanică” cu statul Israel, în special în ceea ce priveşte vânzările de arme.  Această interdicţie a fost considerată „disproporţionată” de ONU şi denunţată de organizaţii de apărare a drepturilor omului şi de personalităţi precum regizorul britanic Ken Loach sau de scriitoarea irlandeză Sally Rooney.

Înainte de mobilizarea de sâmbătă, peste 800 de persoane fuseseră deja arestate din iulie, iar 138 fuseseră acuzate de sprijinirea sau incitarea la sprijinirea unei organizaţii teroriste. Majoritatea riscă şase luni de închisoare. Cei consideraţi organizatori ai adunărilor riscă până la 14 ani de închisoare.

Cofondatoarea Palestine Action, Huda Ammori, a avut permisiunea de a contesta în instanţă interzicerea mişcării. O audiere este prevăzută pentru luna noiembrie.

