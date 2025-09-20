Live TV

Violențe la o manifestație anti-imigrație, la Haga. Protestatarii au aruncat cu pietre și incendiat mașini. Ripostă a jandarmilor

Demonstration Against Asylum Policy on Malieveld, The Hague, The Netherlands - 20 Sep 2025
Manifestație anti-imigrație la Haga. Forțele de ordine au ripostat cu gaze lacrimogene. Sursa: Profimedia

O manifestație anti-imigrație a degenerat în confruntări cu forțele de ordine, la Haga. Poliţia olandeză a folosit sâmbătă un tun cu apă pentru a-i dispersa pe protestatarii care au început să arunce cu pietre şi sticle în forţele de ordine, a declarat o purtătoare de cuvânt a administraţiei locale din acest oraş olandez, relatează Reuters.

Ea a adăugat că protestatarii loviţi de tunul cu apă al poliţiei s-au desprins de demonstraţia principală pentru a bloca o autostradă.

Protestul anti-imigraţie, care are loc cu puţin peste o lună înainte de alegerile naţionale, a fost organizat de o activistă de dreapta care se autointitulează Els Rechts şi militează împotriva solicitanţilor de azil şi pentru o politică de locuinţe echitabilă în Olanda.

Presa locală a relatat că mii de oameni s-au alăturat protestului şi că unii dintre ei au dat foc unor maşini. Agenţia de presă ANP a relatat că protestatarii au atacat și autoturisme ce aparțineau poliţiei.

Geert Wilders, care conduce Partidul pentru Libertate, de extremă dreapta, din Olanda, fusese invitat la protest de Els Rechts, dar nu a participat, a precizat aceasta într-o postare pe platforma socială X.

Wilders a condamnat violenţele pe X: Blocarea autostrăzii şi folosirea forţei împotriva poliţiei sunt absolut inacceptabile.

La mijlocul lunii iunie, peste o sută de mii de protestatari, inclusiv familii cu copii, au manifestat la Haga împotriva ofensivei Israelului în Gaza și a poziției guvernului olandez față de acest conflict. Participanții au format o „linie roșie” simbolică și au cerut oprirea atacurilor și respectarea dreptului internațional.

