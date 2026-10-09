Cele două mari sindicate din Belgia, CSC-ACV și FGTB-ABVV, organizează vineri proteste împotriva planurilor bugetare ale guvernului federal, avertizând că, din nou, oamenii de rând vor suporta costurile, relatează The Brussels Times.

În timp ce protestatarii se adunau în jurul Gării Centrale vineri dimineață, un grup de protestatari îmbrăcați în negru a căutat să provoace o confruntare cu forțele de ordine. Polițiștii au fost ținta unor aruncări cu grinzi de lemn, sticle și coșuri de gunoi.

Potrivit poliției regionale, aceasta a intervenit și a folosit gaze lacrimogene și un tun cu apă pentru a dispersa mulțimea. Mai mulți protestatari au fost arestați.

Conform unui jurnalist al agenției de știri belgiene Belga, grupul purta măști și căști de protecție și s-a alăturat mulțimii mai numeroase de protestatari sindicali după altercație.

Este cel puțin a zecea acțiune majoră organizată de sindicate împotriva politicilor guvernului federal. De data aceasta, motivul imediat îl constituie elaborarea bugetului.

FGTB-ABVV organizează o manifestație națională în Regiunea Capitalei, cu un marș de la gara Bruxelles-Central până la gara Bruxelles-Midi, iar purtătorul său de cuvânt, Daan Nelen, a declarat că sindicatul dorește să traseze limite clare și să avertizeze guvernul cu privire la măsurile care ar afecta veniturile gospodăriilor.

Sindicatul nu a precizat încă câte persoane se așteaptă să participe, dar protestele comune anterioare au atras zeci de mii de participanți. Este probabil ca numărul participanților de vineri să fie mai mic, întrucât acțiunea nu se desfășoară în colaborare cu celelalte sindicate importante. Cu toate acestea, se așteaptă ca mai multe mii de persoane să mărșăluiască prin capitală.

CSC-ACV a optat pentru o abordare diferită, organizând proteste în fața sediilor partidelor de la guvernare. La fiecare etapă, se așteaptă participarea a câteva sute de activiști. Sindicatul încearcă, de asemenea, să organizeze întâlniri cu reprezentanții partidelor de la guvernare.

Primele opriri, la ora 08:30, au avut loc la sediile N-VA (partidul naționalist al prim-ministrului Bart De Wever) și MR (liberalii francofoni), urmate de CD&V (creștin-democrații), Vooruit (socialiștii) și Les Engages (centriștii francofoni).

CSC-ACV a declarat că dorește să transmită direct guvernului preocupările angajaților de la locul de muncă. La fel ca FGTB-ABVV, organizația susține că lucrătorii au contribuit deja mai mult decât suficient și se confruntă, în plus, cu creșterea costurilor de trai, facturi mai mari la energie și o presiune tot mai mare la locul de muncă.

Ambele sindicate profită, de asemenea, de această zi de acțiune pentru a-și promova planul bugetar alternativ. Acestea susțin că acesta ar putea genera venituri de până la 21 de miliarde de euro fără reduceri drastice ale cheltuielilor.

Operatorul de transport public din Bruxelles, STIB-MIVB, pune în circulație vineri un număr mult mai redus de metrouri, tramvaie și autobuze decât de obicei, din cauza acțiunilor de protest.

Vineri dimineață funcționau doar liniile de metrou 1 și 5. Dintre cele aproximativ 20 de linii de tramvai, erau în funcțiune doar liniile 4, 7, 8, 10, 82 și 92. Autobuzele circulau doar pe liniile 14, 36, 46, 48, 58, 59, 71, 73, 87 și 95.

STIB a precizat că frecvența curselor pe liniile care funcționează este, de asemenea, mai redusă decât într-o zi obișnuită, iar cursele de noapte din rețeaua Noctis nu vor circula.

Aeroportul din Bruxelles a anulat 140 de zboruri vineri, întrucât se preconizează că firma de servicii de sol Alyzia va fi grav afectată de proteste. Alyzia este responsabilă de gestionarea operațiunilor mai multor companii aeriene mari care operează zboruri către și dinspre Bruxelles, printre care se numără și Brussels Airlines.

Brussels Airlines va anula vineri 40% din zborurile sale către și dinspre Bruxelles.

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Editor : A.M.G.