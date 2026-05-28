Hantavirusul pune Europa în alertă. UE trimite de urgență primele doze de tratament experimental

Primele doze dintr-un antiviral experimental împotriva hantavirusului sunt trimise de urgenţă în Franţa, Spania şi Ţările de Jos, după apariţia unui focar la bordul unei nave de croazieră. Comisia Europeană anunţă că tratamentul ar putea fi folosit în lipsa unei terapii specifice pentru virusul transmis de rozătoare, informează Reuters și News.ro.

În absenţa unui tratament specific pentru hantavirus, Agenţia Europeană pentru Medicamente a identificat favipiravirul drept cel mai plauzibil candidat pentru utilizare în cadrul studiilor clinice sau al protocoalelor terapeutice, a transmis Comisia într-un comunicat.

Compania japoneză Fujifilm Pharmaceuticals a donat 1.400 de comprimate de favipiravir, solicitate de Franţa, Spania şi Ţările de Jos.

Uniunea Europeană a lansat proceduri de achiziţie de urgenţă pentru a asigura doze suplimentare în cazul în care vor fi confirmate noi cazuri de hantavirus în următoarele săptămâni.

Până în prezent, 13 persoane au fost testate pozitiv pentru hantavirus, după izbucnirea unui focar la bordul unei nave de croazieră. Acestea sunt tratate în Ţările de Jos, Franţa şi Spania, precum şi în Elveţia, Statele Unite şi Africa de Sud.

Hantavirusurile transmise de rozătoare pot provoca îmbolnăviri grave. OMS estimează că, la nivel global, se înregistrează până la 100.000 de cazuri la om în fiecare an.

Virusul poate fi mortal, deşi gravitatea bolii depinde de tulpină, iar transmiterea de la o persoană la alta este rară.

Trei persoane au murit de la începutul celui mai recent focar.

