Violențe au izbucnit marți pe străzile Parisului, unde protestele elevilor au degenerat în confruntări cu forțele de ordine. Manifestanții au incendiat pubele și mobilier stradal și au aruncat cocktailuri Molotov, iar polițiștii au intervenit cu gaze lacrimogene pentru a dispersa grupurile violente. Protestele continuă și în alte orașe din Franța, în timp ce autoritățile avertizează asupra riscului unor noi incidente.

Două coloane de manifestanți s-au îndreptat către zonele în care se află Senatul Franței și Palatul Matignon, sediul prim-ministrului francez. Forțele de ordine au intervenit pentru a împiedica accesul protestatarilor în zone în care manifestațiile nu erau autorizate.

În timpul confruntărilor, au fost aruncate cocktailuri Molotov și au fost incendiate pubele și alte elemente de mobilier stradal. Polițiștii au folosit gaze lacrimogene și au efectuat mai multe șarje pentru a dispersa grupurile implicate în violențe.

Incidentele au loc pe fondul protestelor elevilor francezi, care au început la sfârșitul lunii septembrie și s-au extins treptat în mai multe regiuni ale țării.

Deși majoritatea participanților protestează pașnic, în unele zone au izbucnit confruntări cu forțele de ordine. La manifestații s-au alăturat și grupuri radicale, iar autoritățile franceze se tem că violențele s-ar putea intensifica.

Mobilizările au loc nu doar la Paris, ci și în alte orașe ale Franței, unde activitatea mai multor unități de învățământ este afectată de greve și blocaje.

Ciocniri între protestatari și forțele de ordine, în timpul manifestațiilor de la Paris. Foto: Profimedia Deschide galeria foto

Potrivit datelor comunicate marți de Ministerul francez al Educației, 214 licee au rămas închise, în scădere față de cele 800 de unități închise cu o săptămână înainte.

De la începutul protestelor, 147 de angajați ai sistemului de învățământ au fost răniți, dintre care 20 numai în cursul zilei de luni. Printre persoanele rănite se numără și directori de unități școlare.

În unele zone, cadrele didactice au încercat să formeze cordoane de protecție între elevi și forțele de ordine, pentru a preveni escaladarea confruntărilor.

Autoritățile franceze urmăresc cu îngrijorare evoluția manifestațiilor, în condițiile în care mișcarea de protest continuă, iar incidentele violente riscă să amplifice tensiunile dintre elevi și forțele de ordine.

Editor : Ș.A.