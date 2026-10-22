Virusul Shamonda, asociat animalelor de fermă, a fost detectat pentru prima dată la om, în Franța

Autoritățile sanitare franceze au declarat că au detectat pentru prima dată virusul Shamonda, care afectează de obicei animalele de fermă, la un pacient care a decedat ulterior, adăugând în același timp că nu au observat niciun risc pentru populația generală în acest stadiu, informează Reuters.

Virusul Shamonda este un Orthobunyavirus transmis de insecte care afectează în principal animalele domestice, în special bovinele, și se transmite prin mușcături.

Identificat pentru prima dată în Nigeria la mijlocul anilor 1960, a fost ulterior detectat sporadic la animale din Africa și Japonia. Anul acesta s-a răspândit în mai multe țări europene.

Guvernul francez a declarat că virusul fusese considerat până acum netransmisibil oamenilor.

Principala ipoteză este că pacientul ar fi putut fi infectat în estul Franței, unde virusul circulase printre animale în primăvara și vara anului 2026.

Editor : Ș.R.