Virusul de pe nava de croazieră Hondius a ajuns în Europa. O femeie internată la Amsterdam, suspectată de infecţie
O cetăţeană olandeză a fost internată la Amsterdam din cauza unor simptome compatibile cu o infecţie cu hantavirus, a anunţat joi Ministerul Sănătăţii din Ţările de Jos, informează Reuters.
Potrivit postului de radio şi televiziune olandez RTL, această femeie este însoţitoare de zbor la compania KLM şi a intrat în contact cu o femeie decedată la Johannesburg după ce a fost infectată cu hantavirus.
KLM a declarat miercuri că o olandeză decedată la Johannesburg, fostă pasageră a navei de croazieră Hondius - vasul devenit focar de contaminări confirmate sau suspectate cu hantavirus - s-a aflat pe 25 aprilie pentru scurt timp la bordul unuia dintre avioanele sale cu destinaţia Amsterdam.
Personalul de bord a decis atunci să nu permită acestei pasagere să rămână la bordul aeronavei din cauza stării sale de sănătate, a declarat compania.